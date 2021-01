Pacemakers en magneten: geen gouden combinatie

Apple zegt in een nieuw supportartikel dat je de iPhone 12 minstens op een afstand van 15 centimeter van pacemakers moet houden. Bij het opladen kan het beste een afstand van 30 centimeter in acht worden genomen tussen het lichaam en de iPhone en de lader. Dat advies geldt voor Apple’s eigen MagSafe Charger en laders van andere merken. Er is geen dringend gevaar, maar de afstand kan het beste voor de zekerheid worden aangenomen. Het is daarom af te raden de iPhone in een borstzakje te stoppen.



‘iPhone 12 kan pacemaker uitschakelen’

Het supportdocument is waarschijnlijk een reactie op een publicatie waarin cardiologen waarschuwden voor een verstoring van pacemakers door een iPhone 12 er vlakbij te houden, bijvoorbeeld in een borstzakje. Apple volgt nu het advies van fabrikanten van pacemakers, die eerder ook al een afstand van 15 centimeter adviseerden.

De studie in het Heart Rhythm Journal wekte de indruk dat MagSafe onveilig was voor hartpatiënten: de pacemaker zou in sommige situaties zelfs uitgeschakeld kunnen worden. Ook zou er een ongunstige invloed kunnen zijn op geïmplanteerde defibrillators. Apple bendrukt dat de iPhone 12 geen groter risico van magnetische interferentie bij medische apparatuur oplevert dan eerdere iPhone-modellen, ook al zitten er meer magneten in. Het advies geldt uiteraard ook voor de MagSafe Charger, die los verkocht wordt.

Het supportartikel bestond al sinds de iPhone 12 op de markt is, maar in de Engelstalige versie is nu een nieuwe paragraaf toegevoegd over geïmplanteerde medische apparaten. In de Nederlandse versie moet de tekst nog worden aangevuld en wordt alleen gerept over raadplegen van artsen en het aanhouden van “een veilige afstand”, zonder concrete info te geven.

Medical devices such as implanted pacemakers and defibrillators might contain sensors that respond to magnets and radios when in close contact. To avoid any potential interactions with these devices, keep your iPhone and MagSafe accessories a safe distance away from your device (more than 6 inches / 15 cm apart or more than 12 inches / 30 cm apart if wirelessly charging). But consult with your physician and your device manufacturer for specific guidelines.

Overigens is de iPhone 12 zelf niet het probleem, maar de magneten die erin zitten. Elke magneet die sterk genoeg is kan invloed hebben op pacemakers en mensen die er eentje hebben geïmplanteerd zullen vaak al op de hoogte zijn van het feit dat ze geen sterke magneten tegen hun borstkas moeten houden. De magneten in de iPhone zijn relatief zwak.