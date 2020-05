iPhone op stil zetten

Tijdens vergaderingen, concerten, examens en de Nationale Dodenherdenking kun je je iPhone maar beter uitschakelen. Toch kan er een geluidje afgaan, waardoor je in een gênante situatie terechtkomt. Met de tips uit dit artikel is je iPhone gegarandeerd stil.

iPhone stil zetten

Stel, je zit bij een klassiek concert of bij een herdenking en opeens gaat je iPhone af. Je denkt dat je even snel de muteknop kunt omzetten, maar de iPhone blijft herrie maken. Elk alarmgeluidje kan vervelend zijn, omdat je het geluid niet altijd meteen kunt stoppen. Vooral als je in paniek raakt, doe je de gekste dingen en kun je niet meer helder nadenken hoe je je toestel weer stil krijgt. Hoe voorkom je dat? Door de juiste voorbereidingen te treffen!

Er zijn meerdere manieren om het geluid van je iPhone te dempen of te zorgen dat er minder geluid klinkt:

Met de muteknop aan de zijkant. Met de Niet Storen-functie. Door de iPhone in vliegtuigstand te zetten. Door de iPhone helemaal uit te schakelen (meest effectief).

Optie 1: Mute-knop aan de zijkant

De mute-knop aan de zijkant van de iPhone zorgt ervoor dat het telefoongeluid niet afgaat bij een binnenkomend telefoontje. In plaats daarvan zal het toestel trillen, zodat je toch weet dat er een telefoontje binnenkomt. Eventueel kun je ook het trillen nog uitschakelen via Instellingen > Horen en voelen > Trillen bij geluid uit.

De mute-knop stopt ook de tikgeluiden van het toetsenbord. Het afspelen van muziek is nog wel gewoon mogelijk, maar bij video-apps kan blijken dat je geen geluid meer hoort via de oordopjes.

Optie 2: Niet Storen inschakelen

Voor momenten waarop je rust wilt, is er de Niet Storen-functie. Daarmee voorkom je dat er geluiden klinken en notificaties binnenkomen. Je kunt deze functie handmatig of gepland aanzetten, volgens een vast schema.

Je kunt Niet Storen ook inschakelen via je Apple Watch, door op de wijzerplaat omhoog te vegen en het maantje aan te tikken. Hiervoor moet je wel zorgen dat de Match iPhone-optie staat aangevinkt in de Watch-app (Algemeen > Niet Storen > Match iPhone). Via hetzelfde paneel kun je ook het geluid uitschakelen (rode icoon) of de vliegtuigmodus inschakelen (oranje icoon).

Optie 3: Zet de vliegtuigmodus aan

De vliegtuigmodus zorgt dat je in ieder geval geen telefoontjes en meldingen van berichtjes binnenkrijgt tijdens ernstige momenten. Helemaal 100% effectief is het niet, want je kunt nog steeds waarschuwingen van Herinneringen, Agenda en allerlei andere apps binnenkrijgen. Maar moet je snel in actie komen als je iPhone oorverdovende herrie maakt, dan helpt het in ieder geval een beetje. Daarnaast helpt het als je sommige notificaties uit zet, met name bij apps met veel interactie zoals WhatsApp.

Optie 4: iPhone helemaal uitschakelen (meest effectief)

Ga je naar een evenement waar absolute stilte is vereist, zoals een examen of een herdenking, dan kun je het beste de telefoon helemaal uitzetten. Houd de aan/uitknop of de zijknop van het toestel een paar seconden ingedrukt en verschuif de ‘Zet uit’-balk zodat de iPhone helemaal uitgeschakeld wordt.

