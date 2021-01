iCulture Vandaag: dit was woensdag 27 januari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 27 januari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vanavond gaat Apple nieuwe kwartaalcijfers bekendmaken en er wordt verwacht dat er alweer records worden gebroken. Apple profiteert dan ook enorm van het thuiswerken en quarantaine. Wie alleen zit wil natuurlijk nog wel sociaal contact houden en voor je werk is het ook belangrijk om goed te kunnen werken. Dat levert dus extra verkopen van iPads, MacBooks en iMacs op, maar ook AirPods (Max) om lekker te kunnen werken. Op het moment van schrijven is er nog niets bekend, maar later vanavond weten we meer!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Gewiste bestanden in iCloud terughalen doe je makkelijk in 4 stappen.

Apps

Deze 8 superhandige Safari-extensies moet je eens proberen.

Dit zijn de beste widgets voor iPhone en iPad.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Tag je transactie nog makkelijker. Tik een woord in en je ziet direct bestaande tags met dezelfde beginletters. Zo kun je snel kiezen.