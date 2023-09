Net als alle voorgaande jaren is het ook dit jaar niet mogelijk om een Apple Watch te updaten als deze gekoppeld is aan een iPhone die niet bijgewerkt kan worden naar de nieuwste iOS-versie. Dat komt omdat de twee aan elkaar gelinkt zijn en veel onderdelen van watchOS aangestuurd worden door iOS.

Bijna ieder jaar vallen er wel iPhones af die niet bijgewerkt kunnen worden naar de nieuwste iOS-versie. Als je zo’n oudere iPhone hebt, dan kun je dus helaas niet profiteren van de nieuwste iOS-functies. Dat is balen, maar je weet dat ondersteuning voor de nieuwste functies ooit een keer op houdt. Bij de iOS 17 vallen de iPhone 8 (Plus) en iPhone X af, modellen die oorspronkelijk in 2017 uitgebracht zijn. Maar er is voor bepaalde Apple Watch gebruikers ook een bijkomend nadeel, dat al sinds de allereerste generatie Apple Watch speelt. Als je een Apple Watch Series 4 of nieuwer gekoppeld hebt aan een iPhone 8 (Plus) of iPhone X, is het niet mogelijk om je Apple Watch te updaten.



Apple Watch updaten onmogelijk als gekoppeld is met iOS 16 iPhone

De nieuwste grote watchOS-versie vereist altijd de nieuwste grote iOS-update. Dat betekent dat je voor watchOS 10 ook altijd een iPhone met iOS 17 nodig hebt. Dat gold vorig jaar en de jaren daarvoor ook al: om een Apple Watch op watchOS 9 te kunnen draaien, heb je een iPhone met iOS 16 nodig. Sommige jaren gaf dat geen probleem, omdat er niet elk jaar iPhones afvallen. Maar dit jaar geldt dat (net als vorig jaar) dus wel.

De reden hiervoor is dat bepaalde delen van watchOS aangestuurd worden en samenwerken met iOS. watchOS is geen op zichzelf staand besturingssysteem: je hebt altijd een iPhone nodig om de Apple Watch te kunnen gebruiken. En veel nieuwe functies in watchOS 10 werken samen met iOS 17. Denk aan het vastleggen van je gemoedstoestand in de Mindfulness-app op de Apple Watch. Dit wordt gesynchroniseerd met de Gezondheid-app op je iPhone in iOS 17.

Bekijk ook Zin in watchOS 10? Lees deze tips om je voor te bereiden op het installeren van watchOS 10 Alles over watchOS 10 installeren lees je hier: vanaf wanneer kan het, hoe werkt het en wat heb je er allemaal voor nodig? Kom alles te weten over het voorbereiden voor watchOS 10, de grootste watchOS-update ooit.

Heb je één van deze iPhones, dan kun je je Apple Watch (vanaf de Series 4) helaas niet updaten naar watchOS 10, zelfs als je Apple Watch geschikt is:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

We kunnen ons voorstellen dat het vervelend en een tegenvaller is, maar van een groot probleem is geen sprake. Je Apple Watch werkt met watchOS 9 nog net zo goed als altijd en je kunt hem gewoon blijven gebruiken. Belangrijke beveiligingsupdates voor watchOS 9 zul je blijven krijgen, als Apple daar aanleiding voor ziet.

Enige oplossing: een nieuwere iPhone gebruiken

Zit jij in zo’n situatie, dan zit er niets anders op dan op watchOS 9 blijven, tenzij je overstapt naar een nieuwe iPhone. Het heeft ook geen zin om de Apple Watch tijdelijk aan een iOS 17 iPhone van iemand anders te koppelen en de Apple Watch te updaten naar watchOS 10, omdat je de Apple Watch daarna niet meer kan koppelen aan een iOS 16-toestel. Je kan hem daarna dus niet terug koppelen aan je eigen iPhone, wat de Apple Watch onbruikbaar maakt totdat je hem weer aan een iOS 17 iPhone koppelt. De enige oplossing is dus een nieuwe iPhone kopen. Des te meer redenen om nu eens die zes jaar oude iPhone te vervangen.