Er zijn diverse apps waarmee je EXIF-data van foto’s kunt bekijken. Vanaf iOS 15 en iPadOS 15 kan het ook standaard op de iPhone en iPad. Je kunt zien met welke camera en lens een foto is gemaakt en op welk tijdstip. Handig is dat je nu ook datum en tijd kunt aanpassen in de Foto’s-app. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.



Open de Foto’s-app en kies een foto. Tik op de infoknop (de i met cirkel eromheen). Tik op Pas aan. Kies een nieuwe datum en tijd, tik op Gereed.

Zo kun je datum en/of tijd aanpassen:

Het is de vraag waarom je dit zou willen doen, behalve wanneer je mensen op het verkeerde been wilt zetten over het moment waarop de foto gemaakt is. Maar wellicht heb je het een keer nodig.

