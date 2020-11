Leren hoesje met MagSafe voor iPhone 12 nu verkrijgbaar

Veel mensen keken er naar uit en nu is 'ie echt verkrijgbaar: de lederen case voor de iPhone 12. Je hebt nu wat meer keuze om je toestel te beschermen. De leren hoes is voorzien van MagSafe.

Leren case voor iPhone 12 nu te koop

Waarom er langer gewacht moest worden op het leren hoesje met MagSafe voor iPhone 12 is een raadsel, maar wellicht wilde Apple de MagSafe-accessoires wat meer spreiden. Het klassieke leren hoesje is verkrijgbaar in vier kleuren:

Zwart

Zadelbruin

Baltisch blauw

California Poppy

(PRODUCT)RED

Het hoesje is nu te bestellen:

Leren case voor iPhone 12 mini: 65 euro

Leren case voor iPhone 12 en 12 Pro: 65 euro

Leren case voor iPhone 12 Pro Max: 65 euro



Daarmee is dit leren hoesje iets duurder dan het exemplaar van siliconenrubber, maar gaat ook een stuk langer mee omdat het materiaal minder snel slijt. In onze review van het iPhone-siliconenhoesje kon je lezen hoe het werkt met MagSafe: steek je je iPhone in het hoesje, dan krijg je een animatie op het scherm in dezelfde kleur.

Wil je je leren hoesje voor de iPhone 12 aanvullen met accessoires in dezelfde kleuren, dan kun je kiezen voor de:

Goed om te weten: de leren kaarthouder en het leather link-bandje zijn niet verkrijgbaar in rood. De leren sleeve is alleen verkrijgbaar in zadelbruin, blauw, bruin, rood en roze, niet in zwart.

Er komen nog meer accessoires aan!

Met deze leren case voor iPhone 12 is Apple nog niet klaar. Er komen nog meer accessoires aan voor de iPhone 12. De Magsafe Duo Charger en de leren sleeve staan nog op de planning, maar zullen “later verschijnen”. Of dit betekent dat ze pas volgend jaar in de winkel liggen is nog niet zeker. Apple zou ze ook nog op een rustig moment in december uit kunnen brengen, zodat ze nog last-minute onder de kerstboom kunnen liggen.

De MagSafe Duo Charger is een dubbele draadloze oplader voor de iPhone 12 en Apple Watch. Deze kun je gemakkelijk opvouwen een meenemen als je bijvoorbeeld op reis gaat. De releasedatum is nog niet officieel bekendgemaakt, maar we weten nu wel wat ‘ie kost: 149 euro. Daarmee is deze dubbele oplader een stuk duurder dan de normale MagSafe Charger van 45 euro.

Bekijken: MagSafe Duo Charger voor iPhone 12: 149 euro

Leren sleeve met MagSafe

De leren sleeve met MagSafe is nu ook op de website van Apple verschenen. Je kunt kiezen uit vier kleuren:

Baltisch blauw

Citrusroze

Zadelbruin

(PRODUCT)RED

Bekijken: Leren sleeve met MagSafe: 149 euro

Zoek je liever een ander leren iPhone 12-hoesje? Je kunt ook kiezen voor de cases van Mujjo voor de iPhone 12-serie.

Daarnaast is er weer de BookBook-case van Twelve South, het foliohoesje dat eruit ziet als een oud boek. Ben je nog lang niet uitgekeken op dit type hoesje, dan staat er ook voor de iPhone 12 serie weer eentje voor je klaar. Deze is voorzien van magneten en magneetsluiting, maar is niet officieel MagSafe.