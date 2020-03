Zoals ieder jaar in eind maart heeft Apple een grote update uitgebracht voor de iPhone. Dit jaar is het de beurt aan iOS 13.4, die sinds februari getest is onder de ontwikkelaars en publieke testers. Nu is Apple er klaar voor om de update uit te rollen naar alle gebruikers, want je kan iOS 13.4 vanaf nu op je iPhone zetten. De update brengt een aantal functies die eerder uitgesteld waren, maar biedt ook een inkijkje in de toekomst.

Geen internetverbinding-foutmelding Meerdere gebruikers melden momenteel dat ze na het downloaden de melding krijgen dat de update niet geverifieerd kan worden omdat er geen internetverbinding actief is. Installeren lijkt daardoor nog niet mogelijk. Aangeraden wordt om nog even te wachten met updaten.



iOS 13.4 beschikbaar

Eén van de handige nieuwe functies is het delen van iCloud Drive mappen. Je kon eerder al samenwerken in losse bestanden, maar vanaf nu deel je ook een complete map. Hierdoor heeft iedereen toegang tot de bestanden die in de map staan. iCloud lijkt daarmee een beetje meer op Dropbox, waar dit al veel langer kan.

Andere verbeteringen vinden we in CarPlay. Zo worden telefoontjes nu keurig in het CarPlay Dashboard getoond, zonder dat het hele scherm geblokkeerd wordt. Ook krijgen navigatie-apps van derden toegang tot het Dashboard, waardoor je daar niet gebonden bent aan Apple Kaarten. De apps moeten hiervoor nog wel bijgewerkt worden.

Zodra de volledige releasenotes van iOS 13.4 bekend zijn, werken we dit artikel bij. We verwachten ook dat Apple enkele beveiligingsverbeteringen heeft doorgevoerd. Zodra deze bekend zijn, vind je hier een link naar deze verbeterde beveiliging.

Geen update voor betatesters

Het buildnummer van deze versie is 17E255 en dat is dezelfde als de GM. Dat betekent dat als je de beta van vorige week geïnstalleerd had, je nu geen update ziet. Je hoeft dan dus helemaal niets te doen.

iOS 13.4 releasenotes

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 13.4:

iOS 13.4 introduceert nieuwe memoji-stickers en het delen van iCloud Drive-mappen via de Bestanden-app. Deze update bevat ook probleemoplossingen en verbeteringen. Memoji Negen nieuwe memoji-stickers, waaronder een lachend gezicht met hartjes, tegen elkaar gedrukte handen en een feestgezicht Bestanden iCloud Drive-mappen delen via de Bestanden-app

Regelaars waarmee je de toegang kunt beperken tot alleen personen die je expliciet uitnodigt of waarmee je toegang kunt geven aan iedereen die de link naar de map heeft

Bevoegdheden waarmee je kunt bepalen wie wijzigingen mag aanbrengen en bestanden mag uploaden en wie bestanden alleen mag bekijken en downloaden Mail Altijd zichtbare regelaars waarmee je een bericht in de gespreksweergave kunt verwijderen, verplaatsen, beantwoorden of schrijven

Antwoorden op versleutelde e-mails worden automatisch versleuteld wanneer je S/MIME hebt geconfigureerd App Store met Apple Arcade Ondersteuning voor ‘Universele aankoop’ maakt het gebruik van een enkele aankoop van een deelnemende app mogelijk op de iPhone, iPod touch, iPad, Mac en Apple TV

Recent gespeelde Arcade-games worden weergegeven op het tabblad ‘Arcade’, zodat je verder kunt spelen op een iPhone, iPod touch, iPad, Mac en Apple TV

Lijstweergave voor ‘Bekijk alle games’ CarPlay Ondersteuning voor navigatie-apps van derden voor het CarPlay-dashboard

Er wordt gespreksinformatie weergegeven op het CarPlay-dashboard Augmented reality Snelle weergave in AR ondersteunt het afspelen van audio in USDZ-bestanden Toetsenbord Ondersteuning voor typen met suggesties voor het Arabisch Deze update bevat ook probleemoplossingen en andere verbeteringen: Een statusbalkindicator geeft aan wanneer er geen VPN-verbinding is op iPhone-modellen met een randloos scherm

Oplossing voor een probleem in Camera waarbij de zoeker na het starten soms als een zwart scherm werd weergegeven

Oplossing voor een probleem waarbij Foto’s mogelijk te veel opslagruimte gebruikte

Oplossing voor een probleem in Foto’s waarbij een afbeelding soms niet met Berichten kon worden gedeeld als iMessage was uitgeschakeld

Oplossing voor een probleem in Mail waarbij berichten soms niet op volgorde werden weergegeven

Oplossing voor een probleem in Mail waarbij er soms lege rijen werden weergegeven in de gesprekkenlijst

Oplossing voor een probleem waarbij Mail kon crashen wanneer er op de deelknop werd getikt in Snelle weergave

Oplossing voor een probleem in Instellingen waarbij mobiele data soms onterecht werden weergegeven als uitgeschakeld

Oplossing voor een probleem in Safari waarbij webpagina’s soms niet werden omgekeerd wanneer zowel ‘Donkere modus’ als ‘Slim omgekeerd’ waren ingeschakeld

Oplossing voor een probleem waarbij uit webmateriaal gekopieerde tekst mogelijk niet zichtbaar was na het plakken in de donkere modus

Oplossing voor een probleem in Safari waarbij een CAPTCHA-tegel mogelijk onjuist werd weergegeven

Oplossing voor een probleem waarbij Herinneringen mogelijk pas nieuwe meldingen verstuurde voor een verlopen herhaalde melding nadat deze was gemarkeerd als voltooid

Oplossing voor een probleem waarbij Herinneringen soms meldingen verstuurde voor voltooide herinneringen

Oplossing voor een probleem waarbij iCloud Drive soms beschikbaar was in Pages, Numbers en Keynote, ook als je niet was ingelogd

Oplossing voor een probleem in Apple Music waarbij muziekvideo’s soms niet in hoge kwaliteit streamden

Oplossing voor een probleem waarbij CarPlay in bepaalde voertuigen soms de verbinding verloor

Oplossing voor een probleem in de Woning-app, waarbij soms een andere opname werd geopend nadat er vanuit een beveiligingscamera op een activiteitsmelding werd getikt

Oplossing voor een probleem waarbij Opdrachten soms niet werd weergegeven wanneer er vanuit een schermfoto op het deelmenu werd getikt

Verbeterd Birmaans toetsenbord, waardoor leestekensymbolen nu toegankelijk zijn vanuit cijfers en symbolen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 12.4.6 voor oudere toestellen

Gebruik je een iPhone 5s, iPhone 6 of 6e generatie iPod touch, dan kan je deze ook updaten. Apple heeft speciaal voor de oudere modellen iOS 12.4.6 vrijgegeven. Daarin zitten mogelijk dezelfde beveiligingsverbeteringen als in iOS 13.4. Zodra we weten welke verbeteringen dit precies zijn, werken we dit artikel bij.

iOS 13.4 voor HomePod beschikbaar

Apple brengt tegelijkertijd iOS 13.4 voor de HomePod uit. In deze versie zitten geen nieuwe functies, want Apple belooft “algemene verbeteringen voor wat betreft stabiliteit en kwaliteit”. In ons aparte artikel lees je hoe je de HomePod kunt updaten.

iOS 13.4 downloaden

Om iOS 13.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iOS 13.4, dan moet je mogelijk eerst het betaprofiel verwijderen voordat je kan updaten. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Profiel. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.

