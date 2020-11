Het kan zomaar gebeuren dat de volumeknoppen van je iPhone het niet goed meer doen, of dat de knoppen los lijken te zitten. Moet je naar de iPhone laten kijken of kun je het probleem zelf oplossen? In deze tip geven we een overzicht van mogelijke oorzaken als je iPhone-volumeknop kapot lijkt.

Volumeknop kapot? Zo vind je de oorzaak

Als de volumeknoppen aan de linkerzijkant van je iPhone niet goed werken kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Bij de ene persoon reageren de knoppen helemaal niet, terwijl bij een andere persoon het volume steeds harder of zachter gaat, zonder de knop aan te raken. Er zijn ook situaties waarbij de knoppen te los of te vast zitten.

Nieuw! Ongelijke volumeknoppen bij iPhone 12

Een probleem dat zich bij sommige exemplaren van de iPhone 12 kan voordoen, is dat de twee volumeknoppen ongelijk aanvoelen. De ene knop steekt wat verder uit dan de andere en bij het indrukken geeft de ene wat meer weerstand dan de andere. Soms kan het verschil heel subtiel zijn en als je eenmaal weet dat het bestaat, kun je het je ook inbeelden dat het anders aanvoelt.

Maar bij sommige mensen lijkt er toch een duidelijk zichtbaar en voelbaar verschil te zijn. Is dat bij jou het geval, dan kun je contact met Apple opnemen met de vraag of je toestel vervangen kan worden. Onderdelen voor iPhones worden geproduceerd met strenge toleranties. Ze mogen maar een fractie van een millimeter afwijken van de maten die Apple heeft opgegeven. Dat mag ook wel, als je een smartphone van meer dan duizend euro koopt.

Er kan een klein verschil in ‘gevoel’ zijn tussen beide volumeknoppen, zonder dat het storend is. Voelt de ene knop echter merkbaar zachter dan de ander, dan kun je dit door een medewerker in de Apple Store laten controleren. Mogelijk is er een productieprobleem bij de knop die wat zachter aanvoelt, met als gevolg dat de knop na verloop van tijd helemaal lam wordt en niet meer in te drukken is.

Heb je je iPhone een paar dagen geleden gekocht en vertrouw je het niet, dan kun je deze altijd terugbrengen. Na die periode zul je gebruik moeten maken van je iPhone-garantie. Het eerste jaar kun je naar de Apple Store of een erkende Apple Serviceprovider gaan om je iPhone te laten nakijken. In het tweede jaar geldt de Europese consumentenwetgeving en moet je terug gaan naar de winkel waar je je toestel gekocht hebt. Dat kan dus ook Coolblue, Bol.com of Amac zijn. Heb je je iPhone in een dagdeal bij Groupon of de Italiaanse Amazon gekocht, dan kan dat wat lastiger zijn.

Volumeknop testen

Om zeker te weten dat het probleem te maken heeft met de fysieke knoppen, moet je eventuele oordopjes loskoppelen van de iPhone. Het maakt niet uit of het bekabelde koptelefoon of een draadloos model is. Zorg ook dat er geen draadloze speakers via Bluetooth, Wi-Fi of AirPlay verbonden zijn. Vervolgens is het goed om je iPhone even uit en weer aan te zetten, om vervolgens bezig te gaan met de oplossing van je probleem. Zo weet je zeker dat er geen andere storende factoren meespelen.

Heb je bovenstaande stappen genomen, open dan het Bedieningspaneel van je iPhone. Daar zie je een volumebalk. Druk op de volumeknoppen en kijk of de balk zich aanpast. Gebeurt er niets of verschuift de balk terwijl je de knoppen niet indrukt? Dan is er inderdaad een probleem met de volumeknoppen. Zo niet, dan wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een extern apparaat zoals een koptelefoon.

iPhone volumeknop indrukken

Is er een fysiek probleem met de volumeknoppen, dat gaan we verder met de volgende stap. Is er iets dat het indrukken van de knoppen belemmert, bijvoorbeeld een hoesje om de iPhone? Sommige hoesjes, vooral als ze voor een ander type iPhone-model zijn bedoeld, zitten op bepaalde plekken erg strak, waardoor ze ongewenst de knoppen indrukken. Haal het hoesje eraf. Kijk ook naar eventuele screenprotectors en andere beschermfolie. Mogelijk veroorzaakt dit een probleem.

Was dit niet het probleem? Dan moet je de knoppen op allerlei manieren proberen in te drukken. Experimenteer met zoveel mogelijk grepen en druk de knoppen steeds opnieuw in. Het kan zijn dat er een beetje vuil tussen de knoppen zat, waardoor ze geblokkeerd werden.

Vervolgens kun je de knoppen nog even schoonmaken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een microvezeldoekje of een iets vochtig gemaakt wattenstaafje. Schoonmaken met te veel water is af te raden, zelfs bij de nieuwere iPhone-modellen die waterdicht zijn.

Volumeknoppen iPhone repareren

Lost dat het probleem niet op? Dan moet je iPhone waarschijnlijk worden gerepareerd. Is je toestel redelijk nieuw, dan kun je je beroepen op de iPhone-garantie en worden de knoppen kosteloos vervangen.

Bij een ouder toestel moet je goed verwegen of je een betaalde reparatie wilt laten uitvoeren. Het ligt eraan hoe intensief je de iPhone gebruikt en welke functies je nodig hebt. De iPhone is voor het luisteren van muziek prima te gebruiken zonder de volumeknoppen. Je kunt het volume regelen via het Bedieningspaneel, via de knoppen op je oordopjes of vanuit de app zelf. Voor het maken van een foto kun je een volumeknop als sluiterknop gebruiken, maar ook dat is een actie die je gewoon via het scherm van je iPhone of met de knoppen van je oordopjes kunt uitvoeren.

Wil je een iPhone onder garantie laten repareren, dan kun je een afspraak maken bij de Apple Store of een erkende Apple Serviceprovider. Buiten de garantie ben je vaak goedkoper uit bij een onafhankelijke reparateur. We hebben een speciale pagina met een overzicht van alle mogelijkheden voor iPhone reparatie.

Bekijk ook iPhone reparatie: wat zijn de kosten en beste opties? Een iPhone reparatie kan je behoorlijk wat geld kosten. Wij leggen de beste opties uit om je kapotte iPhone te laten repareren en weer als nieuw te krijgen. Wat zijn de kosten van een iPhone reparatie en

Kapotte volumeknop zelf vervangen

Het zelf repareren is vrij ingewikkeld maar wel te doen met de gidsen van bijvoorbeeld iFixit. Je hebt er speciaal gereedschap voor nodig. Er zijn aparte gidsen voor het vervangen van de volumeknoppen zelf en het vervangen van de kabel die tussen de volumeknoppen en de powerknop loopt (zie foto). Beide reparaties zijn ingewikkeld als je nog niet eerder zelf reparaties hebt uitgevoerd, dus je kunt het bij nieuwere toestellen beter aan een specialist overlaten.

Het openen van de iPhone beschadigt bovendien de waterdichte afsluiting van het scherm. Je toestel zal daardoor minder waterbestendig zijn, maar functioneert nog wel gewoon. Je moet alleen voortaan wat meer oppassen in een vochtige omgeving. Eventueel kun je de waterdichte sealing laten vervangen, maar dat maakt het vervangen van de kapotte volumeknop wel weer een stuk duurder.

Heb je andere problemen met de iPhone-knoppen? Check dan deze tips!