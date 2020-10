iPhone 12 pre-order: met deze tips pak je het slim aan

Destart op vrijdag 16 oktober. Er is vaak veel belangstelling voor nieuwe toestellen. Vandaar dat we enkele handige tips voor het reserveren van de iPhone 12 op een rijtje hebben gezet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met deze iPhone 12 pre-order tips weet je zeker dat je als eerste aan de beurt bent!

iPhone 12 preorder: hoe werkt het?

Wil je de iPhone 12 reserveren, dan is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Als je precies weet wat je wilt, kun je namelijk sneller een bestelling plaatsen en ben je eerder aan de beurt. In het najaar van 2020 komen er maar liefst vier nieuwe toestellen aan, maar gelukkig is de pre-order dit jaar wat meer verspreid. Eerst komende modellen van 6,1-inch uit, namelijk de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Daarna volgen de speciale uitvoeringen met kleiner en groter scherm.

Wil je een iPhone 12 of iPhone 12 Pro hebben, dan zul je op vrijdag 16 oktober om 14:00 uur klaar moeten zitten om te kunnen bestellen.

Tijdlijn iPhone 12 pre-order

Zo ziet de tijdlijn er dit jaar uit:

In dit artikel gaan we het in eerste instantie hebben over een iPhone 12 of iPhone 12 Pro reserveren, want deze modellen komen als eerste beschikbaar. Je kunt dit doen bij de Apple Store, providers en diverse webwinkels.

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:

Zodra de pre-order is begonnen is het handig om de iPhone 12 levertijden en voorraad in de gaten te houden, voordat je naar de winkel rent. Zo ben je beter op de hoogte waar je terecht kunt en maak je geen onnodige reis.

Dit jaar heb je meer keuze dan ooit. Naast de vier nieuwe modellen in diverse kleuren en opslagvarianten zijn er namelijk ook nog drie betaalbare modellen uit voorgaande jaren.



iPhone 12 pre-order tips

Met onderstaande tips weet je zeker dat er niets mis kan gaan bij de iPhone 12 pre-order!

#1 Markeer jouw toestel als favoriet

Om snel je iPhone 12 vooruit te kunnen bestellen bij de Apple Store moet je vooraf goed weten wat je wilt. Markeer de producten die je hebt gekozen als favoriet. Als het vrijdagmiddag 14:00 uur is en de Apple Store open gaat, hoef je niet lang te zoeken. Je bladert naar de favorieten, gooit ze in je winkelmandje en rekent af. Zo verspil je geen tijd met onnodig zoeken en bladeren naar het juiste product en raak je ook niet afgeleid door allerlei andere lokkertjes, zoals accessoires. Bovendien kun je rustig de tijd nemen en voorkom je fouten.

#2 Regel eerst je iPhone 12 pre-order, daarna de rest

Je kunt natuurlijk een iPhone 12 hoesje, kabels en allerlei andere accessoires in je mandje gooien en vervolgens afrekenen. Maar dat kost tijd. Wees slim en ga eerst de iPhone 12 reserveren, zodat je een plek vooraan in de wachtrij te pakken hebt. Daarna kun je altijd nog nadenken over kabels en hoesjes. Die zijn namelijk altijd nog wel op voorraad.

#3 Kies de snelste webshop of provider

De iPhone 12 pre-order is net als voorgaande jaren op vrijdagmiddag om 14:00 uur. Dat is een perfect tijdstip: je hoeft niet vroeg je bed uit en hebt alle tijd nemen om je lunch op te eten. Natuurlijk niet alleen terecht bij de Apple Store, maar ook bij diverse providers en webshops. Kijk dus verder dan alleen bij Apple en kies een provider of winkel die jouw model op voorraad heeft. Je zou ook bij twee winkels een bestelling kunnen plaatsen, maar je creditcard of bankrekening moet daarvoor wel genoeg armslag bieden.

#4 Kies een rustige plek voor de iPhone 12 pre-order

De vrijdagmiddagborrel is om 14:00 uur nog niet begonnen (en gaat waarschijnlijk niet eens door!) maar wie het verstandig aanpakt heeft op vrijdagmiddag de belangrijkste werkzaamheden van de week wel gedaan. Een ideaal moment om je even op de iPhone 12 pre-order te concentreren.

Zoek een rustige ruimte op en zorg dat je geen gezeur van huisgenoten hebt.

#5 Betaal niet met iDEAL

Betalingen via iDEAL kunnen soms wat meer tijd kosten. Daardoor zit je langere tijd in onzekerheid of de bestelling wel goed is doorgekomen. Kies liever voor betalen met creditcard, als je daar de mogelijkheid toe hebt.

#6 Ga ruim voor 14:00 uur klaarzitten

Wacht niet tot 13:59 uur om aan de iPhone 12 pre-order te beginnen. Het is handig om een kwartier van tevoren de website van je provider open te zetten. Sommige providers beginnen ‘per ongeluk’ wel eens iets eerder, terwijl de Apple Store meestal wat later van de partij is. Het zou zonde zijn om er opeens achter te komen dat de voorbestellingen al een tijdje bezig zijn, waardoor de levertijd al is opgelopen.

Nog een goede tip voor de Apple Store: maak gebruik van de Apple Store-app, want die gaat vaak eerder weer online dan de website.

#7 Check bij je provider je huidige contract

Wil je een iPhone 12 met abonnement, dan is het slim om vooraf te kijken hoe lang je huidige contract nog loopt en of het tijd is om te verlengen. Of misschien wil je overstappen naar een andere provider. In dat geval zou je de abonnementen en databundels kunnen bekijken, zodat je weet wat je opties zijn.

Alle providers gaan de iPhone 12 in hun assortiment opnemen. Vaak geven ze echter weinig informatie over voorraden, omdat ze zelf ook niet weten hoeveel toestellen ze wanneer geleverd krijgen.

Waarom de iPhone 12 pre-order?

Apple kondigt de nieuwe iPhones altijd aan tijdens een event. Dit jaar is dat het iPhone 12-event in oktober. Een paar dagen later start dan de pre-order en vervolgens worden de toestellen uitgeleverd.

Vroeger was het zo dat mensen dagen van tevoren in de wachtrij bij de Apple Store gingen staan, om zeker te weten dat ze het nieuwe toestel als eerste in handen kregen. Omdat dit uitgroeide tot een reclamekaravaan voor allerlei reparatie- en verhuurbedrijfjes is Apple ermee gestopt. Voor ons als gebruikers is het wel zo prettig dat Apple is overgestapt op pre-orders. Daarbij heeft iedereen gelijke kansen. Wie snel is krijgt vroeg geleverd en wie de deur niet uit kan vanwege werk of andere verplichtingen laat het toestel gewoon thuisbezorgen. Ophalen in de winkel kan ook nog steeds.

Je hoeft ook niet meer een iPhone in Duitsland of Frankrijk te halen om het toestel snel in handen te hebben, want Nederland en België zitten tegenwoordig bij de eerste groep landen. Overnachten bij een Apple Store hoeft ook niet meer, want je regelt het allemaal vanuit je luie stoel of bureaustoel.

iPhone 12 pre-order bij Apple, hoe werkt dat dan?

Wil je mee doen aan de iPhone 12 pre-order, dan moet je rekening houden met een aantal zaken.

Zo werkt het:

Zorg dat je op vrijdag 16 oktober rond 14:00 uur klaar zit. Vaak gaat de Apple Store offline. Zodra de website weer online komt kun je beginnen met je bestelling. Ga naar Apple.nl op je computer of gebruik de app. Dat laatste gaat vaak sneller. Zorg dat je de gewenste producten alvast als favoriet hebt gemarkeerd. Zorg dat je je Apple ID, leveradres en betaalinformatie bij de hand hebt. Zorg dat je weet welke iPhone 12 jij wilt hebben. Je kunt kiezen uit meerdere modellen, kleuren en opslagvarianten.

Wordt het de iPhone 12 of de iPhone 12 Pro? We hebben een uitgebreide vergelijking gemaakt, zodat je precies kunt zien wat de verschillen zijn.

Bekijk ook iPhone 12 vs iPhone 12 Pro: wat zijn de verschillen? De iPhone 12 en iPhone 12 Pro lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn ook duidelijke verschillen. We vergelijken de iPhone 12 met de iPhone 12 Pro en zetten de verschillen en overeenkomsten op een rij.

iPhone 12 pre-order bij providers

Nederlandse providers gaan ook op vrijdag 16 oktober van start met de iPhone 12 pre-order. Dit werkt op ongeveer dezelfde manier: zorg dat je op tijd klaar zit met je klantgegevens en betaalinformatie. Het is slim om vooraf via de website van je provider te kijken of je in aanmerking komt voor verlenging en hoe het zit met je huidige contract. De Nederlandse providers hebben hun iPhone 12 abonnementen nog niet bekendgemaakt, maar meestal kun je op basis van voorgaande topmodellen wel inschatten wat je ongeveer gaat betalen.

Lees alles over de iPhone voorraden en levertijden in ons aparte artikel.

