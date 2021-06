De Foto’s-app biedt voor veel mensen een schat aan herinneringen. Het is dan ook een belangrijke app, waar Apple eigenlijk elk jaar wel wat vernieuwingen in doorvoert. Dit jaar staat vooral de Terugblikken-functie centraal. De functie is helemaal vernieuwd met meer mogelijkheden, maar er zijn ook nog wat andere verbeteringen in de Foto’s-app doorgevoerd. Zelfs de Apple Watch-app van Foto’s krijgt in watchOS 8 een grote make-over. Ook krijgt de Camera-app nog een paar kleine aanpassingen.

#1 Nieuw design voor Terugblikken

Apple heeft in iOS 15 de Terugblikken-functie flink aangepakt. Het eerste dat opvalt is het compleet nieuwe design, zowel in het overzicht als tijdens het afspelen van de diashows. Terugblikken zijn automatisch gegenereerde diashows waarbij foto’s van een specifieke locatie, persoon, gebeurtenis of periode vloeiend in elkaar over lopen met effecten en muziek. Tijdens het afspelen kun je meteen naar de volgende of vorige foto gaan, de film pauzeren of het overzicht van alle foto’s in de terugblik bekijken. Er zijn talloze nieuwe effecten, stijlen, muziekjes en meer, waardoor zelfs je bestaande terugblikken ineens weer helemaal nieuw lijken.

Tijdens het aanpassen van de terugblik wordt alles in real-time bijgewerkt, zodat de muziek synchroon blijft lopen met de foto’s. Wij hebben de functie al even getest en zijn best onder de indruk van de verbeteringen op dit vlak. En over muziek gesproken: ook daar komt iets nieuws bij.

#2 Apple Music in Terugblikken

Naast de standaard muziek kan je nu zelf ook uit meer dan tientallen miljoen nummers uit Apple Music kiezen. Abonnees van Apple Music kiezen passende muziek uit hun bibliotheek, maar je kan ook zoeken binnen de complete Apple Music-catalogus. Ben je geen abonnee, dan krijg je alleen suggesties te zien. Deze zijn overigens behoorlijk passend, zo bleek uit onze test. Apple kijkt naar de inhoud van je foto’s door deze lokaal te analyseren en kiest daar dan een passend muziekje bij. Zo kregen wij bij een terugblik aan een bezoek van Disney World het passende muziekje My Favorite Things uit de Sound of Music, wat prima het Disney-gevoel weergeeft.

#3 Gedeeld met jou

Gedeeld met jou is een functie van iMessage, waardoor links, foto’s en meer die in een iMessage-gesprek gedeeld zijn, ook terug te vinden zijn in de bijbehorende app. Dat betekent dat foto’s die via iMessage met jou gedeeld zijn, ook terug te vinden zijn in de Foto’s-app. Je kan vanuit de Foto’s-app dan zelfs reageren op de foto in een iMessage-thread, zonder de Foto’s-app te verlaten.

Bekijk ook Snel iets terugvinden met 'Gedeeld met jou' in iMessage 'Gedeeld met jou' (Shared with you) is een nieuwe functie in iMessage, waarmee je snel kunt zien welke content met jou is gedeeld. Het werkt met zes Apple-diensten, waaronder muziek, foto's en tv-series.

#4 Datum en tijd aanpassen (en meer info bekijken)

De Foto’s-app toont nu ook meer informatie over foto’s en video, de zogenaamde metadata. Door bij een foto omhoog te vegen of om door op het i’tje te tikken, bekijk je gegevens zoals het type lens, het soort toestel en andere camera-instellingen voor bij die foto. Als de datum en het tijdstip niet juist zijn, kun je dat hier zelfs handmatig aanpassen. Helaas past de volgorde in je bibliotheek zich hier (nog) niet op aan.

Bekijk ook Zo kun je datum en tijd van foto's aanpassen vanaf iOS 15 Vanaf iOS 15 kun je EXIF-data van foto's bekijken. Je kunt zelfs datum en tijd van een foto aanpassen.

#5 Snellere synchronisatie van iCloud-fotobibliotheek

Apple belooft dat iCloud-fotobibliotheek sneller synchroniseert zodra je een nieuw toestel in gebruik neemt. Het kan bij het overstappen naar een nieuwe iPhone soms behoorlijk lang duren voordat alle foto’s geladen zijn, helemaal als je een grote bibliotheek hebt. Vanaf iOS 15 zou dit allemaal een stuk sneller moeten gaan.

#6 Foto’s delen in gekozen volgorde

In de afbeeldingenkiezer in apps en bijvoorbeeld iMessage kan je zelf kiezen in welke volgorde foto’s gedeeld worden. In plaats van vinkjes, zie je nu een getalletje die aangeeft in welke volgorde de foto’s gedeeld worden. En over delen gesproken: als je apps toestemming geeft tot delen van je fotobibliotheek, gaat dit in iOS 15 een stukje makkelijker. Wat hier precies verbeterd is, is nog niet helemaal duidelijk.

#7 Verbeteringen bij personen

Met het Personen-album in de Foto’s-app worden je foto’s automatisch gegroepeerd per persoon die op de foto’s afgebeeld zijn. Vanaf iOS 15 herkent de Foto’s-app individuele personen in foto’s een stukje beter. Ook is het nu makkelijker om correcties uit te voeren vanuit het Personen-album, als iemand onterecht getagd is. Je kan vanuit elke foto tikken op de persoon, waarna er een optie Beheer getagde foto’s verschijnt. Vanuit hier kun je niet juist gemarkeerde foto’s uitzetten.

#8 Minder vaak suggesties van je ex

De Foto’s-app kan bepaalde foto’s uitlichten in de widgets of in het Voor jou-tabblad. Maar soms kan het gebeuren dat je hier foto’s ziet die je liever niet wil zien. Per foto kan je dat nu makkelijk aangeven, zowel voor personen, locaties of specifieke data. Je bepaalt daardoor makkelijker of je ex minder vaak in terugblikken te zien is.

Bekijk ook In iOS 15 verschijnt je ex minder vaak in foto's Terugblikken op de iPhone zijn in iOS 15 en iPadOS 15 sterk verbeterd. Zo heb je meer controle over de mensen en plekken die erin verschijnen. Je ex duikt nooit meer op!

#9 Compleet vernieuwde Watch-app

De Foto’s-app op de Apple Watch in watchOS 8 is veel meer een volwaardige app geworden. Je kan nu namelijk meer albums en content synchroniseren. Waar je nu nog maar één weergave hebt met bijvoorbeeld allemaal foto’s uit je Favorieten-album, kan je nu kiezen om zowel terugblikken als uitgelichte foto’s en een zelfgekozen album te synchroniseren. Alle foto’s zijn beschikbaar op de Apple Watch, ook als je buiten iPhone-bereik bent. Bovendien worden foto’s in een soort mozaïekweergave getoond, wat er een stuk mooier uit ziet dan de huidige weergave. Je kunt zelfs een foto vanaf je Apple Watch delen via iMessage of e-mail of meteen een wijzerplaat maken.

#10 Camera-verbeteringen

Behalve voor de Foto’s-app, heeft Apple ook nog wat verbeteringen voor de Camera-app in petto in iOS 15. Op de iPhone 12-serie zien panoramafoto’s er mooier uit, omdat je minder last hebt van vervormingen bij het maken van panorama’s. Op toestellen met QuickTake (iPhone XS en nieuwer) kun je tijdens een QuickTake-video ook in- en uitzoomen door naar boven en onderen te vegen.