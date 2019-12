Met Terugblikken haal je herinneringen op. Lees hier hoe je Terugblikken gebruikt in de Foto-app op iPhone, iPad en Mac. Ook leggen we uit hoe je deze terugblikken als diashow afspeelt.

Wat zijn Terugblikken op de iPhone?

De Foto’s-app op je iPhone, iPad en Mac kan automatisch herinneringen ophalen van voorgaande maanden en jaren. Met deze Terugblikken op de iPhone en iPad krijg je een automatisch gegenereerd fotoalbum te zien op basis van plaatsen en momenten. Zo kun je een vakantiereis nog eens herbeleven of zien wat je de afgelopen periode hebt gedaan. Terugblikken (voorheen: Aandenkens) verschijnen automatisch in de Foto’s-app dankzij slimme algoritmes die kijken waar je geweest bent en hoeveel foto’s je hebt gemaakt. Ze hebben een simpel doel: zorgen dat jij je eerder gemaakte foto’s weer eens bekijkt, zodat je herinneringen kunt ophalen en wellicht delen met anderen.

Waarom Terugblikken?

Tegenwoordig maken mensen heel veel foto’s met hun iPhone. Die ga je niet allemaal afdrukken en in een album plakken. Sterker nog: je komt er vaak niet eens aan toe om ze nog eens te bekijken, laat staan om ze netjes in mappen te sorteren. Vandaar dat Apple te hulp schiet. Apple gebruikt slimme algoritmen om te zorgen dat foto’s en video’s in de juiste mappen worden geplaatst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het tijdstip waarop je de foto hebt gemaakt, maar ook de locatie. Zo komen alle foto’s van Keulen, Parijs en Londen in dezelfde map te staan. Dit maakt het makkelijk om weer herinneringen op te halen of om je vakantiefoto’s makkelijk aan een vriend te laten zien. Je hoeft niet te bladeren: alles staat al overzichtelijk bij elkaar.

Terugblikken verschijnen alleen op iPhones en iPads met iOS 10 en nieuwer. Op de iPhone 5, iPad 4, iPad mini 2 en eerdere modellen werkt het helaas niet, vanwege de extra rekenkracht die nodig is om de inhoud van foto’s te analyseren en de albums samen te stellen.

Terugblikken bekijken

Om je Terugblikken te bekijken ga je naar de Foto’s-app op je iPhone of iPad:

Open de Foto’s-app. Tik op het tabblad Voor jou. Blader omlaag naar Terugblikken. Tik op Toon alles.

De pagina Terugblikken toont de meest recente albums die automatisch zijn gemaakt. De iPhone doet dit op onregelmatige momenten, dus het kan ook zijn dat je een Terugblik krijgt te zien van foto’s die een jaar geleden zijn gemaakt. Of foto’s van bezoekjes aan een bepaalde plaats door de jaren heen.

Meer info over terugblikken

Open je een Terugblik en blader je naar beneden dan krijg je meer foto’s, een plattegrondje en verwante foto’s te zien. Tik je op een van de items onder Verwant, dan krijg je soortgelijke foto’s te zien van dezelfde locatie of periode. Door op de drie puntjes te tikken kun je deze serie foto’s toevoegen aan je Terugblikken.

Favoriete Terugblikken markeren

Vind je een bepaalde collectie Terugblikken erg leuk, dan kun je deze toevoegen als favoriet:

Open de Terugblik. Tik op de drie puntjes. Kies Zet in beste terugblikken. Je vindt de beste terugblikken terug via de link Favorieten.

Terugblikken verwijderen

Vind je het Terugblik-album helemaal niets, dan kun je het ook verwijderen. Daarbij verdwijnt alleen het album; de foto’s zelf blijven uiteraard wel bestaan.

Open de Terugblik. Tik op de drie puntjes. Kies Verwijder terugblik. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Terugblikken bekijken via widget

Er is nog een andere manier om snel toegang te krijgen tot de Terugblikken, namelijk via de widget. Ga hiervoor naar het Vandaag-scherm (links naast je toegangsscherm of beginscherm) en tik onderaan op het linkje Wijzig om de widget van de Foto’s-app toe te voegen. Je kan ook hard of lang op het icoontje van de Foto’s-app drukken om de widget te bekijken. Ook kun je tikken om favorieten en foto’s van een jaar geleden te bekijken.

Terugblikken als diashow bekijken

Als je een Terugblikken-album op de iPhone opent, dan zie je meteen bovenaan een diashow. Dit is ideaal als je de foto’s aan iemand anders wilt tonen: druk op de afspeelknop en je kunt familie en vrienden meteen een indruk geven van jouw vakantiebelevenissen.

Je kunt hier ook wat invloed op uitoefenen: tik op een diashow om deze te bewerken. Onderin het scherm zie je opties om de lengte van de diashow aan te passen of om een andere muzieksfeer te kiezen. Tik op Wijzig om meer opties aan te passen, zoals de titel en achtergrondmuziek. Je hebt hier meer keuze uit muzieknummers dan bij de eerder genoemde optie. Bij foto’s van Parijs kiest Apple automatisch een bijpassend Frans deuntje, maar je kunt dit uiteraard wijzigen. Tik op Gereed als je klaar bent.

Je kunt de diashow bewaren als video door op de deelknop te kiezen en te kiezen voor opslaan in je fotorol. Ook kun je via het deelmenu de diashow streamen via AirPlay naar je televisie.

Terugblikken delen met vrienden

Vind je een terugblik leuk, dan kun je deze delen met vrienden:

Open de Terugblik. Tik op de drie puntjes en kies Deel foto’s. Tik op Volgende. De app geeft je al een paar suggesties voor personen die op de foto zijn herkend. Zo niet, dan kun je met Voeg toe de namen invullen van vrienden waarmee je wilt delen.

Je vindt op het tabblad Voor jou in de Foto’s-app ook recente suggesties voor albums die je zou willen delen met vrienden.

Foto’s toevoegen en wissen uit Terugblikken op de iPhone

Vind je een foto helemaal niets of laat je een bepaalde foto liever niet zien aan je vrienden? Dan is het helaas niet mogelijk om een losse foto uit de Terugblik te verwijderen. Verwijder je de foto, dan wordt de complete foto uit je bibliotheek verwijderd. Er zijn daarom twee oplossingen, die allebei niet ideaal zijn:

Sla de foto extern op, bijvoorbeeld bij Google Foto’s of lokaal op een schijf. Daarmee voorkom je dat de foto wordt meegenomen bij de Terugblikken, maar je fotocollectie is daarmee niet meer compleet.

Verwijder de Terugblik door naar beneden te bladeren en op Verwijder te tikken. Daarmee kun je de terugblik ook niet meer aan vrienden en familie laten zien, maar je kunt het later nog wel terugvinden door te zoeken op bijvoorbeeld locatie of moment.

Meldingen van Terugblikken uitschakelen

Je krijgt van tijd tot tijd een melding dat er een nieuwe Terugblik voor je klaar staat. Wil je dat liever niet? Dan kun je dat handmatig uitschakelen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Berichtgeving > Foto’s. Tik op Terugblikken. Zet de schakelaar uit bij Sta berichtgeving toe.

Je zou ook kunnen kiezen voor wat subtielere meldingen, zoals alleen een geluidje. Ook kun je aangeven dat je alleen meldingen van contacten wilt ontvangen en niet van iedereen.

