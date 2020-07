iPad mini 2021 concept

Het concept toont een iPad mini met het uiterlijk van de iPad Pro. Er zit ook Face ID in. Het apparaat is bijna 20% kleiner dan het huidige model, maar het scherm is nog steeds 7,9-inch. Door de randen rondom het scherm veel kleiner te maken kan de totale behuizing veel compacter worden. Het resultaat is een bijna randloos design zonder Touch ID.



In 2019 kreeg de iPad mini na drie jaar stilte voor het eerst weer een update, met een snellere A12 Bionic-chip en andere verbeteringen. Het was de opvolger van de populaire iPad mini 4, die uit 2016 dateert. Apple beschouwt de mini niet als een instapmodel, maar meer als een compacte middenklasser.

Kleinere behuizing, of niet?

Volgens analist Ming-Chi Kuo kunnen we in de eerste helft van 2021 een nieuwe iPad mini verwachten. Hij denkt echter dat het schermformaat gaat veranderen, waardoor de behuizing minder radicaal krimpt. Apple zou het scherm en de behuizing groter kunnen maken. Een andere oplossing is dat Apple de randen van de iPad mini smaller maakt, zodat het precies rondom het 8,5-inch of 9-inch scherm past. Het gaat dus vooral om de vraag of de behuizing gaat krimpen, of niet.

Een ander schermformaat zou best logisch zijn, aangezien de iPhones ook steeds groter worden. Voor dit jaar wordt een iPhone 12 Pro Max met een schermformaat van 6,7-inch verwacht. Bij het standaard model iPad koos Apple ook voor een groter scherm: van 9,7-inch naar 10,2-inch.

Ontwerper Parker Ortolani gaat er voorlopig echter vanuit dat het schermformaat hetzelfde blijft en dan ziet het er zo uit: