iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

De afgelopen jaren zat het verschil tussen de gewone Pro-modellen en de Max-versies alleen in het formaat en de batterij. Maar dit jaar gaat Apple een stap verder. Als je op zoek bent naar een nieuwe grote iPhone, vraag je je misschien af of die verbeteringen die Apple in de iPhone 12 Pro Max gestopt heeft wel de moeite waard zijn. Of kun je toch beter kiezen voor de iPhone 11 Pro Max, die voor een lagere prijs nog beschikbaar is bij winkeliers en providers? In dit artikel zetten we de verschillen tussen de iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max op een rij.

Verschillen iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

Net als bij de iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro, verschillen de grote Max-versies vooral op het gebied van design, camera, scherm en formaat. Maar de verschillen bij de camera’s zijn bij de iPhone 12 Pro Max nog een stukje groter, aangezien Apple dit jaar nog wat extra verbeteringen in petto heeft.

Prijs : De nieuwste iPhone 12 Pro Max is het duurste model, want daar betaal je minimaal €1.259 voor. Bij de iPhone 11 Pro Max kan dit zomaar €200 lager zijn.

: De nieuwste iPhone 12 Pro Max is het duurste model, want daar betaal je minimaal €1.259 voor. Bij de iPhone 11 Pro Max kan dit zomaar €200 lager zijn. Afmetingen : De iPhone 12 Pro Max mag zich met recht de grootste iPhone ooit noemen: met een afmeting van 160,8 bij 78,1 bij 7,4 is hij weer een stukje groter dan de iPhone 11 Pro Max (158 bij 77,8 bij 8,1).

: De iPhone 12 Pro Max mag zich met recht de grootste iPhone ooit noemen: met een afmeting van 160,8 bij 78,1 bij 7,4 is hij weer een stukje groter dan de iPhone 11 Pro Max (158 bij 77,8 bij 8,1). Opslag : Je krijgt bij de iPhone 12 Pro Max wel meteen 128GB opslag. Heb je dat niet nodig, dan kan je bij de iPhone 11 Pro Max nog kiezen voor 64GB.

: Je krijgt bij de iPhone 12 Pro Max wel meteen 128GB opslag. Heb je dat niet nodig, dan kan je bij de iPhone 11 Pro Max nog kiezen voor 64GB. Kleuren : Oceaanblauw is de nieuwe kleur voor de iPhone 12 Pro Max, naast de vernieuwde grafiet, goud en zilver. Is blauw niks voor jou en ben je juist een fan van groen? Dan vind je bij het model van vorig jaar nog de exclusieve middernachtgroene versie. Dit is onze persoonlijke favoriet van 2019.

: Oceaanblauw is de nieuwe kleur voor de iPhone 12 Pro Max, naast de vernieuwde grafiet, goud en zilver. Is blauw niks voor jou en ben je juist een fan van groen? Dan vind je bij het model van vorig jaar nog de exclusieve middernachtgroene versie. Dit is onze persoonlijke favoriet van 2019. Design : Het nieuwe design van de iPhone 12 Pro Max bestaat uit vlakke rechte zijkanten, in plaats van de afgeronde randen. Het is een kwestie van smaak welke jouw voorkeur heeft. De voor- en achterkant zien er nagenoeg hetzelfde uit.

: Het nieuwe design van de iPhone 12 Pro Max bestaat uit vlakke rechte zijkanten, in plaats van de afgeronde randen. Het is een kwestie van smaak welke jouw voorkeur heeft. De voor- en achterkant zien er nagenoeg hetzelfde uit. Waterbestendigheid : De iPhone 12 Pro Max kan dieper het water in duiken dan de voorganger: tot 6 meter diep voor 30 minuten, ten opzichte van 4 meter diep voor 30 minuten.

: De iPhone 12 Pro Max kan dieper het water in duiken dan de voorganger: tot 6 meter diep voor 30 minuten, ten opzichte van 4 meter diep voor 30 minuten. Scherm: Het display is een stukje groter geworden: van 6,5-inch naar maar liefst 6,7-inch. Zoals je ziet is dat van invloed op het formaat van het toestel, al is het verschil door het nieuwe design niet zo heel erg groot. Ook nieuw in het display: Ceramic Shield, waarmee het scherm steviger is dan voorheen.

Processor : De iPhone 12 Pro Max heeft een A14-chip met Neural Engine van de volgende generatie. De iPhone is daardoor een stukje sneller, kan geavanceerdere taken aan en is een stukje slimmer met foto- en videobewerking.

: De iPhone 12 Pro Max heeft een A14-chip met Neural Engine van de volgende generatie. De iPhone is daardoor een stukje sneller, kan geavanceerdere taken aan en is een stukje slimmer met foto- en videobewerking. Camera : Je vindt op beide modellen dezelfde camera-opstelling met drie lenzen, maar de groothoeklens (de meestgebruikte lens) is op de iPhone 12 Pro Max een stuk beter. Hij laat meer licht door, waardoor foto’s er beter uit zien. De telelens heeft op het nieuwste model een iets minder goede diafragma, maar dat maakt de grotere sensor van de groothoeklens meer dan goed. In het algemeen maak je met de iPhone 12 Pro Max dus mooiere foto’s.

: Je vindt op beide modellen dezelfde camera-opstelling met drie lenzen, maar de groothoeklens (de meestgebruikte lens) is op de iPhone 12 Pro Max een stuk beter. Hij laat meer licht door, waardoor foto’s er beter uit zien. De telelens heeft op het nieuwste model een iets minder goede diafragma, maar dat maakt de grotere sensor van de groothoeklens meer dan goed. In het algemeen maak je met de iPhone 12 Pro Max dus mooiere foto’s. LiDAR Scanner : Met de LiDAR Scanner scant de iPhone zijn omgeving met behulp van lasers. Hierdoor kun je portretfoto’s maken in het donker en kun je beter scherpstellen bij slechte lichtomstandigheden. Ook wordt dit gebruikt voor augmented reality-toepassingen.

: Met de LiDAR Scanner scant de iPhone zijn omgeving met behulp van lasers. Hierdoor kun je portretfoto’s maken in het donker en kun je beter scherpstellen bij slechte lichtomstandigheden. Ook wordt dit gebruikt voor augmented reality-toepassingen. Nachtmodus : Maak je vaak foto’s in het donker, dan moet je de iPhone 12 Pro Max hebben. Je maakt nachtfoto’s met alle lenzen, ook de selfiecamera. Bovendien kun je nu ook portretten in het donker maken, dankzij de LiDAR Scanner. De iPhone 11 Pro Max heeft alleen een nachtmodus voor de groothoeklens en telelens (via digitaal inzoomen).

: Maak je vaak foto’s in het donker, dan moet je de iPhone 12 Pro Max hebben. Je maakt nachtfoto’s met alle lenzen, ook de selfiecamera. Bovendien kun je nu ook portretten in het donker maken, dankzij de LiDAR Scanner. De iPhone 11 Pro Max heeft alleen een nachtmodus voor de groothoeklens en telelens (via digitaal inzoomen). Smart HDR : Met Smart HDR 3 combineert de iPhone 12 Pro Max de mooiste foto’s qua belichting met elkaar, voor het beste eindresultaat. De voorganger heeft een eerdere versie van Smart HDR.

: Met Smart HDR 3 combineert de iPhone 12 Pro Max de mooiste foto’s qua belichting met elkaar, voor het beste eindresultaat. De voorganger heeft een eerdere versie van Smart HDR. Zoomen : Alleen de iPhone 12 Pro Max kan vijf keer optisch zoomen, gezien vanaf de startpositie. Het is een combinatie van extra uit- en inzoomen. Bovendien ondersteunt alleen de nieuwste Max twaalf keer digitale zoom.

: Alleen de iPhone 12 Pro Max kan vijf keer optisch zoomen, gezien vanaf de startpositie. Het is een combinatie van extra uit- en inzoomen. Bovendien ondersteunt alleen de nieuwste Max twaalf keer digitale zoom. Filmen : Je kan filmen op de iPhone 12 Pro Max met HDR Dolby Vision. Dat levert mooiere en helderdere kleuren op voor je eigen video’s. Dolby Vision wordt al een tijd gebruikt bij bioscoopfilms.

: Je kan filmen op de iPhone 12 Pro Max met HDR Dolby Vision. Dat levert mooiere en helderdere kleuren op voor je eigen video’s. Dolby Vision wordt al een tijd gebruikt bij bioscoopfilms. Apple ProRAW : Deze cameratechniek combineert het beste van het RAW-formaat en de technische verbeteringen in de software bij het maken van je foto’s. Je behoudt de flexibiliteit van RAW, maar je foto’s zien er zonder bewerking wel mooier uit. De iPhone 11 Pro heeft dit niet.

: Deze cameratechniek combineert het beste van het RAW-formaat en de technische verbeteringen in de software bij het maken van je foto’s. Je behoudt de flexibiliteit van RAW, maar je foto’s zien er zonder bewerking wel mooier uit. De iPhone 11 Pro heeft dit niet. 5G : Met 5G op de iPhone 12 Pro Max heb je een snellere mobiele dataverbinding, al merk je daar in het begin mogelijk nog niet zo veel van. Vereist ook een geschikt abonnement bij een provider die al 5G ondersteunt.

: Met 5G op de iPhone 12 Pro Max heb je een snellere mobiele dataverbinding, al merk je daar in het begin mogelijk nog niet zo veel van. Vereist ook een geschikt abonnement bij een provider die al 5G ondersteunt. MagSafe: MagSafe wordt alleen ondersteund op de nieuwere iPhone 12 Pro Max. Daarmee kan je geschikte accessoires magnetisch aan de achterkant van de iPhone plakken. Werkt ook met Apple’s nieuwe MagSafe Charger voor gemakkelijker draadloos opladen.

Design

Het design heeft in de iPhone 12-serie de grootste verandering doorgemaakt sinds de iPhone 6 uit 2014. Dat geldt dus ook voor de iPhone 12 Pro Max. De afgeronde hoeken zijn vervangen door de rechte vlakke zijkanten. Voor de één een droom de uitkomt, terwijl de ander liever het comfort van het rondere design ziet. Bij het nieuwe design horen ook nieuwe kleuren, waarvan oceaanblauw de meest opvallende nieuwe kleur is. Deze vervangt middernachtgroen, terwijl grijs, goud en zilver iets andere tinten gekregen hebben.

Formaat

Als je kiest voor de Max-serie van de iPhones, doe je dat waarschijnlijk voor het grote formaat. Het is daarom goed om te weten dat het scherm van de iPhone 12 Pro Max wéér een stukje groter geworden is. In plaats van 6,5-inch meet het display een diagonaal van 6,7-inch, waardoor je dus iets meer schermruimte hebt. Gelukkig is het toestel zelf niet heel veel groter geworden. Hij is slechts 2 millimeter hoger en nog geen halve millimeter breder.

Camera

De beste camera vind je ongetwijfeld in de iPhone 12 Pro Max. Apple heeft de belangrijkste lens een update gegeven, met mooiere foto’s als resultaat. Ook maak je in meer verschillende situaties mooiere nachtfoto’s, bijvoorbeeld bij een portret of met de selfiecamera. Wil je filmen als een pro, dan kan dat ook met Dolby Vision HDR. Ten opzichte van de iPhone 12 Pro is Apple ook een stapje verder gegaan. Je kan verder inzoomen, er is betere beeldstabilisatie (met sensorverschuiving) en je maakt mooiere foto’s bij weinig licht. Lees ook ons artikel over de iPhone 12 camera en de vergelijking tussen de iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max.

Overeenkomsten iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

Voor welk model je ook kiest, op heel veel aspecten scoren de twee nagenoeg hetzelfde. Dit zijn de overeenkomsten tussen de iPhone 12 Pro Max en iPhone 11 Pro Max:

Behuizing : De behuizing is een combinatie van roestvrij staal aan de zijkanten en matglas aan de achterkant.

: De behuizing is een combinatie van roestvrij staal aan de zijkanten en matglas aan de achterkant. Schermtechnieken : Beide modellen gebruiken dezelfde schermtechnieken: OLED, True Tone, brede kleurweergave en Haptic Touch. De resolutie is ook gelijk, net als de maximale helderheid.

: Beide modellen gebruiken dezelfde schermtechnieken: OLED, True Tone, brede kleurweergave en Haptic Touch. De resolutie is ook gelijk, net als de maximale helderheid. Cameraresolutie : Alle camera’s hebben dezelfde resolutie, namelijk 12-megapixel.

: Alle camera’s hebben dezelfde resolutie, namelijk 12-megapixel. Draadloos : Dezelfde standaarden worden gebruikt voor zowel Bluetooth als wifi: respectievelijk 5.0 en wifi 6. Ook de U1-chip is op beide modellen beschikbaar.

: Dezelfde standaarden worden gebruikt voor zowel Bluetooth als wifi: respectievelijk 5.0 en wifi 6. Ook de U1-chip is op beide modellen beschikbaar. NFC : De NFC-chip en Apple Pay bieden op beide modellen dezelfde mogelijkheden.

: De NFC-chip en Apple Pay bieden op beide modellen dezelfde mogelijkheden. Opladen : Beide modellen ondersteunen draadloos opladen en snelladen. Wel krijg je bij de iPhone 11 Pro Max nog de nodige accessoires om meteen te profiteren van snelladen, namelijk een usb-c-naar-Lightning-kabel en een 18W-lichtnetadapter.

: Beide modellen ondersteunen draadloos opladen en snelladen. Wel krijg je bij de iPhone 11 Pro Max nog de nodige accessoires om meteen te profiteren van snelladen, namelijk een usb-c-naar-Lightning-kabel en een 18W-lichtnetadapter. Dualsim: Dualsim wordt op beide pro-modellen ondersteund. Je kan dus twee nummers op één toestel tegelijkertijd gebruiken (via fysieke sim en eSIM).

Specificaties iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de iPhone 12 Pro Max en iPhone 11 Pro Max:

Conclusie iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max: aankoopadvies

Als je twijfelt tussen deze twee topmodellen, heb je de keuze voor het belangrijkste aspect waarschijnlijk al gemaakt: je wil een lekker grote iPhone. In dat geval adviseren we om te kiezen voor de iPhone 12 Pro Max, omdat dit model nóg een stapje groter is. Hierdoor heb je meer schermruimte voor apps en andere content. Dit komt ook van pas als je bijvoorbeeld films kijkt op je toestel. Wil je alles uit de iPhone halen, dan zal je ook blij zijn met de betere camera. Je kan met de nieuwste Max verder zoomen en de groothoeklens heeft ook een betere sensor. Je maakt met dit model dus de mooiste foto’s, hoewel de iPhone 11 Pro Max ook zeker geen verkeerde plaatjes schiet.

De iPhone 11 Pro Max is dan ook nog altijd een goede keuze, al adviseren we die vooral als je een goede deal kan vinden, liefhebber bent van de afgeronde zijkanten en niet zo heel veel geeft om de cameraverbeteringen van de iPhone 12-serie. Denk vooral aan het filmen in Dolby Vision en de nachtmodus op alle lenzen. Voor welke iPhone je ook kiest, in beide gevallen heb je een razendsnel toestel tot je beschikking waar je ongetwijfeld veel plezier aan beleeft.

Ga de iPhone 12 Pro Max kopen als…

…je de allergrootste iPhone ooit wil. Met extra schermruimte komen apps en films nog meer tot hun recht.

…je een liefhebber bent van het nieuwe design en na zes jaar wel eens een ander gevoel in je handen wil.

…je voor je hobby of professioneel graag foto’s maakt. Met opties als sensorverschuiving voor stabilisatie, betere groothoeklens en de nachtmodus voor alle lenzen is dit de beste iPhone-camera tot nu toe.

…je dol bent op augmented reality-apps. De LiDAR Scanner kan dan goed van pas komen.

…je toe bent aan een nieuwe kleur, zoals blauw.

…je standaard 128GB nodig hebt.

…je MagSafe en 5G wil proberen.

Ga de iPhone 11 Pro Max kopen als…

…je een goede deal vindt. Met €200 korting ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max heb je een goede deal.

…de cameraverbeteringen voor jou geen noodzaak zijn.

…je graag afgeronden zijkanten wil omdat je dit prettiger in de hand vindt liggen.

…je geen MagSafe wil gebruiken en toch altijd met een kabel oplaadt. Wel ondersteunt dit model de traditionele manier van draadloos opladen.

…je geen 5G wil, omdat je bijvoorbeeld geen geschikt abonnement hebt.

