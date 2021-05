Weekend-kijktips: Halston, Ferry, De Oost en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Halston (S01)

Te zien bij: Netflix

Een imperium kreeg zijn naam. Zijn stijl bepaalde een tijdperk. De Amerikaanse modeontwerper Halston wordt razendsnel beroemd tot zijn leven volledig ontspoort.

Ferry

Te zien bij: Netflix

Prequel over de jonge jaren van Ferry Bouman (Frank Lammers) uit Undercover. Voordat Ferry Bouman drugsbaron werd, werd hij vanuit Amsterdam teruggestuurd naar zijn geboorteplaats in Brabant voor een wraakmissie, waarbij zijn loyaliteit werd beproefd en hij een grote liefde ontmoette. Met onder andere Monic Hendrickx.

Money, Explained (S01)

Te zien bij: Netflix

We geven het uit, we sparen het. Laten we het over geld hebben en de vele mijnenvelden eromheen, van creditcards tot casino’s, en zwendelaars tot studieleningen.

Love, Death + Robots S02

Te zien bij: Netflix

Fantasy- en science fiction-verhalen, in de vorm van korte animatiefilms in allerlei stijlen. Gemaakt door producenten Tim Miller en David Fincher.

De Oost

Te zien bij: Amazon Prime Video

Indonesië, 1946. Johan (Martijn Lakemeier) is een jonge Nederlandse soldaat die samen met ruim honderdduizend anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Gaandeweg raakt Johan in de ban van de charismatische legerkapitein Westerling, bijgenaamd De Turk (Marwan Kenzari). Wanneer de oorlog escaleert en De Turk het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

Toch heeft deze film al gemengde gevoelens opgeroepen. Filmkrant schrijft: “De verwachting was dat er eindelijk een Nederlandse film zou verschijnen die recht zou doen aan de gruwelijkheden die Nederlandse militairen aanrichtten tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Gruwelijk is De Oost inderdaad, maar in de Indonesiërs, de slachtoffers van de Nederlandse terreur, lijkt de film nauwelijks geïnteresseerd.”

The Underground Railroad (S01)

Te zien bij: Film1

The Underground Railroad vertelt het verhaal over de wanhopige zoektocht van Cora Randall (nieuwkomer Thuso Mbedu) naar vrijheid tijdens het Antebellum South. Nadat ze de plantage in Georgia is ontvlucht om achter het gerucht aan te gaan over de Underground Railroad, ontdekt Cora niet zomaar een iets, maar een spoorlijn vol ingenieurs en conducteurs, en een geheim netwerk van sporen en tunnels onder de zuidelijke grond. Tijdens haar reis wordt Cora achtervolgd door Ridgeway (Joel Edgerton), een premiejager die erop gefixeerd is haar terug te brengen naar de plantage die ze ontvlucht is; vooral omdat haar moeder Mabel de enige is die hij nooit gevangen heeft. Terwijl ze van staat naar staat reist, worstelt Cora met de erfenis van de moeder die haar achterliet en met haar eigen strijd om een leven te verwezenlijken dat ze nooit voor mogelijk had gehouden.

Sanctuary

Te zien bij: Film1

Larry en Sophie hebben allebei een verstandelijke beperking en zijn verliefd op elkaar. Ze kopen de onnozele hulpverlener Tom om voor hen een middagje in een hotel te boeken voor een afspraakje. Terwijl Larry en Sophie worstelen met hun gevoelens, hun toekomst en het gebruik van een condoom, ontsnappen hun vrienden van het trainingscentrum aan het niet zo waakzame oog van Tom en gaan tekeer door het Ierse havenstadje Galway.

Coyote (S01)

Te zien bij: Ziggo

Na 32 jaar in dienst te zijn geweest bij de U.S. Border Patrol, wordt Ben Clemens na zijn pensioen gedwongen om te werken voor een berucht Mexicaans kartel, en wordt hij blootgesteld aan het zware leven aan de andere kant van de grensmuur.

New Girl

Te zien bij: Disney+

Komische serie over de eigenzinnige lerares Jessica Day (Zooey Deschanel). Na een moeizame breuk met haar vriend gaat ze samenwonen met drie mannelijke huisgenoten. Hilariteit gegarandeerd.

High School Musical: The Musical: The Series S02

Te zien bij: Disney+

Het tweede seizoen van deze tienerserie. De East High Wildcats moeten een belangrijke theaterwedstrijd zien te winnen.