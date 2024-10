Heb je een iPad waar je nog tevreden over bent? Er komt een moment dat de iPad te oud wordt en dat wordt vooral bepaald door de software- en beveiligingsupdates. Als je je toestel nog veilig wilt blijven gebruiken, is het belangrijk om ze te installeren. Apple belooft dat er tot 5 jaar na de release nog iPadOS-uopdates verschijnen, zodat je ook met een wat ouder toestel nog lang plezier ervan hebt. Maar wanneer krijgt jouw iPad geen updates meer en is het tijd voor een nieuwe? Je leest het hier!

Waarom iPad software updates belangrijk zijn

In ons overzicht van iOS- en iPadOS-versies kun je zien welke update je momenteel nog op jouw toestel kunt installeren. Zo kun je iPadOS 18 nog installeren op een:

Zoals je ziet houdt Apple zich aan de afspraak van 5 jaar updates. Daarna verschijnen er alleen nog sporadisch beveiligingsupdates, maar krijg je geen nieuwe functies meer. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want je kunt hiermee je toestel nog veilig blijven gebruiken. En mensen die een wat oudere iPad hebben, zullen vaak ook geen behoefte hebben aan allerlei nieuwe functies, die hun tablet alleen maar trager maken. Dit is ook de reden waarom Apple op een gegeven moment met updates stopt: nieuwe functies (zoals Apple Intelligence) vergen zoveel van de processor dat het niet prettig in het gebruik zal zijn. Apple kiest er dan liever voor om je voor een slechte gebruikerservaring te behoeden. Daarnaast speelt ook wel mee, dat Apple hoopt dat je op een gegeven moment overstapt naar een nieuw model.

Iets om rekening mee te houden: voor Photoshop op de iPad heb je minimaal iPadOS 16 nodig

Apple voorziet de iPads dus van minstens 5 jaar van software-updates. Sommige modellen hebben erg lang ondersteuning gehad. Zo was de iPad Air 2 (2014) nog te updaten naar iPadOS 15 (2021) dus dit houdt in dat je een zeven jaar oude iPad nog kon updaten met de nieuwste software-versie. In onderstaande tabel zie je waar je minimaal op kunt rekenen bij de huidige modellen, die nog wel updates krijgen.

Dit is tot welk jaar de verschillende iPad-modellen nog updates krijgen (schatting).

Model Release Eindjaar* iPad Pro 2018 2018 2024 iPad Pro 2020 2020 2026 iPad Pro 2022 2022 2029 iPad Pro 2024 2024 2031 iPad Air 2019 2019 2025 iPad Air 2020 2020 2026 iPad Air 2022 2022 2028 iPad Air 2024 2024 2031 Standaard iPad 2019 2019 2024 Standaard iPad 2020 2020 2025 Standaard iPad 2021 2021 2026 Standaard iPad 2022 2022 2027 iPad mini 2019 2019 2025 iPad mini 2021 2021 2026

*Eindjaar: het geschatte laatste jaar waarin er nog een grote update verschijnt. Bij de iPad Pro/Air/mini hebben we een extra jaar gerekend, aangezien deze vaak langer ondersteund worden. Bij de standaard iPad rekenen we op 5 jaar, aangezien deze modellen vaak een wat oudere processor krijgen.

Waarom krijgt mijn iPad geen updates meer?

Apple blijft continu sleutelen aan de iPads. Bij elke nieuwe generatie zit er een nieuwe processor in en elk jaar komen er nieuwe softwarefuncties bij. Om al die vernieuwingen te kunnen ondersteunen moet de hardware van jouw iPad het wel aankunnen. Apple blijft oudere tablets zo lang mogelijk ondersteunen, maar op een gegeven moment is niet niet meer haalbaar. Er moeten dan te veel compromissen worden gedaan om de software ook voor de oudere toestellen nog bruikbaar te houden. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen tegenhouden.

Bij iPhones is de situatie anders. Daar draait na 5 jaar nog maar een klein percentage van de toestellen op oudere iOS-versies zoals iOS 12. Het is dan economisch niet meer haalbaar om dit te blijven onderhouden. Apple steekt de energie (en de werkuren van medewerkers) liever in nieuwe functies voor nieuwe iPads.

iPads blijven relatief lang in gebruik, worden dagelijks minder intensief benut en gaan daardoor iets langer mee. Tegelijk gebruik je de iPad meestal voor wat minder zware taken, zoals internetten, winkelen en video’s streamen. Vooral de iPad Pro en iPad Air worden veel voor professionele toepassingen gebruikt, dus die krijgen langer updates.

Fabrikanten van Android-toestellen bieden overigens vaak maar 2 of 3 jaar aan updates, dus je bent niet beter af door naar Android over te stappen.

Wat te doen als jouw iPad geen updates meer krijgt?

Als jouw iPad geen software updates meer krijgt, kun je het toestel gewoon blijven gebruiken. Hij draait dan op een iPadOS versie die nog steeds stabiel is en die alle belangrijke functies bevat. Je kunt gewoon blijven e-mailen, tv-series kijken en dergelijke. Wel moet je er rekening mee houden dat bepaalde apps van derden op een gegeven moment niet meer ondersteund worden.

Welke iPad kan ik beter niet meer kopen?

Als het gaat om ondersteuning voor software-updates, dan kun je hierboven zien welke iPads niet meer worden ondersteund. Het gaat vooral om modellen van vóór 2018/2019. Toch hoeft dit niet te betekenen dat je je iPad snel moet inruilen voor een nieuwe. We leggen de grens bij iPadOS 15: we vinden dat dit nog een prima software-update is, maar dat alle tablets die niet meer naar iPadOS 15 te updaten zijn, vallen wat ons betreft af.

Dit geldt dan voor de:

iPad Air 1 (2013)

Standaard iPad 4 (2012) en eerder

iPad mini 3 (2014) en eerder

Alle iPad Pro’s zijn nog te updaten naar iOS 16 of nieuwer, dus die kun je nog gerust blijven gebruiken. Wel is het zo dat mensen die iPad Pro’s kopen meestal wat meer performance verwachten en liever het allernieuwste hebben. Maar kun je een iPad Pro overnemen van een familielid, dan kun je die natuurlijk nog prima blijven gebruiken voor allerlei taken.

De lat ligt dus iets lager dan bij iPhones, waar we de modellen van vóór 2020 niet meer aanraden. Dat komt omdat je de iPhone intensiever gebruikt, meer functies benut en dagelijks in handen hebt.

Batterijduur is bij iPhones ook erg belangrijk, terwijl er bij een iPad altijd wel een stroomkabel in de buurt is. En zelfs als je de iPad dagelijks gebruikt voor het typen van teksten of schilderen, kun je nog prima uit de voeten met een wat ouder model. Software-updates en nieuwe functies krijg je niet, maar dat hoeft het plezier niet in de weg te staan.

Wil je meer weten welke iPhones nog een goede keuze zijn als het gaat om bruikbaarheid, processor, batterij en andere factoren, dan lees je daarover in een apart artikel. Daarnaast hebben we een artikel waarin we uitleggen wanneer een iPad te oud is.

