Terugblikken op de iPhone zijn in iOS 15 en iPadOS 15 sterk verbeterd. Zo heb je meer controle over de mensen en plekken die erin verschijnen. Je ex duikt nooit meer op!

Verban je ex uit de Terugblikken

Op de iPhone en iPad krijg je op verschillende manieren herinneringen aan vroeger te zien. Zo kun je een fotowidget instellen, die je regelmatig een greep biedt uit je mooiste momenten. Daarbij wordt met kunstmatige intelligentie gekeken welke foto’s een leuk tafereeltje vormen. Een foto van een gelukkig stel in een pretpark maakt daarbij meer kans dan een mislukte foto met vage strepen. Het wordt alleen pijnlijk als de foto’s je ex-partner tonen, of als dat idyllische groene plekje eigenlijk een begraafplaats is. Vanaf iOS 15 kun je dat voorkomen.



Je krijgt meer controle over de Terugblikken in de Foto’s-app, waarbij je zelf aangeeft welke mensen en locaties mogen verschijnen in de app en de bijbehorende widget.

Zie je een Terugblik die je niet zo heel tof vindt, dan kon je altijd al op de drie puntjes tikken en vervolgens op ‘Stel minder terugblikken van dit type voor’. Ook kon je een terugblik weggooien of een foto uit de fotosuggesties verwijderen.

Je kunt vanaf iOS 15 echter ook aangeven dat je een bepaalde persoon minder vaak wilt zien. Druk hiervoor je vinger even op de foto en kies de optie dat je de persoon minder vaak wilt zien. Je kunt ook bij een specifieke foto aangeven dat je deze minder vaak uitgelicht wilt zien met de optie Stel deze persoon minder voor. Helemaal uitbannen kan helaas niet.

Waarom zou je foto’s van je ex bewaren?

Dit kan handig zijn bij ongewenste personen, zoals je ex. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je nog foto’s van je ex op je toestel hebt staan. Misschien omdat het na een jarenlange relatie te veel moeite is om alle foto’s te verwijderen, omdat je zonder ruzie uit elkaar bent gegaan of omdat je samen op mooie plekken bent geweest. De foto’s van die plekken wil je wel bewaren, maar je wilt ze niet elke dag onder je neus gedrukt krijgen. Hetzelfde geldt voor plekken, zoals die keren dat je een begraafplaats, concentratiekamp of andere herdenkingsplek bezocht. Mooie foto’s, maar niet altijd even opbeurend om te zien.

De eerder genoemde optie voor Terugblikken die je niet mooi vindt, heeft in iOS 15 een wat kortere naam gekregen: het heet nu ‘Stel minder voor’.