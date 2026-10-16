Wat kost het als je een reparatie moet laten uitvoeren aan je iPhone? En wat kost de service aan je batterij? De bedragen kunnen oplopen tot meer dan 300 euro voor een iPhone-scherm? Dit zijn de kosten bij schermreparatie buiten de garantie en meer dan 600 euro als er iets anders kapotgaat.

iPhone-reparatiekosten

Een defect scherm of problemen met de batterij van je iPhone kunnen vervelende gevolgen hebben. Sommige mensen lopen maanden rond met een gebarsten scherm, omdat de kosten om het te laten repareren vaak hoog zijn. Maar wat kosten dit soort reparaties nu eigenlijk bij Apple? Apple past elk jaar de prijzen aan voor de nieuwste modellen, zowel voor schermreparaties als batterijvervanging. Zo weet je in één keer wat je moet betalen. Apple’s pagina met reparatieprijzen vind je hier.

Schermreparatie-prijzen

Het bedrag dat je kwijt bent voor een schermreparatie is afhankelijk van het type toestel dat je hebt. De oudere toestellen zijn het goedkoopst voor de schermreparatie, maar heb je een gloednieuwe iPhone Duo, dan kan je ruim boven de €1000 kwijt zijn. Omdat oudere toestellen vaak geen iPhone-garantie meer hebben, kun je ook op zoek gaan naar een goedkoper adres, maar kies bij voorkeur een reparatiebedrijf dat met originele onderdelen werkt. Bij de nieuwere toestellen is het wat lastiger: omdat deze toestellen nog lange tijd mee moeten gaan, wil je wel zeker weten dat de reparatie deskundig is uitgevoerd en met originele onderdelen. Je zult dan eerder voor reparatie door Apple of door een erkende serviceprovider kiezen.

Dit zijn de schermreparatieprijzen van oktober 2026:

Schermreparatiekosten van eerdere modellen vind je hier.

Alle prijzen zijn inclusief €12,10 verzendkosten als de schade buiten de garantie valt en je de iPhone moet verzenden. Ben je in staat om zelf langs te brengen, dan wordt deze €12,10 in mindering gebracht.

Prijzen van accuvervanging

De batterij vervangen is een stuk voordeliger, behalve bij de nieuwste modellen. We raden dan ook aan om dit te doen als je batterij slechter wordt, want voor een paar tientjes los je een hoop ergernis op.

Onderstaande tabel geeft aan wat je betaalt voor het vervangen van de batterij in mei 2026.

Reparatiekosten van eerdere modellen vind je hier.

Al deze bedragen komen voor eigen rekening, als je geen dekking hebt via AppleCare-garantie of consumentenrecht. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-batterij vervangen.

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Overige reparatiekosten

Het vervangen van je scherm is nog relatief ‘betaalbaar’. Voor andere reparaties ben je flink wat meer geld kwijt: vanaf zo’n 300 euro oplopend tot meer dan zeshonderd euro voor bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro. Daarom kun je voor de duurdere iPhones overwegen om hiervoor AppleCare+ af te sluiten. Je hebt dan wel wat extra kosten vooraf, maar als er iets misgaat, betaal je veel lagere reparatiekosten: je hebt een eigen risico van €29,- voor alleen het scherm of €99,- voor overige schade. En sinds de zomer van 2022 mag je een onbeperkt aantal schades claimen, ook als ze door jou zelf zijn veroorzaakt. Cosmetische schades zoals een ontsierend krasje zijn uitgesloten; er moet wel echt iets kapot zijn.

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Hieronder zie je de officiële reparatieprijzen van Apple. Erkende Apple-serviceproviders mogen hun eigen prijzen vaststellen, maar je krijgt hier wel dezelfde kwaliteit met originele onderdelen geleverd.

De prijzen gelden voor 2026.

De kosten geven de situatie weer in mei 2026. Reparatiekosten van eerdere modellen vind je hier.

Voor al deze reparaties kun je het beste even contact met Apple opnemen voordat je naar de Apple Store gaat. Voor toestellen die niet in het lijstje worden genoemd, is het soms nog mogelijk om reparaties uit te laten voeren, mits er nog onderdelen voorradig zijn.

Je kunt dan meteen vragen hoe lang de reparatie in beslag gaat nemen. Sommige kunnen meteen in de Apple Store worden uitgevoerd, terwijl het ook kan voorkomen dat de iPhone naar een Apple-reparatiecentrum moet worden gestuurd. Je bent dan je toestel een paar dagen kwijt, oplopend tot 6-8 dagen.

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Express Replacement Service van AppleCare+

Als je AppleCare+ hebt, kun je gebruikmaken van de Express Replacement Service. Als je gebruikmaakt van dit programma, ontvang je tegen betaling een vervangende iPhone. Je defecte toestel dien je vervolgens via de bijgeleverde verpakking te retourneren. De prijzen variëren ook hier per toestel.

De volledige prijslijst en alle voorwaarden voor de Express-service vind je op deze speciale pagina op de Apple-website. De algemene kosten voor reparaties vind je hier.

Lees ook onze algemene pagina over iPhone-reparaties.

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