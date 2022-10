Ruim een maand na de release van iOS 16, is het tijd voor de eerste middelgrote update. In die eerste grotere update voegt Apple elk jaar traditiegetrouw wat nieuwe functies toe en dat is ook hier met iOS 16.1 het geval. De update brengt onder andere ondersteuning voor Live Activiteiten, betere batterijweergave en nog veel meer.



De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd.

iOS 16.1 beschikbaar

De grootste toevoeging in iOS 16.1 is toch wel de komst van de gedeelde iCloud-fotobibliotheek. Daarmee kun je samen met anderen (bijvoorbeeld je partner, familieleden of vrienden) een gedeelde fotobibliotheek maken. Foto’s waar de deelnemers op staan, worden bijvoorbeeld automatisch toegevoegd en iedereen kan de foto’s erin bewerken. De volledige resolutie is voor iedereen beschikbaar en is daarom een veel handigere toepassing dan een gedeeld album. Lees ook onze FAQ over de gedeelde iCloud-fotobibliotheek.

Maar er is nog veel meer, zoals de eerder genoemde Live Activiteiten en de verbeterde batterijpercentage. Met Live Activiteiten volg je vanaf het toegangsscherm de progressie van een gebeurtenis, zonder dat je de app hoeft te openen. Denk aan sportuitslagen of de levering van een pakketje. Apps moeten de functie nog wel ondersteunen en de komende tijd worden er meerdere apps verwacht. En voor wie en iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini of iPhone 13 mini heeft, is het goed om te weten dat ook daar het batterijpercentage beschikbaar komt, zodat het altijd zichtbaar is.

In onze round-up van iOS 16.1-functies lees je nog veel meer over wat er nieuw is.

Releasenotes iOS 16.1

Apple’s officiële releasenotes van iOS 16.1 geven al in grote lijnen aan welke verbeteringen er zijn, maar noemt lang niet alles. Toch wilden we ze je niet onthouden:

Deze update voegt de gedeelde iCloud-fotobibliotheek toe, waarmee je eenvoudig je familiefoto’s kunt delen en ze up-to-date kunt houden. Deze versie voegt ook ondersteuning toe voor apps van derden in live activiteiten en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Gedeelde iCloud-fotobibliotheek Afzonderlijke bibliotheek voor het naadloos delen van foto’s en video’s met maximaal vijf anderen

Wanneer je een bibliotheek configureert of deelneemt aan een bibliotheek kun je met configuratieregels gemakkelijk foto’s uit het verleden delen op basis van de begindatum of personen die op de foto staan

Bibliotheekfilters waarmee je snel de gedeelde bibliotheek, je persoonlijke bibliotheek of beide bibliotheken kunt weergeven

Met gedeelde bewerkingen en bevoegdheden kan iedereen foto’s toevoegen, bewerken, als favoriet instellen, van een bijschrift voorzien en verwijderen

Met de deeloptie in Camera kun je foto’s die je maakt rechtstreeks naar de gedeelde bibliotheek sturen of je kunt opgeven dat je de foto’s automatisch wilt delen wanneer via Bluetooth wordt gedetecteerd dat andere deelnemers in de buurt zijn Live activiteiten Live activiteiten van apps van derden zijn beschikbaar in het Dynamic Island en op het toegangsscherm voor iPhone 14 Pro-modellen Wallet Je kunt je autosleutel, je hotelkamersleutel en andere sleutels in Wallet veilig delen via berichtenapps als Berichten en WhatsApp Woning Ondersteuning voor Matter, de nieuwe connectiviteitsstandaard voor slimme woningen waarmee een breed scala aan slimme woningaccessoires tussen verschillende ecosystemen kunnen samenwerken Boeken Leesregelaars worden automatisch verborgen wanneer je begint met lezen Deze update bevat ook probleem­oplossingen voor je iPhone: Verwijderde gesprekken werden mogelijk weergegeven in de lijst met gesprekken in Berichten

Dynamic Island-materiaal was niet beschikbaar bij het gebruik van Bereikbaarheid

Er kon mogelijk geen verbinding worden gemaakt met CarPlay bij het gebruik van een VPN-app Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 16.1 downloaden

Om iOS 16.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

