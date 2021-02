Tekening van Sonos-hoofdtelefoon

Er gaan al langere tijd geruchten dat Sonos werkt aan een eigen hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, als aanvulling op de speakers en multiroom-producten. Via het Duitse patentbureau is nu een mogelijke afbeelding van dit product uitgelekt. De tekening werd in december geregistreerd en eind januari gepubliceerd. Eerder lekte er al een afbeelding uit via het Amerikaanse patentbureau, maar die was een stuk minder duidelijk. We zien nu het Sonos-merk op de oorkussens en een golfpatroon met lijnen. Ook loopt de hoofdband nu rechtstreeks door naar de oorkussens, terwijl dat eerder nog een gebogen verbinding was. Op een afbeelding hieronder zie je de verschillen in design tussen de Amerikaanse patentaanvraag en de Duitse.



Sonos’ hoofdtelefoons zitten waarschijnlijk in dezelfde prijsklasse als Sony en Bose, maar naar verwachting een stuk lager dan de AirPods Max. Eén van de functies die deze hoofdtelefoon uniek moet maken is het naadloos wisselen van muziek tussen je hoofdtelefoons en je Sonos-audiosysteem. Sonos heeft ook een adapter voor hoofdtelefoons vastgelegd bij de Duitse patentaanvraag. Dit is geen audioplug, maar een ovaal accessoire. Mogelijk gaat dit om verwisselbare oorkussens, net als bij de AirPods Max. Waarschijnlijk kiest Sonos wel voor een iets traditioneler design en gedempte kleuren.



De adapter voor de Sonos-hoofdtelefoon is waarschijnlijk bedoeld voor verwisselbare oorkussens, net als bij Apple.

Wanneer de hoofdtelefoon wordt aangekondigd? Daarover heeft CEO Patrick Spence al een mogelijke hint laten vallen. Tijdens de bespreking van de financiële cijfers vertelde hij vorige week dat Sonos’ nieuwste product in maart zal worden onthuld. Het zou daarbij ook kunnen gaan om een kleinere versie van de Sonos Move, een Bluetooth-speaker die verplaatsbaar is. Elk jaar wil Sonos minstens twee nieuwe producten uitbrengen. De hoofdtelefoon zou daarbij de tweede kunnen zijn.



De eerdere tekeningen voor het Amerikaanse patentbureau versus de Duitse.

Op bovenstaande tekeningen is te zien dat de oorschelpen ronder zijn geworden. Ook zien we een USB-C-poort, een 3,5mm kabelaansluiting en verschillende knoppen te zien.



Amerikaanse vs. Duitse tekening, nu van de zijkant.

Bekijk ook Gerucht: 'Sonos werkt aan draadloze over-ear koptelefoons' Sonos komt volgens geruchten met eigen draadloze koptelefoons. Sonos is nu vooral bekend van de speakers, maar is nu ook druk bezig om de markt van koptelefoons te betreden.

Ondertussen: Sennheiser wil stoppen met hoofdtelefoons voor consumenten

Terwijl Sonos de eerste hoofdtelefoon nog moet uitbrengen is Sennheiser er klaar mee. Het bedrijf kondigde deze week aan dat het een partner zoekt om de consumentenaudio aan te verkopen. Het gaat dan vooral om oordopjes, hoofdtelefoons en soundbars. In plaats daarvan moet de focus compleet op professionele audio komen te liggen, zoals de Neumann-microfoons en zakelijke toepassingen. Eén van de mogelijkheden is dat de merknaam wordt verkocht aan een externe partij, bijvoorbeeld uit China. “Alle opties staan open”, aldus de Sennheiser-broers Daniel en Andreas. Het kan gaan om een samenwerking, maar ook om een complete verkoop.

Eén van de redenen om te gaan verkopen is dat Sennheiser relatief laat was met draadloze hoofdtelefoons. De verkoop valt bovendien wat tegen, omdat er te veel concurrentie is. Sennheiser moest wereldwijd 650 mensen ontslaan en heeft nu nog 2.800 mensen over.