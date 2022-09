Een gimbal heeft uiteraard nog wel wat meer handige toepassingen, ook als je geen actievideo’s maakt. Zo kan het een handige handgreep zijn voor selfies en weet je dat de horizon altijd recht staat. De voorgangers OM4 en OM5 worden nu opgevolgd door de DJI Osmo Mobile 6, die 10 euro duurder is geworden en voor een adviesprijs van €169,- in de winkel ligt. Hij heeft stabilisatie op drie assen, een nieuwe Quick Launch-functie en ActiveTrack 5.0. Quick Launch opent automatisch de Mimo-app en activeert de camera, zodat hij klaar is voor gebruik en je meteen kunt beginnen te filmen. Dit gaat volgens DJI drie keer sneller dan op eerdere gimbals van het bedrijf en werkt vanaf de iPhone 12. Op Android-toestellen is het niet beschikbaar.



ActiveTrack 5.0 biedt meer stabielere tracking op lange afstanden, bijvoorbeeld als je ingezoomd een actie op afstand zit te filmen. De functie volgt bewegende objecten of personen, ook als ze bijvoorbeeld snel draaien of van richting veranderen als ze aan het ijsdansen zijn. De persoon blijft dan altijd in het midden van het beeld. Met het nieuwe scrolwiel aan de zijkant kun je gemakkelijker in- en uitzoomen. Voorheen moest dat met een knop.

Met de bijbehorende Mimo-app kun je nog meer opties ontdekken. Daarnaast is er de LightCut-app voor videobewerking, waarbij je gebruik kunt maken van templates en met één schermtik je video kunt optimaliseren.

Je houdt de DJI Osmo Mobile 6 in de hand en kunt dan meteen het nieuwe statusscherm aflezen, waarmee je ook de videomodus kunt aanpassen. Je hoeft dan niet naar het scherm van je iPhone te kijken. Je ziet bovendien de accustatus van de gimbal, terwijl je voorheen was aangewezen op een reeks ledlampjes.

De Osmo Mobile 6 is per direct te bestellen voor €169,- bij Amazon en andere winkels. Hij wordt vanaf 29 september geleverd.