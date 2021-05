iCulture Vandaag: dit was vrijdag 14 mei 2021

We begonnen de dag met een gerucht, waarvan we snel genoeg ontdekken of het waar is. De AirPods 3 zouden op 18 mei worden gepresenteerd in een persbericht. Begin volgende week weten we dus meer. Veel vertrouwen hebben we er overigens niet in. Waar we wel vertrouwen in hebben is de nieuwe 4-in-1 lader van Zens, die we gereviewd hebben. Prima kwaliteit, maar toch is er bij het design iets over het hoofd gezien: de iPhone ligt niet lekker op de lader. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

De AirPods 3 release staat op 18 mei gepland, zo zegt een YouTuber. Het zou zijn eerste juiste voorspelling kunnen worden, want een erg indrukwekkend track record heeft hij niet.

Iets om rekening mee te houden: Google Foto’s stopt op 1 juni met onbeperkte opslag. Voor je het weet zit je opslag vol.

​

Deals

​

Tips en uitleg

​

Accessoires en devices

We hebben de Zens 4-in-1 Wireless Charger met MagSafe gereviewd. Prima kwaliteit, maar bij het design hadden we wel graag één wijziging gezien.

​

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Darkroom: Foto- & video-editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - De populaire fotobewerker Darkroom heeft een nieuwe functie, genaamd Clarity. Daarmee kun je het contrast van details aanpassen, zonder dat de hele foto verandert. In een blogposting kun je er meer over lezen.