In de Foto's-app kun je namen toekennen aan personen, zodat alle foto's van dezelfde persoon bij elkaar gezet worden in een speciaal Personen-album. Hoe werkt deze functie? Lees hier hoe je personen toevoegt, wijzigt en weer verwijdert.

In de Foto’s-app vind je een album genaamd Personen. Hierin worden al je foto’s in je bibliotheek gegroepeerd per persoon, zodat je makkelijker bepaalde foto’s terug kunt vinden. Ook kun je op deze manier makkelijker zoeken door gewoon de naam van een persoon als zoekterm te gebruiken. In deze tip lees je hoe je foto’s toekent aan personen, mensen weer verwijdert of aanpast in de Foto’s-app.



Deze Personen-functie is beschikbaar op elke 64-bit iPhone, iPad en iPod touch met iOS 10 en nieuwer. Het werkt dus niet op de iPhone 5, iPhone 5c en vierde generatie iPad, maar wel op de:

De Personen-functie is ook beschikbaar in de Foto’s-app op de Mac. Op de Mac heb je nog wat meer functies, zoals het maken van een nieuw Persoon-profiel en het handmatig toevoegen van een foto aan een Persoon-profiel.

Sinds iOS 11 worden de gezichten gesynchroniseerd met je apparaten, waardoor je dus niet meer op elk toestel apart de gezichten hoeft toe te kennen. Dit werkt via iCloud-fotobibliotheek, dus dit moet wel ingeschakeld zijn om al je gezichten te synchroniseren.

Personen toevoegen in de Foto’s-app

Het is vrij eenvoudig om mensen op je foto’s aan te wijzen. De Foto’s-app scant automatisch je foto’s op menselijke gezichten. Het enige wat je dan hoeft te doen, is om de juiste naam aan een gezicht toe te kennen. Dit werkt als volgt:

Ga naar de Foto’s-app en tik onderaan op Albums. Kies de map Personen. Hier verschijnen automatisch foto’s met mensen. Het cijfertje geeft aan om hoeveel foto’s het gaat. Tik op een foto en alle bijbehorende foto’s met hetzelfde gezicht verschijnen in beeld. Bovenaan tik je op + Nieuwe naam. Vul hier de naam van de desbetreffende persoon in. Worden er meer foto’s met mensen herkend met dezelfde persoon als die je zojuist toegevoegd hebt, herhaal dan de stappen hierboven. Tik dan in de pop-up op Combineer om de foto’s te combineren bij dezelfde persoon. Als je per ongeluk de verkeerde naam toegewezen hebt, kies dan in de Personen-album voor de naam en tik bovenin de naam aan. Voer daar dan opnieuw de juiste naam in.

Personen als favoriet markeren

Als je heel veel namen aan foto’s toegekend hebt, kan het makkelijk zijn om mensen als favoriet te markeren:

Ga naar het album Personen. Tik in het overzicht van alle personen op het hartje bij de desbetreffende persoon om hem of haar als favoriet te markeren. Tot en met iOS 12 kun je ook met 3D Touch op een gezicht drukken, naar boven vegen en kiezen voor Maak favoriet. Op dezelfde manier kun je ook een persoon uit je favorieten verwijderen. Wil je meerdere mensen tegelijk favoriet maken, kies dan rechtsboven voor Selecteer, tik de mensen aan en kies voor Maak favoriet.

Personeninformatie bekijken bij foto’s

Om te zien welke personen er aan een foto toegewezen zijn, doe je het volgende:

Tik op een willekeurige foto met een persoon. Selecteer rechtsboven Details of veeg de foto naar boven. Onder het kopje Personen zie je welk persoon er aan de foto toegekend is. Je ziet hier ook andere foto’s met dezelfde persoon, zodat je deze niet apart op hoeft te zoeken. Is er nog geen naam toegekend, dan kun je dat ook vanuit deze pagina doen door te tikken op + Nieuwe naam.

Personen bij foto’s verwijderen

De Foto’s-app zoekt zelf automatisch dezelfde gezichten bij elkaar, zodat jij er alleen nog een naam aan hoeft te geven. Als de verkeerde gezichten bij elkaar gezet worden, kun je deze zelf weer verwijderen. Dit doe je als volgt:

Selecteer in het album Personen een persoon die verkeerd herkend of gegroepeerd is. Kies eventueel voor Toon meer en tik rechtsboven op Selecteer. Kies de foto waarvan je de persoon wil verwijderen. Dit kan er ook een zijn. Tik daarna op het deel-icoontje linksonder. Onderaan het delen-menu kies je de optie Niet deze persoon. De foto wordt dan losgekoppeld van de toegewezen naam en wordt ook niet meer bij andere foto’s met dezelfde gezichten geplaatst.

Hoofdfoto voor personen instellen

In het album Personen wordt bij elk persoon een hoofdfoto afgebeeld, die dient om de persoon weer te geven in de rest van de Foto’s-app. Deze foto wordt automatisch gekozen, maar je kunt hem wijzigen als je liever een andere foto instelt:

Ga naar het album Personen en selecteer de juiste persoon. Tik boven de verzameling foto’s op Toon meer om alle foto’s van die persoon zichtbaar te maken. Kies dan voor Selecteer en markeer de foto die je als hoofdfoto wil instellen. Tik op de deelknop en kies voor de optie Stel in als hoofdfoto.

Er is geen snellere manier (via bijvoorbeeld 3D Touch) om een nieuwe hoofdfoto in te stellen.

Personen albums bijwerken en synchroniseren

Het bijwerken van alle personen op foto’s gebeurt op de achtergrond. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen, zodat het bijwerken van personen voltooid kan worden:

Je iPhone of iPad moet vergrendeld zijn.

Je iPhone of iPad moet op het stopcontact aangesloten zijn.

Pas als je aan deze voorwaarden voldaan hebt, worden alle albums automatisch bijgewerkt met overeenkomstige gezichten van nieuwe foto’s. Ook worden de albums dan gesynchroniseerd met al je andere apparaten.

Personen hernoemen

Klopt de naam van een persoon niet meer, bijvoorbeeld omdat iemand een artiestennaam is gaan gebruiken, is getrouwd, is bekeerd tot een bepaald geloof of om andere redenen een andere naam heeft gekregen? In dat geval kun je de naam in net Persoon-profiel aanpassen.

Ga in de Foto’s-app naar Albums > Personen. Selecteer het Personen-profiel waarvan je de naam wilt veranderen. Tik bovenin het scherm op de naam. Voer een nieuwe naam in of kies een naam uit je contactenlijst. Tik op Gereed.

Personen samenvoegen

Soms kan het voorkomen dat een bepaalde persoon meermaals voorkomt in verschillende Personen-albums. Je kunt deze albums samenvoegen. Dit los je als volgt op:

Ga in de Foto’s-app naar Albums > Personen. Tik rechtsboven op Selecteer. Tik de profielen aan die je wilt samenvoegen. Tik rechtsonder op Combineer. Bevestig dat dit dezelfde personen zijn door op Ja te tikken. De foto’s worden nu samengevoegd in één profiel.

Bekijk ook deze handige tips voor de Foto’s-app: