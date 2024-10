Dankzij iOS 18 is RCS eindelijk op de iPhone, gewoon in Apple's Berichten-app. Maar om daarvan gebruik te kunnen maken, moet de provider het wel ondersteunen. Wat zijn de RCS-plannen van de Nederlandse providers KPN, Vodafone en Odido?

Met ingang van iOS 18 ondersteunt Apple’s Berichten-app op iPhone RCS, de opvolger van sms. RCS heeft allerlei voordelen, want het lijkt veel meer op de chatapps die je al kent. Denk aan leesbewijzen, typindicatoren, groepsgesprekken en het delen van hoge resolutie afbeeldingen en video’s. RCS gaat via het internet en je betaalt dus niet per berichtje. Maar om er op de iPhone met iOS 18 gebruik van te kunnen maken, moeten de providers wel mee doen. In veel landen doen de eerste providers al mee, maar in Nederland zijn ze nog niet zo ver. Zijn er überhaupt plannen bij Nederlandse providers om RCS aan te bieden? Dat hebben wij voor je uitgezocht. En hoe zit het eigenlijk in België? En hoe kun je checken of jouw provider al ondersteuning biedt?

RCS bij providers in Nederland

Op dit moment zijn er nog geen providers in Nederland die RCS aanbieden voor communicatie tussen Android en iPhone. Op Android is RCS in sommige gevallen wel mogelijk, maar dan verloopt de communicatie via Google. Op iPhone is ondersteuning van de provider nodig. Maar zijn daar wel plannen voor? Tot nu toe zijn de providers daar stil over geweest, maar dit is wat zij daar eerder deze zomer tegenover iCulture over zeggen:

KPN over RCS: “Zijn van plan RCS uit te rollen” KPN is over de komst van RCS het meest concreet: ondersteuning voor RCS gaat er komen. De woordvoerder van KPN kon tegenover iCulture nog niet zeggen wanneer het gaat gebeuren, maar als het zover is worden gebruikers daarvan op de hoogte gebracht. We zijn inderdaad van plan om RCS uit te rollen. We kunnen hier nog geen concrete termijn aan koppelen. Als dat het geval is, brengen we onze klanten hiervan op de hoogte.

Vodafone over RCS: “We zijn enthousiast en volgen de ontwikkelingen” Vodafone heeft een aantal jaar geleden zelf RCS aangeboden voor Android-gebruikers, maar is daar een jaar geleden mee gestopt. Sindsdien verloopt het voor Android-gebruikers via Google. Toch staat Vodafone positief tegenover de aankomende ondersteuning van RCS op de iPhone. Hoewel de provider geen toezegging kan doen over wanneer RCS op de iPhone ondersteund gaat worden, lijkt het erop dat daar wel plannen voor zijn. We zijn enthousiast over de aankondiging van Apple om RCS in de toekomst te gaan ondersteunen. Vodafone was de eerste mobiele provider in Nederland die RCS activeerde voor de Android-gebruikers via Android Messenger en Samsung Messenger voor zowel Person2Person als Brand2Person. Onze Android-gebruikers kunnen RCS dus al gebruiken voor hun onderlinge berichtenverkeer. De merken Vodafone, Ziggo en hollandsnieuwe gebruiken RCS voor marketingcampagnes en in het customer care domein. Wanneer RCS voor Vodafone en hollandsnieuwe Apple-gebruikers beschikbaar komt naast iMessage is momenteel nog onbekend, maar we volgen de ontwikkelingen op het gebied van RCS nauwkeurig.

Odido over RCS: “Er wordt naar gekeken” Odido is wat terughoudender als het gaat om RCS-ondersteuning, maar geeft wel aan ernaar te kijken. Concrete beloftes of uitspraken kan de provider dus niet geven, maar de provider geeft tegenover iCulture wel aan dat de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden. Er wordt momenteel gekeken naar een bredere integratie tussen RCS en MNO (Mobile Network Operator) diensten. Wij houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, maar we kunnen hier momenteel nog geen uitspraken over doen.

We hebben alleen geïnformeerd bij de drie grote providers met een eigen netwerk in Nederland. Kleinere providers zoals Simyo en Ben vallen onder deze drie grote providers en zijn vaak later met het ondersteunen van dergelijke nieuwe functies.

RCS bij Belgische providers

Apple heeft een lijst waarop je kunt zien welke providers in Europa al RCS ondersteunen. In totaal gaat het om 16 Europese providers, waarvan drie in België. Dit zijn de Belgische providers die RCS ondersteunen op de iPhone met iOS 18 en nieuwer:

Base

Proximus

Telenet

Om RCS te kunnen gebruiken, moet je wel eerst nog een aanbiederupdate uitvoeren. In onze tip lees je hoe je dat doet.

Bekijk ook Wat zijn aanbiederinstellingen op de iPhone? Op de iPhone krijg je eens en de zoveel tijd nieuwe aanbiederinstellingen (carrier updates) binnen. We leggen in deze tip uit waar die aanbiederinstellingen voor bedoeld zijn en hoe je achterhaalt welke wijziging ze bevatten.

Daarnaast doen er nog enkele Franse, Duitse en Spaanse providers mee. Maar Nederlandse providers zitten er dus nog niet tussen.

Zo check je of jouw provider het ondersteunt

Er zijn meerdere manieren om te checken of jouw provider RCS aanbiedt:

Ga naar Instellingen > Apps > Berichten en scroll naar onderen. Onder de schakelaar Stuur als tekstbericht verschijnt ook een schakelaar voor RCS als jouw provider het ondersteunt. Zie je dit niet, dan is RCS niet beschikbaar.

Ga naar Instellingen > Algemeen > Info en scroll naar onderen tot je bij de gegevens van je provider bent. Tik dan bij het onderdeel Aanbieder op de naam van de provider. Zie je hier Gesprekken, sms en RCS staan, dan is het actief. Zie je hier alleen Gesprekken en sms, dan is RCS niet beschikbaar.

Open de Berichten-app en start een chat met een Android-gebruiker. Als in het tekstveld RCS verschijnt, is het actief. Is dat niet het geval (of heeft de ontvanger het niet ingeschakeld), dan verschijnt hier Sms.

