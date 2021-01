iPad mini 6: scherm van meer dan 9-inch?

Volgens geruchten krijgt de iPad mini 6 een groter scherm, maar de behuizing blijft qua formaat hetzelfde. Verder zit er Touch ID in het scherm en een hole-punch camera. Dit is een klein stipje, waar de camera in is verwerkt en die dwars door het scherm gaat. Toen Apple de kleine tablet in 2019 vernieuwde, kreeg de iPad mini 5 een nieuwe processor waarmee het weer jaren vooruit kan. Het design bleef echter hetzelfde. Volgens geruchten komt de iPad mini 6 in maart 2021.



De renders hieronder zijn gebaseerd op CAD-tekeningen die geruchtenlekker xleaks7 (David Kowalski) in handen kreeg. Hij claimt vorig jaar ook afbeeldingen van de iPhone 12 en 12 mini als eerste te hebben gelekt, samen met Pixel- en Galaxy-toestellen. Nu beweert hij tekeningen in handen te hebben gekregen, die moeten bewijzen dat het mini-scherm bijna randloos wordt en een formaat van meer dan 9-inch krijgt. De tekeningen zelf laat xleaks7 niet zien, wel een render die erop gebaseerd is.

Twee opmerkelijke dingen zien we op de afbeeldingen. Ten eerste de punch-hole camera bovenin. Dit is op Android-toestellen vrij gebruikelijk, maar zou nieuw zijn in een Apple-product. De camera bevindt zich daarbij als een klein stipje in het scherm. Bij het bekijken van een website zul je dus steeds een gaatje zien, net zoals de notch een hap uit het scherm neemt op iPhones met Face ID.

Redesign, maar geen platte zijkanten

Ook opmerkelijk is de Touch ID-knop, die in het scherm is verwerkt. De vraag is hoe Apple gaat aangeven waar de knop zich bevindt: wordt het iets met een opstaand randje, of een ander voelbaar effect? Dat zal nodig zijn om te zorgen dat ook blinden en slechtzienden de knop kunnen vinden.

Ook opmerkelijk: de render heeft geen platte zijkanten zoals de Pro, maar ziet er qua uiterlijk nog steeds hetzelfde uit – als de geruchten kloppen. De gelekte CAD-tekening geeft weinig prijs over de interne componenten. Zo is nog onbekend welke processor erin zit en of de cameraresolutie beter wordt. De tekeningen zijn uitsluitend bedoeld om te zorgen dat hoesjesmakers zich alvast kunnen voorbereiden en openingen op de juiste plaats maken.

Het scherm heeft volgens xleaks7 een formaat van 195 mm bij 126,6 mm en dat komt neer op een diameter van 9,15-inch. Het is een behoorlijke verbetering ten opzichte van het huidige 7,9-inch formaat. Ming-Chi Kuo denkt dat Apple kiest voor een schermformaat van 8,5- tot 9-inch en mikt op een introductie in de eerste helft van 2021. De behuizing blijft volgens xleaks7 hetzelfde, hij wordt slechts een haar dikker.

Wat de prijs van het nieuwe model betreft zal Apple mikken op hetzelfde niveau als de huidige iPad mini uit 2019. Hieronder zie je de actuele prijzen van dit model.

Prijzen iPad mini 5 met 64GB opslag