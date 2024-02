Binnenkort gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe iPads onthullen: de iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024. Bij de iPad Pro verwachten we in ieder geval een nieuw scherm en aangepast design, terwijl de iPad Air voor het eerst in twee formaten komt. Nu deelt een bron de exacte afmetingen van de iPad Pro 2024 en de nieuwe grote iPad Air. En daaruit blijkt dat Apple deze iPads een slagje dunner gaat maken. Wat gaat dat betekenen voor hoesjes?

‘iPad Pro 2024 afmetingen gelekt’

Volgens de informatie van 9to5Mac worden de volgende iPad Pro-modellen iets groter in de lengte worden, maar wel een stukje dunner. Bij de grote 12,9-inch iPad Pro zien we zelfs dat de nieuwe versie wat breder wordt, terwijl de 11-inch juist wat smaller wordt. Het is millimeterwerk, maar desalniettemin kan alles bij elkaar de nieuwe iPad Pro’s net een ander gevoel geven. De veranderende afmetingen zal mogelijk ook gevolgen hebben voor het gewicht, al hebben we daar nog geen cijfers van.

Dit zijn volgens de bron de afmetingen van de nieuwe iPad Pro 2024:

11-inch 2024 (nieuw): 249,7mm x 177,5mm x 5,1mm

11-inch 2022 (huidig): 247,6mm x 178,5mm x 5,9mm

12,9-inch 2024 (nieuw): 281,5mm x 215,5mm x 5,0mm

12,9-inch 2022 (huidig): 280,6mm x 214,9mm x 6,4mm

We zien dus vooral een verschil bij de diktes. Met name de 12,9-inch iPad Pro wordt een stukje dunner, namelijk 1,4mm. Wat de reden van het verschil in afmetingen is, is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het nieuwe OLED-paneel, waardoor de onderdelen binnenin minder ruimte innemen. Hopelijk zorgt Apple er wel voor dat de behuizing van de iPad Pro stevig blijft, want de eerste keer dat de iPad Pro dit design kreeg bleek hij gemakkelijk te buigen.

Mogelijke afmetingen grote iPad Air 2024

De iPad Air komt voor het eerst ook in twee formaten, namelijk 10,9-inch (zoals het huidige model) en een grotere 12,9-inch. Qua afmetingen worden er voor het 12,9-inch model geen veranderingen verwacht. Maar hoe groot wordt de 12,9-inch iPad Air precies? Ook die informatie heeft 9to5Mac van bronnen gekregen. De nieuwe grote iPad Air wordt nagenoeg exact even groot als de huidige 12,9-inch iPad Pro. Een verrassing is dat echter niet: Apple gebruikt vaker dezelfde afmetingen en behuizing van voorgaande iPad-modellen voor een nieuwe iPad Air.

Dit zijn verwachte afmetingen van de nieuwe 12,9-inch iPad Air 2024:

12,9-inch iPad Air 2024: 280,6mm x 214,9mm x 6,0mm

12,9-inch iPad Pro 2022 (huidig model): 280,6mm x 214,9mm x 6,4mm

Wat betekent dit voor hoesjes?

Het is nog even de vraag wat al deze aangepaste afmetingen gaat betekenen voor bestaande hoesjes. Bij de nieuwe aankomende iPad Pro gaan de meeste hoesjes waarschijnlijk niet lekker passen, omdat er zowel in de hoogte, breedte als diepte een verschil zit met de huidige modellen. Apple gaat dan ook waarschijnlijk nieuwe hoezen uitbrengen, net als andere fabrikanten.

Bij de grote iPad Air 2024 verwachten dat sommige bestaande hoesjes van de 12,9-inch iPad Pro wel zullen passen, omdat alleen de dikte (vermoedelijk) een klein verschil heeft. Apple heeft wel vaker hoesjes die voor beide modellen werken, ook al zit er qua dikte een verschil tussen de modellen. We verwachten dat dat bij de iPad Air 2024 ook het geval zal zijn.

