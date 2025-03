iPhone 17 Ultra: wordt de iPhone 17 Pro Max vervangen?

Apple zou plannen hebben om in 2025 de iPhone 17 Ultra te introduceren als vervanger van de iPhone 17 Pro Max, melden bronnen. Maar wat betekent dit voor de iPhone-line-up en wat kunnen we verwachten van een Ultra-model?

Waar de laatste jaren Apple een vrij consistente manier van iPhone benamingen had, lijken ze het dit jaar over een hele andere boeg te gooien. Er gaan al geruime tijd hardnekkige geruchten over de iPhone 17 Air, de dunste iPhone ooit. En het zou ook zomaar kunnen zijn dat de iPhone 17 Pro Max plaats moet maken voor de iPhone 17 Ultra. In dit artikel leggen we precies uit wat er mogelijk gaat veranderen.

Wat maakt deze iPhone Ultra?

Volgens de gelekte informatie zou Apple van plan zijn om de naam ‘Pro Max’ te laten vallen en te kiezen voor ‘Ultra’. Dit sluit aan bij eerdere speculaties dat Apple een iPhone Ultra-model overweegt, naast de reguliere en Pro-modellen. Zoals het nu klinkt krijgt deze iPhone een aantal onderscheidende eigenschappen. Zo wordt deze nieuwe iPhone uitgerust met een vapor chamber, wat ervoor moet zorgen dat hitte vele malen efficiënter kan worden afgevoerd ten opzichte van het heatsink systeem zoals dat in de andere iPhones gebruikt wordt. Daarnaast komt elke keer weer naar voren dat het Dynamic Island op het grootste model een stuk kleiner wordt dan de rest en ook wordt naar verluidt de batterij een flink stuk groter.

Het Koreaanse account yex1122 op het Naver-blog stelt dat Apple dit jaar daadwerkelijk voor de Ultra-naam gaat kiezen. Een van de redenen is dat het volume van de onderdelen voor het kleinere Dynamic Island onvoldoende is voor beide Pro-modellen.

Geruchten over een Ultra-model gaan al langer. In 2023 dook er voor het eerst een gerucht op over een duurder Ultra-model.

Maar waarom dan Ultra?

De naam Ultra is niet nieuw voor Apple. Apple gebruikt de Ultra-naam al een aantal jaar voor de krachtigste Apple Silicon-chips, zoals meest recent de M3 Ultra. Ook de Apple Watch Ultra is inmiddels een bekende naam. Dit model heeft de meest uitgebreide functies en weet zich duidelijk te onderscheiden van de overige modellen. De naam zorgt voor extra onderscheid tussen de Pro-modellen en het eventuele nieuwe Ultra-model.

Apple’s naamgeving voor producten heeft al een aantal jaar een diepere betekenis. Zo staan de iPad Air en MacBook Air bekend als lichtgewicht en als meest populaire modellen. De Pro-modellen zoals de iPad Pro en MacBook Pro zorgen voor een wat diepgaandere ervaring. Met een iPhone Ultra kan Apple de high-end markt nog beter bedienen en de prijs verder opschroeven voor mensen die het beste van het beste willen.

Wat betekent dit voor de iPhone 17 line-up?

Als dit gerucht klopt, blijft Apple waarschijnlijk vier iPhone-modellen aanbieden: de standaard iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Ultra. Dit zou erop kunnen wijzen dat Apple de Ultra nog verder onderscheidt van de Pro, bijvoorbeeld met geavanceerdere camera’s en een nog groter scherm. Concreet zou de line-up er als volgt uitzien, met de respectievelijke voorgangers erbij:

Wanneer weten we meer?

De iPhone 17-serie wordt in het najaar van 2025 pas onthuld, dus het is nog even in het duister tasten, voordat we definitief weten of we een iPhone 17 Pro Max of een iPhone 17 Ultra in de winkels zien liggen. Waarschijnlijk blijven de bronnen ons in de tussentijd meer duidelijkheid geven rondom de naamgeving van de nieuwe toestellen. Wil je nou goed op de hoogte blijven van de nieuwe iPhone modellen van 2025, lees dan vooral ons nieuwsoverzicht eens door.