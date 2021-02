Normaal gesproken analyseert Apple bij een defect of het probleem opgelost kan worden met een reparatie. Dit is voor Apple niet alleen voordeliger, maar ook beter voor het milieu. Bij de iPhone 12 was dat nog lang niet altijd het geval, maar daar komt later in februari verandering in. Uit een interne memo aan Apple Authorized Service Providers blijkt dat Apple vanaf 23 februari meer reparaties aan de iPhone 12 en iPhone 12 mini kan uitvoeren. Denk aan gebroken glas aan de achterkant van het apparaat.



iPhone 12 defect vereist geen omruiling meer

Het gaat om de gewone iPhone 12 en de iPhone 12 mini. Als deze modellen niet meer aan gaan, er problemen zijn met het moederbord, Face ID of de behuizing van het apparaat, kan een iPhone-reparatie het probleem oplossen. Reparateurs krijgen van Apple een nieuw iPhone Rear System-onderdeel. Dit bestaat uit de achterkant van de iPhone met daaraan alle onderdelen, zoals de batterij, moederbord, spoel voor draadloos opladen en de Taptic Engine. Alleen het display en de buitenste camera horen hier niet bij.

Stel dat je je iPhone 12 laat vallen en het glas aan de achterkant gebroken is. Met dit nieuwe onderdeel kan Apple de achterkant vervangen. Dit wordt dan weer bevestigd aan het display en de achterste camera. Het display en de camera moeten dan wel vrij zijn van schade. Overigens kon Apple het scherm wel al eerder vervangen. Als er een defect is met de camera, moet wel nog het hele toestel omgeruild worden.

De nieuwe methode helpt Apple om de e-waste terug te dringen. Ook kunnen dergelijke reparaties vaak snel in de winkel uitgevoerd worden, waardoor wachttijden minder worden. Uit de memo blijkt dat het nieuwe systeem nog niet geldt voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.