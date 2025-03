Het instapmodel van de iPad is goedkoper geworden, zonder dat de vanafprijs daadwerkelijk gedaald is. Hoe dat zit, lees je in ons artikel met alle iPad 2025 prijzen.

Na 2,5 jaar is er eindelijk weer een nieuw instapmodel van de iPad: de iPad 2025, door Apple ook wel de iPad (A16) genoemd. Deze vervangt Apple’s goedkoopste iPad van de afgelopen tijd, de tiende generatie uit 2022. Maar heeft Apple ook aan de prijzen van de iPad 2025 geschaafd? Het antwoord is ja en nee tegelijkertijd. Hier vind je alle prijzen in Nederland op een rij.

Prijzen iPad 2025: dit betaal je ervoor

De iPad 2025 is er in een formaat, maar je kan nu wel kiezen uit drie opslagcapaciteiten die van invloed zijn op de prijs. Daarnaast heeft Apple ook nog een Cellular-model uitgebracht, waarvan de prijs weer een stukje hoger ligt dan het wifi-model.

Het nieuwe iPad 2025-model is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf 12 maart geleverd.

Prijzen van de 2025 iPad A16 Wi-Fi in Nederland:

Prijzen iPad 2025 (A16) Wi-Fi

Ter vergelijking waren dit de adviesprijzen van de iPad 2022 Wi-Fi:

64GB: €409,-

256GB: €579,-

Prijzen Cellular-uitvoering van de 11-inch iPad 2025

Is de iPad 2025 goedkoper geworden?

Het antwoord op de vraag of de iPad 2025 in prijs gedaald is, is niet zomaar te beantwoorden. Kijk je puur naar de vanafprijs, dan is de prijs gelijk met het voorgaande model: €409,-. Deze vanafprijs geldt al sinds afgelopen oktober voor de iPad 2022, toen Apple de laatste prijsverlaging doorvoerde. Maar als je kijkt wat je ervoor krijgt, is die vergelijking niet helemaal eerlijk. Bij de iPad 2022 kreeg je voor dat bedrag 64GB opslag, terwijl je nu 128GB opslag krijgt. Twee keer zoveel dus, voor dezelfde adviesprijs.

Een betere vergelijking zien we bij het 256GB-model: bij deze opslagcapaciteit is de iPad 2025 €40,- goedkoper geworden. Dus eigenlijk is er bij de iPad 2025 wel degelijk sprake van een prijsverlaging, ook al zit deze een beetje verstopt.

Overigens vind je de iPad 2022, die nu uit Apple’s assortiment verdwenen is, inmiddels wel voor een veel lagere prijs bij diverse andere winkels. Je hebt er al eentje in huis voor zo’n €350,- (met 64GB opslag), terwijl je voor het model met 256GB opslag daar nu iets meer dan €450,- voor kwijt bent. Oftewel: je bent vaak alsnog wel wat goedkoper uit, al is het de vraag of dat wel zin heeft. Je krijgt er immers ook een iets minder goede iPad voor terug.

Prijzen 64GB iPad 10e generatie (2022 met oplader, 2024 zonder oplader)

Prijzen 256GB iPad 10e generatie (2022 met oplader, 2024 zonder oplader)

Accessoires voor iPad 2025: geen veranderingen

De iPad 2025 ondersteunt dezelfde accessoires als de iPad 2022. De prijzen van die accessoires zijn ook ongewijzigd gebleven. Apple verkoopt zelf nog steeds het ongewijzigde Magic Keyboard Folio voor het instapmodel van de iPad, terwijl je qua Apple Pencil de keuze hebt uit de eerste generatie of de Apple Pencil met usb-c. Apple verkoopt ook weer een Smart Folio-hoesje, die vanaf nu ook vernieuwd is voor de instap-iPad. Het hoesje heeft nu net zoveel kijkhoeken als de versie voor de iPad Air en iPad Pro van voorjaar 2024.

Magic Keyboard Folio voor iPad: €299,-

Apple Pencil (1e generatie): €119,-

Apple Pencil met usb-c: €89,-

iPad Smart Folio (diverse kleuren): €89,-

Prijzen Apple Pencil-modellen