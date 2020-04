Dankzij de EXIF-data is te achterhalen waar een bepaalde foto is gemaakt en op welk tijdstip. In deze tip leggen we uit hoe je de EXIF-data van een foto kunt bekijken op de iPhone, iPad en Mac.

EXIF-data

Dankzij de EXIF-data weet je wat de sluitertijd, het diafragma en ISO is van een bepaalde foto. En ook de naam van het bestand, de bestandsgrootte, het bestandstype en de beeldresolutie kun je terugvinden. Je kunt zelfs zien met welk type iPhone de foto is gemaakt. In de Foto’s-app op de Mac is het bekijken van de EXIF-data een standaardfunctie, terwijl je op de iPhone een aparte app nodig hebt.

Wat is EXIF metadata?

Elke foto die je maakt bevat een hoop extra informatie, die in het bestand wordt opgeslagen. De meeste digitale camera’s leggen deze EXIF-data automatisch vast, tenzij je het handmatig uitschakelt. Metadata is handig om bijvoorbeeld een bepaalde foto terug te vinden op basis van tijdstip of locatie. Het kan echter ook persoonlijke data bevatten, bijvoorbeeld waar je woont. Je zou de EXIF-data kunnen verwijderen voordat je ze deelt. Apple gebruikt de EXIF-data op de iPhone bijvoorbeeld om te laten zien welke foto’s je op een bepaalde locatie hebt genomen. Helaas kun je op de iPhone al die info niet meteen uitlezen, maar er zijn tools waarmee dat wel kan.



EXIF-data bekijken op de Mac

Op de Mac kun je de EXIF-data van een foto meteen bekijken, zonder dat je extra software nodig hebt. Klik met de rechtermuisknop op een foto en kies Toon info. Je krijgt nu een informatiepaneel te zien met onder andere de resolutie.

Je kunt ook in Foto’s op de Mac kijken:

Open Foto’s voor de Mac.

Ga naar de foto waarvan je de EXIF-data wilt bekijken.

Ctrl-klik op de foto en druk in het snelmenu dat verschijnt op ‘Toon info’.

Nu verschijnt het info-venster waarin alle beschikbare metadata van de foto te zien is.

De camera-instellingen staan allemaal bij elkaar, inclusief de vermelding welke camera is gebruikt. Bovenaan zie je de bestandsnaam van de foto en de datum en tijd wanneer de foto is geschoten. Als er GPS-informatie is toegevoegd aan de foto, dan krijg je onderaan een kaart met de plek van de foto.

EXIF-data bekijken op iPhone en iPad

Helaas heeft de standaard-app Foto’s op de iPhone en de iPad geen optie om de EXIF-data te bekijken. Dit kan echter wel met losse apps. Er zijn veel EXIF-apps die deze mogelijkheid bieden, zoals EXIF Viewer by Fluntro. Iets goedkoper is ViewExif, een veelgebruikte app die samenwerkt met de standaard Foto’s-app. Deze biedt de mogelijkheid om een versie zonder metadata te delen met anderen.

Met de app Metapho kun je ook metadata bekijken. Je kunt deze app gratis installeren, maar wil je de metadata zoals datum en locatie verwijderen, dan heb je hiervoor een in-app aankoop nodig. De app kan ook gevoelige EXIF-informatie verwijderen uit een foto voordat je deze rondstuurt.

Een andere manier om EXIF-data op te vragen is via een Shortcut. In onze achtste editie van de Shortcuts Sunday vind je een handige opdracht om snel en eenvoudig gegevens over een foto op te vragen.

Meer over je EXIF-data verwijderen uit foto’s lees je in onze aparte tip.