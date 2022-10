De download van macOS Ventura staat bijna voor je klaar, dus tijd om je ervaringen met betrekking tot de installatie te delen. Ook als je al eerder de (publieke) beta hebt, kun je in dit artikel je ervaringen met macOS Ventura kwijt. Praat met andere lezers over deze grote Mac-update!

Praat mee: macOS Ventura download

Zoals gebruikelijk brengt Apple de nieuwste grote macOS-update iets later uit dan iOS. Net als vorig jaar zit er ongeveer een maandje tussen, maar vandaag is het dan zover. Vanaf 19:00 vanavond komt de macOS Ventura download beschikbaar en dus kan jij je Mac updaten naar de nieuwste versie met talloze nieuwe functies. De update heeft genoeg om over te discussiëren: Stage Manager op Mac, de nieuwe Continuïteitscamera en Desk View, zijn de Weer- en Klok-app eindelijk op de Mac beschikbaar en nog veel meer. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle iOS 16-functies die nu ook op de Mac beschikbaar zijn, zoals het bewerken van iMessage-berichten, de verbeterde Mail-app en nog veel meer.



Alles over macOS Ventura

macOS Ventura, officieel macOS 13, brengt talloze verbeteringen. In ons aparte artikel lees je over alle nieuwe functies in macOS Ventura, maar we hebben ook aparte tips voor je klaar staan waarin je leest hoe je nieuwe functies gebruikt. We hebben een apart artikel waarin je leest hoe je macOS Ventura kunt installeren. Wil je schoon beginnen? Dan kan je ook een schone installatie doen van macOS Ventura.

Om macOS Ventura te kunnen installeren, heb je in ieder geval minimaal één van deze Macs hebben:

Als je de beta’s van macOS Ventura getest hebt, dan is er een kans dat je voor deze publieke release niets hoeft te doen. De definitieve publieke release is vaak gelijk aan de laatste Release Candidate, dus je krijgt dan geen update te zien. De laatste Release Candidate had buildnummer 22A380. Deze is van 20 oktober en is dus waarschijnlijk gelijk aan de versie van vanavond.

Bekijk ook Zo bereid je je voor op het installeren van macOS Ventura Binnenkort komt macOS Ventura uit, een grote update voor de Mac! Als je snel macOS Ventura wil installeren, dan lees je hier hoe je je daarop het beste kan voorbereiden. Want zorgvuldigheid is bij zo'n grote update van belang.

Lees al onze artikelen die we over macOS Ventura geschreven hebben:

Bekijk ook macOS Ventura is er nu voor iedereen: nu te downloaden voor je Mac macOS Ventura is de grote update voor de Mac in 2022. Welke functies zitten er in macOS 13 en wanneer kun je het downloaden? Dat lees je hier!