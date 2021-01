Apple komt mogelijk nog dit voorjaar met een nieuwe iPad Pro 2021, maar hoe gaat dit model eruit zien? Er zijn schematische tekeningen opgedoken waarop dit nieuwe model te zien is, maar veranderingen in het design hoef je niet te verwachten.

Apple bracht vorig jaar de iPad Pro 2020 op de markt, waarbij de grootste verandering in de camera zat. Het verdere design van het model was geinspireerd op de iPad Pro uit 2018, met de dunnere schermranden en strakke zijkanten. Voor 2021 werkt Apple ook weer aan een nieuw model van de iPad Pro. Het lijkt erop dat we deze keer opnieuw hetzelfde design krijgen, zo blijkt uit schematische CAD-tekeningen van de 11-inch iPad Pro 2021.



‘Schematische tekeningen iPad Pro 2021 verschenen’

De tekeningen zijn afkomstig van MySmartPrice. Dergelijke schematische tekeningen worden vaak gebruikt door accessoiresmakers, zodat ze vroegtijdig nieuwe hoesjes en dergelijke uit kunnen brengen. In dit geval gaat het om de 11-inch versie. De afbeeldingen tonen hetzelfde ontwerp, met een dunne schermrand en vlakke zijkanten. Toch is er qua afmetingen wel een verschil, zo meldt de bron. Het nieuwe model wordt volgens deze tekening namelijk iets smaller en minder hoog. De dikte blijft wel hetzelfde. Apple zou kiezen voor 245,74 x 176,61 x 5,9 (ten opzichte van 247,6 x 178,5 x 5,9 in de vorige generatie). Ook zouden de speakergaten iets gewijzigd zijn. Het 11-inch scherm blijft ongewijzigd.

Uit de tekening blijkt ook dat we geen grote verandering voor de camera hoeven te verwachten. Apple introduceerde vorig jaar voor het eerst een dubbele camera met een ultra-groothoeklens. Daarnaast werd ook de LiDAR Scanner voor het eerst toegevoegd. In dit nieuwe model lijkt dit ongewijzigd te zijn, al weten we nog niet of er aan de specificaties iets veranderd is. De kans op een derde cameralens zoals in de iPhone 12 Pro lijkt klein.

Maar wat brengt de iPad Pro 2021 dan wel? Geruchten spreken over een nieuwe chip, zoals de A14X-chip. Apple zou wel plannen hebben om in het eerste kwartaal van 2021 mini-LED naar de iPad Pro te brengen, maar het zou daarbij alleen kunnen gaan om de 12,9-inch versie. Dat zou dus betekenen dat de 11-inch iPad Pro het Liquid Retina LCD-scherm behoudt.