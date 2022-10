Je Apple Watch is weer toe aan een update en deze keer zit er weer wat nieuws in. watchOS 9.1 heeft nieuwe functies voor de Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra, maar ook voor oudere modellen.

Vandaag gaat de meeste aandacht uit naar iOS 16.1, iPadOS 16 en macOS Ventura, maar ook watchOS 9.1 is een interessante update om te installeren. Apple voegt daarin namelijk een handige verbetering toe voor de nieuwste Apple Watch-modellen. Heb je niet de nieuwste? Geen nood, want ook dan profiteer je van een aantal handige verbeteringen. Zo is er ondersteuning voor Matter en verbeterde muziekdownloads.



watchOS 9.1 beschikbaar

In watchOS 9.1 zorgt Apple ervoor dat de batterij langer mee gaat op een Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra bij het gebruik van een workout voor buiten wandelen, hardlopen en een wandeltocht. Je kan er namelijk voor kiezen om de frequentie van de hartslag- en gps-metingen te verlagen, waardoor de accu dus minder snel leeg gaat. Standaard wordt er bij workouts continu een meting gedaan, maar op de nieuwste modellen kun je dat dus beperken met als gevolg een langere accuduur. Handig als de batterij bijna leeg is bijvoorbeeld, maar je nog wel een workout wil vastleggen.

Een andere verbetering is dat het niet meer nodig is om de Apple Watch op de oplader te houden bij het downloaden van muziek op het toestel zelf. Dit werkt op alle Apple Watch-modellen. Voorheen was het nog nodig om de Apple Watch op de oplader te houden om muziek te synchroniseren voor offline gebruik (bijvoorbeeld tijdens het sporten), maar dat is nu dus niet meer nodig. Het downloaden van muziek naar de Apple Watch kan zowel via wifi als een mobiel netwerk.

De laatste verbetering is ondersteuning voor Matter, de nieuwe smart home-standaard. Matter zorgt ervoor dat gecertificeerde Matter-accessoires ook gebruikt kunnen worden in HomeKit, zonder dat ze specifiek voor HomeKit gecertificeerd hoeven te zijn. Het maakt een groter assortiment van smart home-accessoires beschikbaar, al moeten de eerste Matter-geschikte producten nog verschijnen.

Releasenotes watchOS 9.1

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 9.1. Naast de eerder genoemde verbeteringen, heeft Apple ook nog wat bugs opgelost.

Deze update bevat verbeteringen voor je Apple Watch. De batterij gaat langer mee tijdens work-outs voor buiten wandelen en hardlopen en wandeltochtwork-outs met de mogelijkheid om de frequentie van hartslag- en gps-metingen te verlagen op de Apple Watch Series 8, de Apple Watch SE (2e generatie) en de Apple Watch Ultra

Muziek kan via wifi of een mobiel netwerk worden gedownload wanneer de Apple Watch niet wordt opgeladen

Ondersteuning voor Matter, de nieuwe connectiviteitsstandaard voor slimme woningen waarmee een breed scala aan slimme woningaccessoires tussen verschillende ecosystemen kunnen samenwerken Deze update bevat ook probleem­oplossingen voor je Apple Watch. Gesproken feedback over het gemiddelde tempo tijdens buiten hardlopen was mogelijk onjuist

Schattingen van de kans op regen in de Weer-app kwamen mogelijk niet overeen met schattingen op de iPhone in de huidige locatie

De complicatie voor het weer per uur markeerde de tijd mogelijk als a.m. tijdens p.m.-uren

De weergegeven tijdsduur tijdens krachttraining liep mogelijk niet door voor sommige gebruikers

VoiceOver kondigde mogelijk niet de appnaam aan voorafgaand aan het voorlezen van een melding wanneer er meerdere meldingen werden ontvangen Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 9.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

