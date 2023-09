De Rijksdienst Digitale Infrastructuur gaat onderzoeken of de iPhone 12 te veel straling uitzendt. In Frankrijk geldt sinds vandaag een verkoopverbod voor de iPhone 12 en dat kan ook in Nederland volgen.

iPhone 12 verkoopverbod

Het verkoopverbod in Frankrijk komt op een wel heel geschikt moment voor Apple: een dag nadat de Apple de iPhone 12 zelf uit de schappen heeft gehaald om plaats te maken voor de nieuwe modellen. In de Apple Store is sinds deze week alleen nog de iPhone 13 en nieuwer te vinden. Uit een test van de Franse toezichthouder ANFR is gebleken dat de iPhone 12 te veel straling zou uitzenden. De Nederland gaat nu de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) ook onderzoeken of dit zo is. Blijkt dat zo te zijn, dan wil de dienst eerst in overleg gaan met Apple voordat er verdere stappen worden ondernomen.



Mocht uit de test van RDI blijken dat de iPhone 12 inderdaad te veel straling uitzendt, dan kan ook in Nederland een verkoopverbod worden ingevoerd. In Frankrijk geldt het verbod voor de komende weken. In de tussentijd krijgt Apple de tijd om het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan volgt er een permanent verkoopverbod in Frankrijk. Opvallend is dat de Franse autoriteit pas vier jaar na de introductie van het toestel met klachten komt over de hoeveelheid straling.

De ANFR beheert radiofrequenties in Frankrijk en test telefoons op elektromagnetische golven. Uit deze tests zou blijken dat de iPhone 12 een specific absorption rate (SAR) van 5,74W per kilogram heeft, terwijl het wettelijke maximum in Europa 4,0W per kilogram is. De Franse onderminister voor digigale economie Jean-Noel Barrot vindt dat Apple met een software-update de straling moet verminderen.



De iPhone 12 mini werd tijdens de aankondiging in de keynote aangeleverd in een (stralingsdicht?) koffertje.

‘Geen risico op gezondheidsschade’

De straling ligt dus iets hoger dan volgens de Europese regels is toegestaan. De kans op gezondheidsschade is echter vrijwel nihil, zegt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (een samenwerkingsverband tussen RIVM, RDI en GGD). De normen in Europa zijn namelijk zo streng dat een dergelijke kleine overschrijding geen risico’s oplevert. Alleen mensen die door bepaalde aandoeningen minder goed warmte kunnen afvoeren, moeten wat voorzichtiger zijn.

Apple zegt te twijfelen aan de testresultaten van ANFR en baseert zich daarbij op meerdere onafhankelijke onderzoeken. Daaruit zou blijken dat de iPhone 12 wél aan de Europese normen voldoet. Toch wil Apple gehoor geven aan de oproep van ANFR en is gestopt met de verkoop van de iPhone 12 in Frankrijk. Maar niet alleen daar, want het toestel is sinds deze week wereldwijd uit de Apple Stores gehaald, om plaats te maken voor de nieuwe modellen. Heel veel impact zal de maatregel daarom niet hebben, maar andere winkels die nog wat iPhone 12-modellen op voorraad hadden moeten ze voorlopig in opslag doen (of elders verkopen).