Al sinds 2017 vinden we op de iPhones de notch. Nadat deze inham vorig jaar een stuk kleiner geworden is, heeft Apple het ontwerp van de notch bij de iPhone 14 Pro helemaal omgegooid tot de nieuwe Dynamic Island. Maar het ziet er niet alleen anders uit, want het heeft ook daadwerkelijk een functie. Helaas is deze handige extra nu nog alleen te vinden op de Pro-modellen, maar daar komt volgens display-analist Ross Young volgend jaar verandering in bij de iPhone 15-modellen.



‘Ook gewone iPhone 15 met Dynamic Island’

In een tweet laat Ross Young, een display-analist die vaker juiste voorspellingen weet te geven als het gaat over schermen van nieuwe Apple-producten, weten dat naast de iPhone 15 Pro (Max) ook de standaardmodellen van de iPhone 15-serie het Dynamic Island krijgen. Het zou dus gaan om de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Het Dynamic Island levert allerlei leuke extra’s op en verzamelt systeembrede meldingen (zoals een lage batterij, het verbinden van AirPods en het ontvangen van een AirDrop) in de nieuwe pilvormige uitsnede. Het ziet er gelikt uit en levert ook extra mogelijkheden op. Zo kun je altijd het huidige muzieknummer bekijken dankzij de weergave van de kleine albumhoes als je een nummer afspeelt.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Overigens is het nieuwe Dynamic Island van de huidige schermtechnieken van Pro-modellen de enige functie die volgens de analist de overstap maakt naar de standaardmodellen. Het ProMotion-scherm en het always-on display zouden exclusief voor de iPhone 15 Pro-modellen blijven. Op deze manier blijft er de nodige onderscheid tussen de modellen. Een andere reden hiervoor is dat fabrikanten niet genoeg exemplaren van de benodigde onderdelen zouden kunnen leveren om alle modellen te voorzien van deze functies. In 2024 zijn de kaarten mogelijk anders geschud en komen deze functies mogelijk wel naar alle modellen.

De afgelopen jaren gingen er ook geruchten dat Apple helemaal af zou willen van wat voor notch of inkeping dan ook, maar met de komst van het Dynamic Island zou daar misschien wel verandering in komen. Immers, als Apple het Dynamic Island verwijdert en alle sensoren achter het display zet, mis je ook de functies van het Dynamic Island.