Vanaf iOS 17 heeft de iPhone en iPad een handige functie die ervoor moet zorgen dat je je scherm niet te dicht bij je ogen houdt. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en hoe je van de functie gebruik kunt maken.

De juiste afstand tot je ogen aanhouden is belangrijk

Als je je iPhone of iPad (of een ander object) te lang te dicht bij je ogen houdt, vergroot je de kans dat je last krijgt van bijziendheid. Voor kinderen kan dit deels bepalend zijn voor de kans om op latere leeftijd bijziendheid te krijgen. De Schermafstand-functie moet helpen met het aanhouden van de juiste afstand van het scherm tot je ogen.

Hoe werkt Schermafstand?

De Schermafstand-functie maakt gebruik van de TrueDepth sensor in je iPhone of iPad. Deze sensor wordt gebruikt voor Face ID gezichtsherkenning en is dus ideaal om afstand tot iets te meten (zoals je gezicht). Als je voor meerdere minuten achter elkaar naar je iPhone of iPad staart met een afstand van 30 centimeter of korter, dan ontvang je de onderstaande melding.

Pas als je je iPhone of iPad weer op een betere afstand houdt, kun je de melding wegtikken. Dat doe je met de blauwe Ga door-knop onderaan het scherm. Zolang je gezicht nog te dichtbij is, is de knop grijs en kun je hem niet gebruiken.

Let op: veel iPads hebben niet de juiste sensor om Schermafstand te gebruiken. Alleen de iPad Pro heeft een TrueDepth sensor voor Face ID, dus alleen de iPad Pro (2018 of nieuwer) ondersteunt deze functie. Andere iPads hebben geen geavanceerde dieptesensor.

Zo stel je Schermafstand in op de iPhone en iPad

Je moet de detectie voor Schermafstand wel eerst inschakelen voordat je deze meldingen kunt ontvangen. Dat is zo gepiept. Volg deze stappen om het aan te zetten:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar het Schermtijd-menu en tik op Schermafstand. Doorloop eventueel de introductiepagina’s en zorg ervoor dat de schakelaar op groen staat.

Op dit moment is het niet mogelijk om achteraf nog te zien hoe vaak je je scherm te dichtbij houdt. Mogelijk wordt dit nog toegevoegd aan Schermafstand, maar op dit moment is de functie beperkt tot de melding die we hierboven beschreven. iOS 17 is nog in beta, dus er kan nog het een en ander worden toegevoegd of aangepast.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.