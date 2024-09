Als je dit najaar een hoesje voor de iPhone 16-modellen gaat kopen, dan is er een groot verschil tussen de 'bevriende' merken van Apple en de rest. Sommige fabrikanten zijn al van tevoren geïnformeerd door Apple en hebben daarom een geleidend kristal in plaats van een gat.

Door de komst van de Cameraregelaar stonden fabrikanten voor een dilemma: wachten tot er meer bekend zou worden, of een gat maken om de knop te kunnen bedienen. Sommige fabrikanten kregen vooraf informatie, waardoor ze hun hoesjes tijdig konden aanpassen, terwijl andere fabrikanten simpelweg hebben gekozen voor een uitsparing. Dit gebeurde vorig jaar trouwens ook al bij de actieknop op de iPhone Pro-modellen. Welk hoesjes zijn al aangepast?

Apple’s eigen hoesjes (en die van Beats) zijn uiteraard voorzien van een speciale oplossing. Die maakt het mogelijk om de Cameraregelaar niet alleen in te drukken, maar ook met je vinger over de knop te vegen. Ze hebben ter hoogte van de Cameraregelaar een geleidende kristallaag van saffierglas, waarmee vingerbewegingen door de hoes heen herkend worden.

Een Beats-hoesje met afgedekte Cameraregelaar

De afgedekte Cameraregelaar geldt in ieder geval voor de hoesjes van deze merken:

Daarnaast zijn er nog twee minder bekende merken, die claimen dat ze een geleidende oplossing hebben gevonden, namelijk i-Blason en SUPCASE. De Armorbox-hoesjes van i-Blason zagen we bij Amazon nog niet in iPhone 16-variant, maar er zou sprake zijn van koperen geleiders.

SUPCASE heeft gekozen voor een knop van… tritium?

Ondertussen zijn de hoesjes van SUPCASE al verkrijgbaar bij GSMpunt en Amazon, maar controleer voor aanschaf wel goed of je deze niet-officiële oplossing ziet zitten. De productpagina bij Amazon spreekt namelijk niet over saffierkristal, maar over een “tritiumknop“. Tritium is volgens Wikipedia geen vaste stof, maar een isotoop van waterstof. Het is bovendien radioactief, dus dat roept wat vraagtekens op. Eén ding is echter zeker: deze fabrikant is vooraf niet ingelicht door Apple en heeft voor een eigen oplossing gekozen. Het moet nog uitwijzen hoe goed dit werkt.

Meeste iPhone 16-hoesjes hebben een uitsparing

Kies je voor een iPhone 16-hoesje en vind je die van merken zoals Apple en OtterBox te duur, dan zul je meestal te maken krijgen met een uitsparing, oftewel een gat. Je hebt dan directe toegang tot de knop. Wel is het zo dat de knop wat moeilijker bereikbaar is, als het hoesje van vrij dik materiaal is gemaakt. Om te kunnen vegen moet er vrij veel ruimte rondom de knop zijn.

Een Decoded-hoesje voor iPhone 16, met uitsparing

Check ons overzicht van iPhone 16-hoesjes om te kijken wat er momenteel al verkrijgbaar is! Of check de najaarskleuren voor iPhone 16-hoesjes bij Apple.