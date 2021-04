De iPad Pro 2021 is een geweldige nieuwe tablet, maar zoals altijd valt er in de kleine lettertjes en bij het bestuderen van foto's nog veel meer te ontdekken.

Er zijn altijd dingen die Apple niet aankondigt tijdens de presentatie, maar die wel belangrijk zijn om te weten voordat je een bestelling plaatst. Hier zijn 10 belangrijke punten die je moet weten.

#1 Accessoires passen niet altijd

Als het om de 11-inch iPad Pro gaat is er niets aan de hand. Deze tablet houdt hetzelfde formaat en hoesjes voor de 11-inch iPad Pro uit 2018 en 2020 zullen gewoon passen. Dat blijkt ook uit de accessoirepagina van Apple: het Magic Keyboard is geschikt voor de derde, vierde en vijfde generatie iPad Pro maar dat geldt alleen voor de 11-inch variant. Voor de 12,9-inch iPad Pro komt er vermoedelijk een nieuwe uitvoering van het Magic Keyboard, dat alleen geschikt is voor het 2021-model.



Hou er rekening mee dat sommige accessoires van de 2018 iPad Pro niet zullen passen op de nieuwere modellen, vanwege de grotere camerabult met meer lenzen.

#2 Dikker en zwaarder

Bij de 11-inch iPad Pro blijft alles grotendeels bij het oude, maar voor de 12,9-inch iPad Pro gaan er wat dingen veranderen. De lengte en breedte zijn hetzelfde, maar hij is iets dikker geworden: van 5,9mm naar 6,4mm. Ook is het gewicht nu 682 gram (was 641 gram). Mogelijk heeft dit ermee te maken dat het Magic Keyboard aangepast moet worden.

#3 Verschillen in RAM

Nu er een iPad Pro met 2 terabyte opslag is, heeft Apple ervoor gekozen om specifiek de hoeveelheid RAM te benoemen voor de modellen. Voorheen was het puzzelen hoeveel werkgeheugen erin zat.

Hoe meer opslag, hoe meer werkgeheugen je krijgt. Dit is niet configureerbaar, dus wil je 16GB, dan zul je altijd voor een van de twee duurste modellen moeten kiezen.

128GB heeft 8GB RAM

256GB heeft 8GB RAM

512GB heeft 8GB RAM

1TB heeft 16GB RAM

2TB heeft 16GB RAM

#4 Center Stage ook voor apps van derden

Center Stage (in het Nederlands: Midden) is een nieuwe functie op de iPad Pro 2021. Dit is te danken aan de 12 megapixel ultragroothoekcamera die nu aan de voorkant zit. Tijdens videobellen ben je dan altijd goed in beeld.

Dit geldt niet alleen voor FaceTime, maar ook voor andere video-apps die er gebruik van willen maken. Apple gaat een API (applicatieprogrammeerinterface) uitbrengen voor externe ontwikkelaars. Het zal dus niet standaard werken met alle video-apps, maar alleen als ontwikkelaars het ondersteunen.

#5 De duurste iPad Pro kost…

Als je voor de maximale hoeveelheid opslag én 5G kiest, ben je €2.599 kwijt. Dat is meer dan de meeste mensen voor een MacBook of een iMac uitgeven. De 12,9-inch iPad Pro is over het algemeen een stukje duurder geworden, iets wat direct terug te voeren is op het Liquid Retina XDR-scherm. De 11-inch heeft namelijk niet zo’n scherm en kost nog steeds hetzelfde. Een pluspuntje is dat Apple de prijzen voor de Cellular-versie niet omhoog heeft gegooid nu er 5G in zin.

#6 Er zijn meer toetsenborden dan het Magic Keyboard

De iPad Pro is een productiemachine, dus wil je er veel op kunnen typen. Vaak denken mensen dan meteen aan het Magic Keyboard, maar er zijn meer opties. Zo kun je de Logitech Combo Touch voor iPad Pro aanschaffen voor iets meer dan 200 euro. Een andere mooie optie is de Brydge MAX+ voor iPad Pro. Dit is bedoeld voor de 12,9-inch iPad Pro. De behuizing is magnetisch en het trackpad is lekker groot. Je tablet ziet er dan echt uit als een laptop. Er is ook een USB-C-poort, maar die is alleen geschikt om mee te laden.

Ook belangrijk om te weten: Touch ID op het nieuwe Magic Keyboard (het losse toetsenbordje) werkt niet met de iPad Pro. Het werkt alleen met M1 Macs. Dat is vreemd, want er zit ook een M1-chip in.

#7 Thunderbolt maakt meer accessoires mogelijk

Je kon op de usb-c-poort al apparaten aansluiten, zoals een usb-schijfje, een digitale camera of een 5K-scherm. Nieuw bij de iPad Pro 2021 is dat de aansluiting Thunderbolt ondersteunt. Je kunt er nu bijvoorbeeld een Thunderbolt-dock of -opslagschijf op aansluiten, sneller data overzetten, zoals RAW-video van een camera. Het heeft een maximale snelheid van 40 Gbps. Had je apparaten die je voorheen niet op usb-c kon aansluiten, dan werkt het nu wellicht wel. De Thunderbolt/USB 4-ondersteuning zorgt voor 4x meer bandbreedte en de mogelijkheid om je iPad aan te sluiten op een Pro Display XDR monitor met een volledige 6K-resolutie.

#8 De eerste iPad met…

Hoewel de iPad Pro 2021 er precies uitziet als het model van vorig jaar, zijn er ongemerkt wel een paar dingen veranderd. Op deze punten heeft de iPad Pro een primeur:

Eerste met 5G

Eerste met M1-processor

Eerste met Liquid Retina XDR

#9 Minder speakergaatjes

Apple heeft het aantal speakergaatjes in de iPad Pro 2021 verminderd. Voorheen zaten er nog 17 gaatjes in, nu zijn het er slechts 11. De vier speakers zijn nog wel steeds aanwezig. Mogelijk heeft Apple de speaker verbeterd, waardoor er minder gaatjes nodig zijn, of is er iets anders aan de hand waar we later pas achter komen.

#10 Betere camera met Smart HDR 3

De iPad Pro heeft een verbeterde camera aan de voorkant, die van 7 megapixels naar 12 megapixels is gegaan. Bovendien heeft deze camera nu een ultragroothoeklens, speciaal voor Center Stage. De camera’s aan de achterkant blijven echter hetzelfde: 12 megapixel groothoek en 10 megapixel ultragroothoek. Een LiDAR-sensor zit er ook nog steeds in, voor betere dieptemeting. Dankzij de krachtiger M1-chip kun je met de iPad Pro nu ook Smart HDR 3 filmen.