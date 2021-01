Apple brengt nu al sinds 2017 ieder jaar een nieuwe instap-iPad uit. De afgelopen jaren heeft Apple telkens kleine updates doorgevoerd, zoals ondersteuning voor Apple Pencil en Smart Keyboard, een betere processor en iets groter scherm. Het is de verwachting dat Apple ook in 2021 een instap-iPad uitbrengt en volgens Macotakara is dit model gebaseerd op de iPad Air 2019. Hierdoor wordt de iPad 2021 dunner en lichter, maar krijgt het model ook een beter display. Ook over het design van de aankomende iPad Pro 2021 heeft de bron iets nieuws te melden.



‘iPad 2021 krijgt beter scherm met vertrouwd design’

Wie de hoop had dat Apple na de iPad Air 2020 alleen nog maar iPads zonder thuisknop en strakke randen uit zou brengen, heeft het mis. De nieuwe iPad 2021 krijgt vermoedelijk opnieuw een traditioneel design, dus met een thuisknop, Touch ID en bredere schermranden. Deze nieuwe 9e generatie iPad behoudt ook de Lightning-aansluiting. Het scherm krijgt wel enkele verbeteringen.

Qua formaat blijft het scherm van de iPad 2021 met 10,2-inch vermoedelijk ongewijzigd ten opzichte van de iPad 2020, maar qua techniek komen er wel verbeteringen bij. Apple zou dit jaar kiezen voor een volledig gelamineerd display mét anti-reflectiecoating, brede kleurweergave en True Tone. Al deze functies ontbreken al jarenlang op de instap-iPad om de kosten laag te houden. Daardoor is de beeldkwaliteit iets minder, is hij minder geschikt voor gebruik buitenshuis en klinkt het scherm wat hol als je er met een Apple Pencil op tikt. Bij een niet-gelamineerd display zit er wat ruimte tussen de glasplaat en het onderliggende display. Met de opvolger zou dat dus niet meer het geval zijn.

Qua formaat wordt de iPad 2021 wel een stukje dunner en lichter dan de voorganger. Het model zou 6,3 millimeter dik zijn (ietsjes dikker dan de iPad Air 2019, maar een stuk dunner dan de iPad 2020) en daardoor ook een stuk lichter met 460 gram. Overigens beweerde een eerdere bron dat de iPad 2021 een iets groter 10,5-inch display zou krijgen.

‘Geen nieuw design voor iPad Pro 2021’

Voor de iPad Pro 2021 verwacht de bron geen uiterlijke veranderingen. Het gaat dan om de derde generatie 11-inch iPad Pro en de vijfde generatie 12,9-inch iPad Pro. Schermformaat en behuizing zouden onveranderd blijven ten opzichte van de iPad Pro 2020. De verbeteringen zitten dan vooral in de prestaties dankzij een nieuwe A-chip. Mogelijk gebruikt Apple wel een nieuwe schermtechniek, want er gaan geruchten dat Apple in het eerste kwartaal van 2021 de iPad Pro met mini-LED uitbrengt.