iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max

Voor het derde jaar op rij komt Apple met de toptoestellen in twee maten: de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Voorgaande jaren zaten de verschillen vooral in het scherm en het formaat, maar dit jaar heeft Apple ook enkele verschillen in de camera doorgevoerd. Wil je de beste camera hebben, dan lijkt de iPhone 12 Pro Max de beste keuze. Maar wat zijn de verschillen precies? En wat zijn de overeenkomsten? Lees snel verder en je weet precies wat de iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max verschillen zijn.

Verschillen iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max

Zoals gezegd vinden we de verschillen op een aantal belangrijke punten. Dit zijn de meest opvallende verschillen:

Prijs : De iPhone 12 Pro Max is €100 duurder. Voor het grootste model betaal je minimaal €1.259, terwijl de kleinere Pro voor €1.159 voor jou kan zijn.

: De iPhone 12 Pro Max is €100 duurder. Voor het grootste model betaal je minimaal €1.259, terwijl de kleinere Pro voor €1.159 voor jou kan zijn. Release : De twee modellen worden apart van elkaar uitgebracht. De iPhone 12 Pro verschijnt op 23 oktober (met pre-order vanaf 16 oktober), terwijl de iPhone 12 Pro Max pas op 13 november verschijnt.

: De twee modellen worden apart van elkaar uitgebracht. De iPhone 12 Pro verschijnt op 23 oktober (met pre-order vanaf 16 oktober), terwijl de iPhone 12 Pro Max pas op 13 november verschijnt. Afmetingen en gewicht : Qua formaat is de iPhone 12 Pro Max veertien millimeter hoger en bijna zeven millimeter breder. Hij is daarom ook 39 gram zwaarder.

: Qua formaat is de iPhone 12 Pro Max veertien millimeter hoger en bijna zeven millimeter breder. Hij is daarom ook 39 gram zwaarder. Scherm : 6,1-inch vs 6,7-inch: het scherm van de iPhone 12 Pro Max is zo’n 0,6-inch groter.

: 6,1-inch vs 6,7-inch: het scherm van de iPhone 12 Pro Max is zo’n 0,6-inch groter. Resolutie : Het aantal pixels per inch is bij de iPhone 12 Pro ietsjes hoger, maar in de praktijk merk je daar vermoedelijk weinig van.

: Het aantal pixels per inch is bij de iPhone 12 Pro ietsjes hoger, maar in de praktijk merk je daar vermoedelijk weinig van. Schermopties : Alleen de iPhone 12 Pro Max ondersteunt de ‘Plus-functies’, waarmee je een andere weergave in sommige apps krijgt als je de iPhone in landschapsweergave gebruikt. In de Berichten-app verschijnt dan bijvoorbeeld links een kolom met je gesprekken en rechts een geopend gesprek. Het lijkt daardoor iets meer op een iPad.

: Alleen de iPhone 12 Pro Max ondersteunt de ‘Plus-functies’, waarmee je een andere weergave in sommige apps krijgt als je de iPhone in landschapsweergave gebruikt. In de Berichten-app verschijnt dan bijvoorbeeld links een kolom met je gesprekken en rechts een geopend gesprek. Het lijkt daardoor iets meer op een iPad. Cameralenzen : Qua camera zitten er nagenoeg dezelfde drie lenzen in. Alleen de iPhone 12 Pro Max heeft een andere diafragma bij de telelens (f/2.2 vs f/2.0 bij de iPhone 12 Pro), maar de iPhone 12 Pro Max heeft wel een grotere fysieke sensor om dit te compenseren.

: Qua camera zitten er nagenoeg dezelfde drie lenzen in. Alleen de iPhone 12 Pro Max heeft een andere diafragma bij de telelens (f/2.2 vs f/2.0 bij de iPhone 12 Pro), maar de iPhone 12 Pro Max heeft wel een grotere fysieke sensor om dit te compenseren. Zoomen : Apple geeft voor de iPhone 12 Pro een totale zoom van 4x aan (van helemaal uitzoomen tot helemaal inzoomen), terwijl dit bij de iPhone 12 Pro Max 5x is. Dat komt doordat je met de telelens van de iPhone 12 Pro Max verder optisch kan inzoomen. De digitale zoom van de iPhone 12 Pro Max is 12x, ten opzichte van 10x bij de iPhone 12 Pro.

: Apple geeft voor de iPhone 12 Pro een totale zoom van 4x aan (van helemaal uitzoomen tot helemaal inzoomen), terwijl dit bij de iPhone 12 Pro Max 5x is. Dat komt doordat je met de telelens van de iPhone 12 Pro Max verder optisch kan inzoomen. De digitale zoom van de iPhone 12 Pro Max is 12x, ten opzichte van 10x bij de iPhone 12 Pro. Beeldstabilisatie : De iPhone 12 Pro Max maakt gebruik van sensorstabiliteit. Dat betekent dat de sensor fysiek meebeweegt, met als gevolg een betere stabilisatie. Foto’s zijn daardoor minder snel onscherp.

: De iPhone 12 Pro Max maakt gebruik van sensorstabiliteit. Dat betekent dat de sensor fysiek meebeweegt, met als gevolg een betere stabilisatie. Foto’s zijn daardoor minder snel onscherp. Batterij: De langste batterijduur vind je bij de iPhone 12 Pro Max. De batterij gaat daar 20 uur mee bij het afspelen van video en 80 uur bij het afspelen van audio. Bij de kleinere iPhone 12 Pro is dat respectievelijk 17 en 65 uur.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom je de iPhone 12 Pro Max verkiest boven de iPhone 12 Pro: het grotere scherm, de betere camera en de langere accuduur. Het scherm geeft net wat meer ruimte en biedt ook meer opties voor apps in landschapsweergave. De camera’s zijn over het algemeen aan elkaar gewaagd, maar op bepaalde punten scoort de iPhone 12 Pro Max iets beter. Denk aan verder inzoomen, betere beeldstabilisatie en betere foto’s bij weinig licht. Volgens Apple zijn foto’s bij weinig licht bij de iPhone 12 Pro Max 87% beter. Dat komt omdat de groothoeklens van dit model een grotere sensor heeft die meer licht door laat. Lees ook ons overzicht over de iPhone 12-camera’s.

Wat betreft de accuduur ben je ook met het grootste model beter uit. Gebruik jij je iPhone dag en nacht en wil je er zo lang mogelijk mee doen zonder bijladen, dan is de iPhone 12 Pro Max waarschijnlijk de betere keuze.

Overeenkomsten iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Het rijtje van overeenkomsten is teveel om op te noemen. Op het gebied van opslag, kleuren, behuizing, waterbestendigheid, schermtechnieken, processor, draadloze voorzieningen en aansluitingen zijn beide toestellen identiek. Je profiteert bij beide modellen van alle verbeteringen die Apple in de iPhone 12-serie doorgevoerd heeft, zoals het nieuwe design, nieuwe kleuren, 5G en de ondersteuning voor MagSafe. In onze tabel zie je alle specificaties en overeenkomsten op een rij.

Specs iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Alle specificaties hebben we in de tabel opgesomd. Je kan de verschillen tussen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max nog eens rustig bekijken en je ziet ook meteen op welke aspecten de toestellen gelijkwaardig zijn.

Conclusie iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max

Twijfel je nog of je voor de gewone iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max moet gaan? Bedenk dan goed wat je met het toestel wil doen. Wil je een zo groot mogelijk scherm? Kies dan de iPhone 12 Pro Max. Maak je graag de mooiste foto’s met je iPhone of ben je hobbyfotograaf? Ook dan vinden we de iPhone 12 Pro Max de beste keuze, vanwege de verbeterde specs voor de cameralenzen. Ook als je voorheen de grootste iPhone had, is de iPhone 12 Pro Max mogelijk jouw nieuwe favoriet. De langere accuduur is zonder twijfel ook een fijne bijkomstigheid.

Dat neemt niet weg dat de iPhone 12 Pro ook een prima keuze is. De iPhone 12 Pro biedt verder dezelfde verbeteringen zoals het nieuwe design, 5G, MagSafe en de LiDAR Scanner. Als je dus de nieuwste functies wil in een premium design, maar het grotere scherm en de betere cameraspecs niet nodig hebt, dan kan je ook prima uit de voeten met de iPhone 12 Pro.

Ga de iPhone 12 Pro kopen als…

…je de nieuwste pro-iPhone zoekt in het kleinste formaat

…je mooie foto’s wil maken, maar niet de extra cameraverbeteringen van de iPhone 12 Pro Max nodig hebt.

…je de beste nieuwe iPhone wil, zonder de hoofdprijs te hoeven betalen.

Ga de iPhone 12 Pro Max kopen als…

…je de nieuwste iPhone met de beste camera wil.

…je de langste accuduur in een nieuwe iPhone wil hebben.

…je het grootste scherm wil voor games of fotobewerking.

…geld voor jou geen probleem is. Je kan dan zelfs helemaal los gaan met de 512GB iPhone 12 Pro Max.

