Er gaan al langere tijd geruchten over de komst van OLED naar de iPad. Het lijkt erop dat de iPad Air in 2022 de eerste met OLED wordt, maar wat betekent dat voor de toekomst van mini-LED en andere iPads? Diezelfde bron zegt namelijk ook dat de iPad Pro in 2023 OLED krijgt.



‘iPad Pro in 2023 met OLED’

Sinds dit voorjaar heeft de 12,9-inch iPad Pro 2021 een mini-LED scherm. Deze schermtechniek lijkt in veel opzichten op OLED, maar er zijn ook verschillen. Zo levert OLED nog altijd iets betere zwarttinten, ook al biedt mini-LED op dit gebied al veel verbeteringen ten opzichte van traditionele LED-schermen. De 12,9-inch iPad Pro is pas het eerste model met mini-LED en het was de verwachting dat opeenvolgende modellen snel volgen.

Bekijk ook De iPad Pro heeft een mini-LED scherm: wat is dat precies? In deze uitleg lees je wat je moet weten over mini-LED. De 2021 iPad Pro beschikt over een scherm met deze technologie. Mogelijk komt het ook naar de Mac.

Maar als het aan The Elec ligt, zit de toekomst in OLED. De website schrijft dat de iPad Pro 2023 een flexibel OLED-scherm krijgt. Hierdoor zijn onderdelen buigbaar, zodat schermranden dunner kunnen zijn dan nu het geval is. Apple kan daardoor ook een groter scherm inbouwen in een ongeveer even grote behuizing of juist de iPad een groter scherm geven zonder dat de behuizing enorm lomp wordt.

Niet geheel toevallig was er afgelopen weekend een gerucht dat Apple extra grote iPad-schermen overweegt. The Elec schrijft vandaag echter dat het vooralsnog gaat om een 11- en 12,9-inch iPad Pro met OLED-scherm in 2023.