Apple is naar verluidt van plan om twee formaten uit te brengen van de nieuwe iPad Air. Er zou een groter model verschijnen naast de huidige 10,9-inch versie of een 'duurder model komen met betere specs'. Dat laatste klinkt het meest onwaarschijnlijk.

Twee versies van de iPad Air 6? Het klinkt onwaarschijnlijk

De bronnen van 9to5Mac stellen dat Apple experimenteert met twee versies van de iPad Air. De versies zouden de codenamen J507 en J508 hebben. Bloomberg meldde in juni alleen het J507-model als vervanging van het huidige model. De laatste iPad Air dateert uit maart 2022 en beschikt over een M1-chip. Een upgrade naar de M3-chip ligt voor de hand, maar een krachtiger model van de iPad Air lijkt onwaarschijnlijk. Daar is immers de iPad Pro voor.



Apple’s line-up bestaat naast de iPad Air ook uit de goedkopere standaard iPad , de iPad mini en de duurdere iPad Pro . De iPad Pro is momenteel de enige tablet van Apple met twee schermformaten en ook de enige iPad die in een grotere 12,9-inch versie te koop is. Het is mogelijk dat Apple van plan is om de volgende iPad Air ook in een groter formaat uit te brengen. Dat zou de iPad Air 6 geschikter maken om als laptop te gebruiken of als tweede scherm door middel van Sidecar . Ook dit gerucht lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat een groter formaat de prijs van de iPad Air zal opdrijven in de buurt van die van de iPad Pro.

Hoewel een upgrade naar een M3-chip niet verkeerd klinkt, is het volgens analist Ming-Chi Kuo in elk geval onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog nieuwe iPads verschijnen.