'Gedeeld met jou' (Shared with you) is een nieuwe functie in iMessage, waarmee je snel kunt zien welke content met jou is gedeeld. Het werkt met zes Apple-diensten, waaronder muziek, foto's en tv-series.

Gedeeld met jou

Als een vriend jou een foto, artikel, link, podcast, film of muzieknummer hebt gedeeld, dan kun je dat een paar dagen later soms maar moeilijk terugvinden. ‘Gedeeld met jou’ probeert dat op te lossen door alle gedeelde inhoud te tonen in de bijbehorende apps. Er verschijnt dan een speciaal onderdeel ‘Gedeeld met jou’ in bijvoorbeeld de Foto’s- en Muziek-app. Zo kun je gemakkelijk een eerder gedeeld muzieknummer terugvinden, zonder dat je eindeloos door je berichten hoeft te scrollen.

Gedeeld met jou: met deze apps werkt het

Er zijn in totaal zes apps en diensten geschikt voor gedeelde inhoud:

Foto’s-app (foto’s)

Muziek-app (muzieknummers en afspeellijsten van Apple Music)

TV-app (films en tv-series)

Podcasts-app (podcasts)

Safari (linkjes)

Apple News-app (nieuwsberichten)

Wanneer te gebruiken?

‘Gedeeld met jou’ komt beschikbaar in het najaar als iOS 15 en alle andere updates beschikbaar komen. De Apple News-app is nog niet officieel beschikbaar in Nederland en België, dus die optie kun je verder negeren.

Voorbeeld: Gedeelde foto’s

In de Foto’s-app vind je de gedeelde inhoud op het tabblad ‘Voor jou’. Foto’s die met jou zijn gedeeld worden ook automatisch toegevoegd aan de bibliotheek. Volgens Apple is de Foto’s-app slim genoeg om te herkennen welke foto’s echt belangrijk voor jou zijn, dus je krijgt geen rare foto’s of screenshots te zien in je terugblikken en uitgelichte foto’s.

Ook in de Muziek- en TV-app zie je voortaan extra secties ‘Gedeeld met jou’. Je kunt dan meteen een gedeelde afspeellijst beluisteren of toevoegen aan je bibliotheek. Het werkt ook met losse muzieknummers. In de TV-app zie je op een soortgelijke manier de tv-series en films die vrienden met je hebben gedeeld in berichten.

De sectie ‘Gedeeld met jou’ is eveneens gemakkelijk te herkennen in de andere apps. Verder heeft Apple beloofd dat je bepaalde gedeelde items in de Berichten-app kunt vastzetten om te zorgen dat ze prominent in ‘Gedeeld met jou’ verschijnen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!

Haal meer uit iMessage met deze tips: