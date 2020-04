iPhone-reparatiekosten

Een defect scherm of problemen met je batterij van je iPhone kan vervelende gevolgen hebben. Sommige mensen lopen maanden rond met een gebarsten scherm, omdat de kosten om het te laten repareren vaak hoog zijn. Maar wat kosten dit soort reparaties nu eigenlijk bij Apple? Apple past elk jaar de prijzen aan voor de nieuwste modellen, zowel voor schermreparaties als de batterij vervangen. Zo weet je in één keer wat je moet betalen.





Schermreparatie-prijzen

Het bedrag dat je kwijt bent voor een schermreparatie is afhankelijk van het type toestel dat je hebt:

De kleinste toestellen zijn het goedkoopst voor de schermreparatie: je bent voor 4-inch modellen zoals de iPhone 5s en iPhone SE rond de 150 euro kwijt. Dit geldt ook voor de iPhone 6. Omdat deze toestellen vaak geen iPhone-garantie meer hebben kun je ook op zoek gaan naar een goedkoper adres. Bij de nieuwere toestellen is het wat lastiger: de kosten zijn bij Apple relatief hoog, maar je hebt wel zekerheid dat het goed wordt uitgevoerd met originele onderdelen.

Dit zijn de schermreparatie-prijzen voor 2020:

Alle prijzen zijn inclusief €12,10 verzendkosten voor het opsturen van je apparaat. Ben je in staat om zelf langs te brengen, dan wordt deze €12,10 in mindering gebracht.

Prijzen van accuvervanging

Tijdens de coronacrisis kun je je Apple-producten gratis laten ophalen bij Apple, maar ook bij veel andere reparatiepartijen.

De batterij vervangen is een stuk voordeliger. We raden dan ook aan om dit toe doen als je batterij slechter wordt, want voor een paar tientjes los je een hoop ergernis op. Je betaalt bij Apple €55 of €75, afhankelijk van het model.

Al deze bedragen gelden komen voor eigen rekening, als je geen dekking hebt via AppleCare-garantie of consumentenrecht. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-batterij vervangen.

Overige reparatiekosten

Het vervangen van je scherm is nog relatief ‘betaalbaar’. Voor andere reparaties ben je flink wat meer geld kwijt: vanaf zo’n 300 euro oplopend tot meer dan zeshonderd euro voor de nieuwste modellen. Daarom kun je voor de duurdere iPhones overwegen om hiervoor AppleCare+ af te sluiten. Je hebt dan wel wat extra kosten vooraf, maar als er iets misgaat betaal je veel lagere reparatiekosten: je hebt een eigen risico van €29 voor alleen het scherm of €99 voor overige schade.

Hieronder zie je de officiële reparatieprijzen van Apple. Erkende Apple serviceproviders mogen hun eigen prijzen vaststellen, maar je krijgt hier wel dezelfde kwaliteit met originele onderdelen geleverd.

Voor al deze reparaties kun je het beste even contact met Apple opnemen voordat je naar de Apple Store gaat. Voor toestellen die niet in het lijstje worden genoemd is het soms nog mogelijk om reparaties uit te laten voeren, mits er nog onderdelen voorradig zijn.

Je kunt dan meteen vragen hoe lang de reparatie in beslag gaat nemen. Sommige kunnen meteen in de Apple Store worden uitgevoerd, terwijl het ook kan voorkomen dat de iPhone naar een Apple-reparatiecentrum moet worden gestuurd. Je bent dan je toestel een paar dagen kwijt, oplopend tot 6-8 dagen.

Express Replacement Service van AppleCare+

Als je AppleCare+ hebt, kun je gebruikmaken van de Express Replacement Service. Als je gebruikmaakt van dit programma, ontvang je tegen betaling een vervangende iPhone. Je defecte toestel dien je vervolgens via de bijgeleverde verpakking te retourneren. De prijzen variëren ook hier per toestel.

De volledige prijslijst en alle voorwaarden vind je op deze speciale pagina op de Apple-website. De algemene kosten voor reparaties vind je hier.

Lees ook onze algemene pagina over iPhone-reparaties.

