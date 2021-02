Een dergelijke ‘Health Pass’-app kun je nodig hebben om in de toekomst bijvoorbeeld te worden toegelaten bij evenementen. Om wildgroei te voorkomen mag niet zomaar iedereen een dergelijke app ontwikkelen. De apps moeten zijn ontwikkeld door bedrijven die nauw samenwerken met de openbare gezondheidsautoriteiten. Het is te lezen in een nieuwe aankondiging op de ontwikkelaarswebsite van Apple en het moet voorkomen dat er allerlei onofficiële apps worden ontwikkeld waarmee je onterecht de indruk kunt wekken dat je bent ingeënt.



De apps halen hun data uit bronnen waarin vaccinaties zijn vastgelegd, waardoor ze potentieel gevoelige gebruikersdata bevatten zoals geboortedatum en andere personalia. Behalve de officiële instanties zelf mogen ook laboratoria, zorgaanbieders en fabrikanten van testkits een dergelijke ‘Health Pass’-app uitbrengen in de App Store. Voor de standaard contact-apps om COVID-19 te bestrijden gold al langer dat ze alleen mogen worden uitgegeven door overheden, medische instituten en andere officiële instanties. Daarnaast hebben Apple en Google een gezamenlijk framework ontwikkeld voor dergelijke apps. Apps die het COVID-19 thema gebruiken voor games en ander vermaak, worden door Apple standaard afgewezen.

Eén van de apps die nu al in gebruik is, is de Clear-app (zie afbeelding). Deze wordt in de VS gebruikt voor toegang tot luchthavens, sportstadions en andere locaties waar veel mensen samenkomen. Dergelijke apps genereren een digitaal ‘pasje’ dat je kunt laten zien bij de ingang van een gebouw. Vorig jaar bracht Los Angeles County al in samenwerking met gezondheidsstart-up Healthvana een app uit, waarmee je bewijs van je COVID-19 vaccinatie aan de Wallet-app kunt toevoegen.

Apple schrijft:

With the recent release of COVID-19 vaccines, we’ve seen an increase in apps that generate health passes used to enter buildings and access in-person services based on testing and vaccination records. To ensure these apps responsibly handle sensitive data and provide reliable functionality, they must be submitted by developers working with entities recognized by public health authorities, such as test kit manufacturers, laboratories, or healthcare providers.

As with other apps related to COVID-19, we also accept apps submitted directly by government, medical, and other credentialed institutions.