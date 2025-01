Dat de iPad Air dit jaar al een update krijgt, is op zijn minst opvallend te noemen. In mei 2024 kwam het huidige model op de markt en doorgaans geeft Apple de iPad Air slechts eens in de twee jaar een update. Volgens betrouwbare bronnen wordt er dit jaar echter afgeweken van het normale patroon en krijgen we dus nu al een nieuw model. Deze nieuwe functies kun je verwachten op de iPad Air 2025.

#1 Snellere M3-chip (of wordt het M4?)

Deze verbetering ligt voor de hand: de iPad Air 2025 krijgt een nieuwe chip. De M2-chip maakt plaats voor de M3. Die verbruikt minder energie dan zijn voorganger, en levert tot 20% betere prestaties qua cpu én gpu. Met name bij zwaardere apps, zoals Final Cut Pro, krijg je hierdoor merkbaar betere prestaties. De nieuwe chip zorgt ook voor betere graphics in games, dankzij ingebouwde ondersteuning voor ray-tracing.

Maar met een M3-chip loopt de iPad Air wel nog steeds achter op de iPad Pro 2024, die vorig jaar en M4-chip kreeg. Een andere bron speculeerde daarom dat de iPad Air van 2025 dezelfde M4-chip gaat krijgen, maar er zijn wat meer concrete aanwijzingen dat het toch de M3 wordt.

#2 Eerste iPad met soepeler 90 Hz-scherm?

De iPad Air 2025 wordt mogelijk een van de eerste Apple-apparaten met een 90 Hz-scherm. Dit houdt in dat het scherm zichzelf vaker ververst en dat animaties en bewegingen op het scherm er soepeler uit gaan zien. De iPad Air komt hiermee precies tussen de goedkopere iPad (60 Hz) en de luxere iPad Pro (120 Hz). Of de iPad Air ook ProMotion krijgt, waarbij de verversingssnelheid van het scherm zich automatisch aanpast aan de content die je bekijkt, is nog onduidelijk.

#3 Nieuw Magic Keyboard in aantocht

Het meest luxe toetsenbord voor de iPad Air, het Magic Keyboard voor iPad, krijgt tegelijk met de iPad een update. Het toetsenbord met ingebouwd trackpad krijgt mogelijk een rij functietoetsen, net als het Magic Keyboard voor de iPad Pro. Er wordt nog wel één groot verschil verwaht: het Magic Keyboard voor de iPad Air blijft van stof, terwijl de Pro-versie een aluminium chassis heeft.

#4 Display met nanotextuur

Een opvallende optie die Apple in het afgelopen jaar al toevoegde aan de iPad Pro 2024, iMac 2024 en MacBook Pro 2024 is om het display uit te rusten met nanotextuur. Dit houdt in dat het glas veel minder reflecties geeft en beter afleesbaar is in fel (zon)licht. De kans dat deze matte display-optie ook naar de iPad Air 2025 komt is groot.

#5 Nieuwe kleuren

Bij een nieuwe iPad horen doorgaans ook nieuwe kleuren. Bij de iPad Air 2024 werden de wat meer uitgesproken tinten vervangen door zachtere pastelkleuren en de kans is groot dat het aanbod er bij de iPad Air 2025 weer anders uitziet. Toch is dit nog niet helemaal zeker: het kan zijn dat Apple de kleuren hetzelfde houdt om ze op één lijn te houden met de recent uitgebrachte iPad mini 2024.

De release van de iPad Air 2025 staat gepland voor dit voorjaar, waarschijnlijk in maart of april. Wil je liever niet tot die tijd wachten? Hieronder vind je de prijzen van het huidige model! Lees ook onze iPad-vergelijking als je nu een nieuwe iPad wil kopen.

Prijzen 11-inch iPad Air 2024

Prijzen 13-inch iPad Air 2024