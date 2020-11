iPhone 12 mini vs iPhone SE

Jarenlang vroegen liefhebbers van kleinere smartphones om een opvolger van de iPhone SE uit 2016. Dit voorjaar verscheen de langverwachte iPhone SE 2020, maar voor een aantal gebruikers was dit niet compact genoeg. Gelukkig komt de iPhone 12 mini eraan, de kleinste iPhone die Apple sinds jaren uitgebracht heeft. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone 12 mini vs iPhone SE 2020. Ook de specificaties van de eerste generatie iPhone SE uit 2016 nemen we mee in de tabel in het artikel.

Verschillen tussen iPhone 12 mini en iPhone SE

Hoewel het allebei compacte iPhones zijn, zijn er heel veel verschillen tussen de iPhone 12 mini en iPhone SE 2020. Dit zijn de belangrijkste:

Prijs : De iPhone 12 mini is een stuk duurder. Je betaalt voor dit nieuwste kleine toestel minimaal €809,-, terwijl de iPhone SE 2020 €489,- kost.

: De iPhone 12 mini is een stuk duurder. Je betaalt voor dit nieuwste kleine toestel minimaal €809,-, terwijl de iPhone SE 2020 €489,- kost. Afmetingen : De kleinste iPhone is de iPhone 12 mini. Hij is zo’n 7 millimeter korter en 3 millimeter smaller dan de iPhone SE 2020 (131.5 x 64.2 x 7.4 vs 138.4 x 67.3 x 7.3). Het kleinste model blijft de originele iPhone SE (123.8 x 58.6 x 7.6).

: De kleinste iPhone is de iPhone 12 mini. Hij is zo’n 7 millimeter korter en 3 millimeter smaller dan de iPhone SE 2020 (131.5 x 64.2 x 7.4 vs 138.4 x 67.3 x 7.3). Het kleinste model blijft de originele iPhone SE (123.8 x 58.6 x 7.6). Gewicht : Ook qua gewicht wint de iPhone 12 mini het: 133 gram vs 148 gram. De eerste generatie iPhone SE was 113 gram.

: Ook qua gewicht wint de iPhone 12 mini het: 133 gram vs 148 gram. De eerste generatie iPhone SE was 113 gram. Kleuren : De iPhone 12 mini is er in vijf kleuren, namelijk blauw, groen, rood, wit en zwart. Bij de iPhone SE 2020 kan je alleen kiezen uit rood, wit en zwart. De eerste iPhone SE was er in zilver, spacegrijs, goud en roségoud.

: De iPhone 12 mini is er in vijf kleuren, namelijk blauw, groen, rood, wit en zwart. Bij de iPhone SE 2020 kan je alleen kiezen uit rood, wit en zwart. De eerste iPhone SE was er in zilver, spacegrijs, goud en roségoud. Waterbestendigheid : Per ongeluk in het water laten vallen is bij de iPhone 12 mini een minder groot probleem. Dat model overleeft 30 minuten in zes meter diep. Bij de iPhone SE is dat 30 minuten op 1 meter diepte.

: Per ongeluk in het water laten vallen is bij de iPhone 12 mini een minder groot probleem. Dat model overleeft 30 minuten in zes meter diep. Bij de iPhone SE is dat 30 minuten op 1 meter diepte. Bediening : De iPhone SE-modellen bedien je nog met een traditionele thuisknop. Op de iPhone 12 mini zijn er veegbewegingen om apps af te sluiten, te wisselen en meer.

: De iPhone SE-modellen bedien je nog met een traditionele thuisknop. Op de iPhone 12 mini zijn er veegbewegingen om apps af te sluiten, te wisselen en meer. Display : Het scherm is van een andere techniek. De iPhone 12 mini heeft een Super Retina XDR OLED-scherm, terwijl de iPhone SE 2020 een Retina HD LCD-scherm heeft. Het verschil qua beeldscherpte en resolutie is dan ook groot, want de iPhone 12 mini heeft een scherm met veel hogere resolutie.

: Het scherm is van een andere techniek. De iPhone 12 mini heeft een Super Retina XDR OLED-scherm, terwijl de iPhone SE 2020 een Retina HD LCD-scherm heeft. Het verschil qua beeldscherpte en resolutie is dan ook groot, want de iPhone 12 mini heeft een scherm met veel hogere resolutie. Schermformaat : Ondanks dat de iPhone 12 mini kleiner is, is het scherm groter. Dat model heeft een 5,4-inch scherm, ten opzichte van 4,7-inch van de iPhone SE 2020. Het kleinste scherm heeft de eerste iPhone SE, met 4-inch.

: Ondanks dat de iPhone 12 mini kleiner is, is het scherm groter. Dat model heeft een 5,4-inch scherm, ten opzichte van 4,7-inch van de iPhone SE 2020. Het kleinste scherm heeft de eerste iPhone SE, met 4-inch. Schermtechnieken : Het glas van de iPhone 12 mini is Ceramic Shield, wat ervoor moet zorgen dat hij minder snel breekt als je het toestel laat vallen. Daarnaast gaat het hier om een HDR-display, waardoor je mooie HDR-films op het scherm kan kijken. Dit levert mooiere kleuren op.

: Het glas van de iPhone 12 mini is Ceramic Shield, wat ervoor moet zorgen dat hij minder snel breekt als je het toestel laat vallen. Daarnaast gaat het hier om een HDR-display, waardoor je mooie HDR-films op het scherm kan kijken. Dit levert mooiere kleuren op. Processor : De nieuwste chip vinden we op de iPhone 12 mini, namelijk de A14 Bionic met volgende generatie Neural Engine. Deze is iets sneller dan de A13-chip in de iPhone SE 2020, waardoor je langer updates krijgt.

: De nieuwste chip vinden we op de iPhone 12 mini, namelijk de A14 Bionic met volgende generatie Neural Engine. Deze is iets sneller dan de A13-chip in de iPhone SE 2020, waardoor je langer updates krijgt. Selfiecamera : De selfiecamera is van een hogere resolutie op de iPhone 12. Je kan er ook mooiere filmpjes mee maken. Ook maak je daarmee nachtfoto’s. Omdat het om een TrueDepth-camera gaat, kan je hier ook geanimeerde Animoji en Memoji gebruiken.

: De selfiecamera is van een hogere resolutie op de iPhone 12. Je kan er ook mooiere filmpjes mee maken. Ook maak je daarmee nachtfoto’s. Omdat het om een TrueDepth-camera gaat, kan je hier ook geanimeerde Animoji en Memoji gebruiken. Achtercamera : De mooiste foto’s maak je met de iPhone 12 mini. Deze heeft een dubbele 12-megapixel camera met groothoek- en ultra-groothoeklens. Met die grotere lens maak je mooie uitgestrekte foto’s, omdat je verder uit kan zoomen.

: De mooiste foto’s maak je met de iPhone 12 mini. Deze heeft een dubbele 12-megapixel camera met groothoek- en ultra-groothoeklens. Met die grotere lens maak je mooie uitgestrekte foto’s, omdat je verder uit kan zoomen. Nachtmodus : Dankzij de nachtmodus zie je foto’s in het donker er eindelijk mooier uit.

: Dankzij de nachtmodus zie je foto’s in het donker er eindelijk mooier uit. Zoomen : Omdat er een tweede lens in de achtercamera van de iPhone 12 mini zit, kan je optisch zoomen. Op de iPhone SE kan je alleen digitaal zoomen.

: Omdat er een tweede lens in de achtercamera van de iPhone 12 mini zit, kan je optisch zoomen. Op de iPhone SE kan je alleen digitaal zoomen. Filmen : Filmen kan op de iPhone 12 mini in HDR met Dolby Vision.

: Filmen kan op de iPhone 12 mini in HDR met Dolby Vision. 5G : De iPhone 12 mini ondersteunt de snellere 5G-verbindingen. De iPhone SE kan maximaal op 4G browsen.

: De iPhone 12 mini ondersteunt de snellere 5G-verbindingen. De iPhone SE kan maximaal op 4G browsen. Ultra-Wideband : Met de U1-chip met Ultra-Wideband in de iPhone 12 mini kan je nauwkeurige locatiefuncties gebruiken. Apple maakt nu nog beperkt gebruik van deze chip, maar dit gaat vermoedelijk in de toekomst veranderen dankzij de AirTag.

: Met de U1-chip met Ultra-Wideband in de iPhone 12 mini kan je nauwkeurige locatiefuncties gebruiken. Apple maakt nu nog beperkt gebruik van deze chip, maar dit gaat vermoedelijk in de toekomst veranderen dankzij de AirTag. Ruimtelijke audio : Bij het kijken van filmpjes profiteer je op de iPhone 12 mini van ruimtelijke audio. Hierdoor wordt er een soort surroundsound gecreëerd, waardoor je middenin de actie zit.

: Bij het kijken van filmpjes profiteer je op de iPhone 12 mini van ruimtelijke audio. Hierdoor wordt er een soort surroundsound gecreëerd, waardoor je middenin de actie zit. Verificatie : Alleen op de iPhone 12 mini maak je gebruik van Face ID. Beide iPhone SE-generaties werken met Touch ID.

: Alleen op de iPhone 12 mini maak je gebruik van Face ID. Beide iPhone SE-generaties werken met Touch ID. Batterijduur : De iPhone SE 2020 heeft de kortste batterijduur, namelijk 40 uur audio afspelen en 13 uur video kijken. Op de iPhone 12 mini is dit respectievelijk 50 uur en 15 uur.

: De iPhone SE 2020 heeft de kortste batterijduur, namelijk 40 uur audio afspelen en 13 uur video kijken. Op de iPhone 12 mini is dit respectievelijk 50 uur en 15 uur. MagSafe : MagSafe vind je alleen op de nieuwste iPhone 12-serie. Daarmee kun je geschikte accessoires zoals draadloze opladers magnetisch bevestigen.

: MagSafe vind je alleen op de nieuwste iPhone 12-serie. Daarmee kun je geschikte accessoires zoals draadloze opladers magnetisch bevestigen. Koptelefoonaansluiting: Alleen op de eerste generatie iPhone SE uit 2016 vind je nog een traditionele koptelefoonaansluiting.

De belangrijkste verschillen vinden we in het formaat, scherm, bediening en camera. De iPhone 12 mini is verreweg de kleinste iPhone in het gehele assortiment. Het is Apple’s kleinste iPhone sinds de komst van de eerste generatie iPhone SE in 2016. Niet eerder heeft Apple zo’n compacte iPhone uitgebracht, maar wel met krachtige specificaties. Het scherm is met 5,4-inch namelijk wel groter dan de iPhone SE-familie, wat vooral komt doordat er geen thuisknop meer op zit. De iPhone 12 mini bedien je dan ook met veegbewegingen in plaats van een traditionele thuisknop.

Het scherm is bovendien van OLED. De resolutie is een stuk hoger, zwart is dieper zwart en de kleuren zijn mooier dankzij HDR-ondersteuning. Wil je een kleine iPhone met het beste scherm, dan moet je dus sowieso bij de iPhone 12 mini zijn.

Dat geldt overigens ook voor de camera. Dankzij de dubbele camera met ultra-groothoeklens maak je mooiere uitgerekte foto’s, ook in het donker met de nachtmodus. De selfiecamera is ook een stuk beter, waardoor niet alleen je selfies er mooier uit zien maar ook FaceTime net wat beter is. De iPhone SE 2020 maakt nog steeds mooie foto’s, maar de iPhone 12 mini levert dankzij de nieuwste technieken en functies mooiere plaatjes op.

Tot slot nog even wat extra aandacht voor het design: de iPhone 12 mini ziet er een stuk moderner uit, dankzij de vlakke zijkanten. De schermranden zijn daardoor ook dunner, waardoor dit model er wat ons betreft mooier uit ziet. Het is echter afhankelijk van smaak en voorkeur wat voor jou lekkerder in de hand ligt: de platte randen of de afgeronde zijkanten van de iPhone SE 2020.

Overeenkomsten tussen iPhone 12 mini en iPhone SE

Er zijn ook nog veel overeenkomsten tussen de toestellen, al vinden we deze vooral op kleinere aspecten:

Behuizing : Zowel de iPhone 12 mini als de iPhone SE 2020 hebben een behuizing van aluminium met een glimmend glazen achterkant. De oorspronkelijke iPhone SE is helemaal van aluminium.

: Zowel de iPhone 12 mini als de iPhone SE 2020 hebben een behuizing van aluminium met een glimmend glazen achterkant. De oorspronkelijke iPhone SE is helemaal van aluminium. Scherm : Technieken als True Tone, de brede kleurweergave, maximale helderheid en Haptic Touch vinden we zowel op de nieuwe mini als de iPhone SE 2020.

: Technieken als True Tone, de brede kleurweergave, maximale helderheid en Haptic Touch vinden we zowel op de nieuwe mini als de iPhone SE 2020. Portretfuncties : De portretmodus en portretbelichting is op beide modellen aanwezig. Verschil is wel dat de iPhone SE 2020 alleen portretten kan maken van personen en niet van voorwerpen en dieren. Dat komt door het ontbreken van een tweede lens.

: De portretmodus en portretbelichting is op beide modellen aanwezig. Verschil is wel dat de iPhone SE 2020 alleen portretten kan maken van personen en niet van voorwerpen en dieren. Dat komt door het ontbreken van een tweede lens. Beeldstabilisatie : De manier van beeldstabilisatie is bij de twee meest recente modellen gelijk.

: De manier van beeldstabilisatie is bij de twee meest recente modellen gelijk. Filmen met stereo audio : Maak je op de iPhone 12 mini en de iPhone SE 2020 filmpjes, dan is dit bij allebei met stereo audio.

: Maak je op de iPhone 12 mini en de iPhone SE 2020 filmpjes, dan is dit bij allebei met stereo audio. Bluetooth : Bluetooth 5.0 is op beide modellen beschikbaar. De iPhone SE 2016 heeft Bluetooth 4.2.

: Bluetooth 5.0 is op beide modellen beschikbaar. De iPhone SE 2016 heeft Bluetooth 4.2. NFC : De NFC-chip is op de twee nieuwste modellen uit 2020 hetzelfde. Dat betekent dat je ook op de achtergrond kan scannen met de leesmodus.

: De NFC-chip is op de twee nieuwste modellen uit 2020 hetzelfde. Dat betekent dat je ook op de achtergrond kan scannen met de leesmodus. Apple Pay : Van de eerste generatie iPhone SE tot het nieuwste model: ze ondersteunen allemaal betalen met Apple Pay.

: Van de eerste generatie iPhone SE tot het nieuwste model: ze ondersteunen allemaal betalen met Apple Pay. Draadloos opladen : De twee 2020-modellen ondersteunen draadloos opladen met Qi-geschikte opladers. De maximale snelheid is dan 7,5W.

: De twee 2020-modellen ondersteunen draadloos opladen met Qi-geschikte opladers. De maximale snelheid is dan 7,5W. Snelladen : Wil je sneller opladen, dan kan dat op de 2020-modellen met een geschikte snellader.

: Wil je sneller opladen, dan kan dat op de 2020-modellen met een geschikte snellader. Simkaart: Beide 2020-modellen zijn geschikt voor dualsim: een combinatie van een nanosim en eSIM.

Specificaties iPhone 12 mini en iPhone SE 2020 en 2016

Wil je alle specificaties van zowel de iPhone 12 mini als de iPhone SE 2020 en 2016 met elkaar vergelijken? We hebben de drie modellen naast elkaar gezet in onze tabel, zodat je in één blik de verschillen kan bekijken.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 12 mini vs iPhone SE

De conclusie is simpel: wil je de allernieuwste en meest moderne iPhone in een compact jasje, dan moet je bij de iPhone 12 mini zijn. Wil je absoluut de kleinste recente iPhone? Ook dan adviseren we de iPhone 12 mini. Je haalt met dat model zonder twijfel een ijzersterke iPhone in huis, waar je jaren mee vooruit kan. Met een moderner design, hoge resolutie OLED-display en betere camera, is de iPhone 12 mini een stuk veelzijdiger dan de iPhone SE 2020.

Maar dat betekent niet dat de iPhone SE 2020 geen goed toestel is. Het is nog steeds de beste iPhone voor de laagste prijs. Voor nog geen €500 is dit model voor jou en daarvoor krijg je een mooi display, goede camera en één van de snelste chips in hedendaagse smartphones. De iPhone SE 2020 spreekt dan ook vooral mensen aan die een voordelige iPhone willen en graag een traditioneel design willen met een bediening die vertrouwd aanvoelt.

Ga de iPhone 12 mini kopen als…

…je de kleinste iPhone van de afgelopen jaren wil. Dit model is dan speciaal voor jou gemaakt.

…je een compacte iPhone wil, maar niet wil inleveren op camera, specs en design.

…je het mooiste scherm in een groter formaat wil dan in de iPhone SE.

…je dol bent op een vrolijk kleurtje. Blauw en groen vind je alleen bij deze modellen.

…je mooiere foto’s wil maken en ook de nachtmodus veel wil gebruiken.

…je graag filmt, want dankzij de HDR-filmpjes zien ze er net wat mooier uit.

…je 5G wil gebruiken en voorbereid wil zijn op snellere netwerken. Nu zijn de voordelen nog minimaal, maar in de toekomst verwachten we meer verbeteringen.

Ga de iPhone SE 2020 kopen als…

…je de goedkoopste moderne iPhone wil. Dit model is dan perfect voor jou.

…je een traditionele bediening met thuisknop en Touch ID wil.

…je niet al teveel eisen stelt aan de camera. Je maakt nog steeds mooie foto’s, maar de mogelijkheden zijn minder uitgebreid dan bij de iPhone 12 mini.

…je geen fan bent van de vlakke aluminium zijkanten en liever afgeronde randen wil.

…4,7-inch voor jou qua scherm groot genoeg is.

