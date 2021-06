Apple's Herinneringen-app krijgt een aantal handige updates in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey. We zetten de meest interessante verbeteringen voor Herinneringen in iOS 15 op een rij.

Herinneringen in iOS 15

De Herinneringen-app is een veelgebruikte standaardapp op de iPhone, iPad en Mac. Maar wist je dat de app in iOS 15 ook een aantal handige updates krijgt? Een aantal van de verbeteringen in Herinneringen in iOS 15 komt overeen met de verbeterde functies in Notities in iOS 15, maar er is ook een aantal specifieke verbeteringen in de Herinneringen-app.

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey

Net als bij Notities kun je in de Herinneringen-app in iOS 15 tags toevoegen. Door een tag toe te voegen aan een herinnering, kun je deze makkelijker groeperen met andere soortgelijke herinneringen. Je had al de mogelijkheid om lijsten aan te maken (bijvoorbeeld een aparte lijst voor werk en voor privé), maar met tags kun je ook nog binnen lijsten een onderscheid aanmaken.

Een tag toevoegen doe je door bij het aanmaken van een herinnering op het hekje (#) te tikken, waarna je meteen kunt typen. Zodra je minimaal één tag hebt, verschijnt in het hoofdscherm een onderdeel Tags waarop je notities kan filteren op tags.

#2 Slimme lijsten maken

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey

Lijsten maken in de Herinneringen-app is niets nieuws, maar nieuw is wel dat je nu ook slimme lijsten maakt. Een slimme lijst geeft je de mogelijkheid om op basis van filters automatisch herinneringen aan die lijst toe te wijzen. Je hoeft dus alleen maar zo’n slimme lijst te maken, een filter te kiezen en de rest gaat vanzelf. Alle herinneringen die aan de filteropties voldoen, verschijnen automatisch in deze lijst. Je kan lijsten aanmaken op basis van tags, maar ook op datum, tijd, locatie, prioriteit en meer.

#3 Voltooide herinneringen verwijderen

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey

Als je de Herinneringen-app al lang gebruikt, dan herken je misschien wel dat je heel veel voltooide herinneringen hebt. Op één van onze accounts hebben we maar liefst meer dan vierduizend voltooide herinneringen. Om die allemaal tegelijk te verwijderen, kon je naar de iCloud-website. Maar vanaf iOS 15 kan dat ook gewoon vanaf je iPhone of iPad. Tik hiervoor in een lijst op Toon voltooide en je ziet onder de lijstnaam hoeveel voltooide herinneringen er zijn. Tik op Wis en ze worden in één klap verwijderd.

#4 Herinneringen aankondigen met AirPods

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15

Siri kan al een tijdje via de AirPods berichten aankondigen. Vanaf iOS 15 kan Siri ook meldingen aankondigen en de Herinneringen-app heeft daar ook ondersteuning voor. Dat betekent dat Siri de herinnering kan oplezen zodra je bijvoorbeeld muziek aan het luisteren bent. Je kan kiezen of je van alle meldingen een aankondiging wil of alleen van tijdgevoelige meldingen.

#5 Verbeterd natuurlijk taalgebruik

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey

Je kan in de Herinneringen-app zogenaamd natuurlijk taalgebruik gebruiken om herinneringen aan te maken. Je kan bijvoorbeeld zeggen “Morgenochtend boodschappen doen”, zodat er automatisch een op tijdgebaseerde herinnering aangemaakt wordt voor de volgende ochtend. Volgens Apple kun je in iOS 15 meer geavanceerde zinnen gebruiken om dergelijke herinneringen aan te maken, bijvoorbeeld als je om de dag een herinnering wil aanmaken. Momenteel werkt dit nog niet in de beta, dus we hebben dit helaas niet kunnen testen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.