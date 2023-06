Een frustratie van veel Apple TV-gebruikers: de afstandsbediening die je regelmatig kwijt bent. Later dit jaar is het zoeken naar de afstandsbediening verleden tijd, want in tvOS 17 en iOS 17 voegt Apple een zoekfunctie toe voor de Siri Remote.

In de aanloop naar de aankondiging van de vernieuwde Siri Remote in voorjaar 2021, gingen er geruchten dat Apple een speciale zoekfunctie toe zou voegen. Maar toen de Apple TV 2021 en bijbehorende afstandsbediening aangekondigd werden, was de zoekfunctie in geen velden of wegen te bekennen. Apple’s redenering? De nieuwe afstandsbediening is dikke dan de eerste generatie, waardoor je hem minder snel kwijt zult raken. Blijkbaar heeft Apple zich nu toch bedacht, want dankzij tvOS 17 en iOS 17 kun je straks eindelijk die zoekgeraakte afstandsbediening terugvinden.



Zoekfunctie Apple TV afstandsbediening in tvOS 17

De zoekfunctie is vergelijkbaar met de zoekfunctie van de AirPods. Het Bluetooth-signaal wordt gebruikt om de nabijheid van de afstandsbediening te bepalen. Een blauw scherm met een witte stip op je iPhone geeft aan hoe dichtbij je bent. Hoe groter de stip en het blauwe vlak, hoe dichter in de buurt je bij de afstandsbediening bent. Omdat de Siri Remote geen U1-chip of speaker heeft, werkt het zoeken niet zo nauwkeurig als bij bijvoorbeeld de nieuwste generatie AirPods Pro. Je kan dus ook geen geluidje af laten spelen op de afstandsbediening, waardoor je puur afhankelijk bent van de sterkte van het Bluetooth signaal en de visuele indicatie.

De functie werkt vanaf tvOS 17 en iOS 17 en alleen in combinatie met de tweede generatie Siri Remote of nieuwer. Dat is de zilverkleurige Siri Remote met ronde aanraakgevoelige knop bovenaan. Het werkt dus helaas niet met de vorige zwarte Siri Remote. De functie zit verstopt in de Apple TV-afstandsbediening op je iPhone, die je opent via het Bedieningspaneel. Je gebruikt de functie dus niet via de Zoek mijn-app.

tvOS 17 en iOS 17 verschijnen later dit jaar, vermoedelijk in september. Op dit moment is de beta van iOS 17 en de tvOS 17 beta beschikbaar voor ontwikkelaars. Op een later moment zijn ook publieke testers aan de beurt.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.