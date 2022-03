Update jij je iPhone of iPad altijd handmatig of meestal automatisch? Als je automatische updates gebruikt, heb je misschien gemerkt dat het langer duurt voordat iOS-updates automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. Craig Federighi van Apple legt uit waarom dat is.

Automatische iOS-update werkt niet?

Er zijn drie soorten iOS-updates: de jaarlijkse grote update in september (zoals iOS 15), de middelgrote tussentijdse updates (zoals iOS 15.4) en de kleine bugfix-updates (zoals iOS 15.3.1). In alle gevallen wil je misschien zo snel mogelijk de nieuwste update hebben, bijvoorbeeld omdat je graag de nieuwe functies wil gebruiken of omdat je wil dat je iPhone zo veilig mogelijk is. Handmatig updaten is dan de snelste manier. Wil je er zelf niet naar omkijken, dan kan je ook kiezen voor de automatische updates van iOS. Maar soms lijkt het dat automatische iOS-updates niet werken, waardoor je alsnog handmatig moet updaten. In feite werken de automatische updates wel, maar het duurt gewoon wat langer. Waarom is dat?



Automatische updates duren langer

Een Reddit-gebruiker vroeg zich af waarom automatische iOS-updates langer duren of soms helemaal niet werken. Hij besloot daarom het heft in eigen hand te nemen en een mailtje te sturen naar Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering. Hij is de baas van alle besturingssystemen en is dus de uitgelezen persoon om antwoord te geven op zijn vraag. Dit is het antwoord wat Craig Federighi gaf (vertaald):

We rollen nieuwe iOS-updates stapsgewijs uit door ze eerst beschikbaar te maken voor degenen die ze expliciet zoeken in Instellingen, en dan 1-4 weken later (nadat we feedback over de update hebben ontvangen) wordt de uitrol opgevoerd naar apparaten met automatische update ingeschakeld.

De reden is dus duidelijk: Apple controleert bij de eerste groep gebruikers of er toch nog last-minute problemen opduiken voordat de update meteen geïnstalleerd wordt bij alle gebruikers. Dit om te voorkomen dat er een iOS-update geïnstalleerd wordt die bij een grote groep gebruikers problemen geven. In een betaperiode voorafgaand aan een update onderzoekt Apple ook al mogelijke problemen. Maar de eerste groep gebruikers na een publieke release is vaak veel groter dan het aantal betatesters. Dat levert Apple dus waardevolle informatie en inzichten op.

De Reddit-gebruiker vroeg ook aan welke condities een iPhone moet voldoen voordat automatische updates geïnstalleerd worden. Helaas geeft Federighi daar geen antwoord op. Wat in ieder geval bekend is, is dat de iPhone voldoende opgeladen moet zijn, verbonden zijn met een wifi-netwerk en dat de energiebesparingsmodus uitgeschakeld is. Toch kan het gebeuren dat een iPhone niet automatisch geüpdatet wordt, ook niet na ongeveer een maand. Mogelijk spelen in dat geval nog andere factoren.

Bij het automatisch updaten van apps gebruikt Apple mogelijk een soortgelijk systeem, al is daar geen uitsluitsel over gegeven.

Apple-executives zoals Tim Cook geven vaker antwoord op vragen van gebruikers. Een bekend voorbeeld van een antwoord van Craig Federighi, is dat hij bevestigt dat het geforceerd afsluiten van apps uit de multitasking niet nodig is.