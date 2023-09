Disney+ begint in november met maatregelen om het delen van je account met anderen tegen te gaan. Voor ons in Nederland is er op dit moment nog niets aan de hand. De streamingdienst begint de beperkingen voor het delen van wachtwoorden in Canada. Maar het geeft ons wel al een waarschuwing dat er iets gaat veranderen.

Canadese abonnees van Disney+ hebben van de streamingdienst een e-mail ontvangen met de mededeling dat het delen van accounts wordt tegengegaan. Hoe Disney dit precies gaat aanpakken, is niet bekendgemaakt. In de e-mail staat enkel dat er beperkingen komen voor het delen van account- en inloggegevens buiten het huishouden.



Disney+ maakt einde aan account delen buiten je gezin

Eerder maakte Disney CEO Bob Iger bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers al bekend dat Disney maatregelen gaat nemen om het delen van wachtwoorden tegen te gaan. Toen zei hij dat Disney onderzoekt op welke manieren ze het delen van accounts tegen kunnen gaan. Vanaf eind dit jaar zullen er nieuwe voorwaarden doorgevoerd worden en dit komt dus overeen met de e-mail die gebruikers in Canada nu gekregen hebben.

Volgens de nieuwe voorwaarden is het niet toegestaan om je account te delen buiten je eigen huishouden. Onder het huishouden verstaat Disney de apparaten die gebruikt worden in het hoofdadres, gebruikt door mensen die op dit adres wonen. Disney zegt dat ze het gebruik van je account kunnen analyseren, om te checken of het gebruik in strijd is met de voorwaarden. De technische details deelt Disney niet, maar mogelijk wordt er gekeken naar IP-adres. Netflix doet ook iets soortgelijks.

Voor Nederlandse Disney+-gebruikers verandert er (nog) niets

Hoewel de maatregelen vanaf november alleen gelden voor Disney+-gebruikers in Canada, is de kans groot dat we er uiteindelijk ook in Nederland aan moeten geloven. Of en wanneer is echter nog niet bekend. De maatregel moet ervoor zorgen dat meer mensen zelf een eigen abonnement nemen op de dienst. CEO Bob Iger zei in de vorige bespreking van de winstcijfers dat een ‘aanzienlijk’ aantal mensen momenteel hun wachtwoord deelt.

Eerder dit jaar nam Netflix al maatregelen om ervoor te zorgen dat je niet langer gratis mee kunt kijken via het account van een ander. Gebruikers die toch een account willen delen, moeten een toeslag van €4,- per maand betalen door extra Netflix-leden buiten het huishouden toe te voegen. Netflix-gebruikers die het niet zien zitten om extra te betalen, kunnen hun profiel overzetten naar een ander account.