Tegelijk met iOS 13.4 voor de iPhone heeft Apple ook iPadOS 13.4 uitgebracht. De update is de afgelopen maanden door Apple getest en na meerdere beta’s is deze nu voor jou te downloaden. iPadOS 13.4 krijgt eindelijk een langverwachte functie, maar ook verbeteringen voor het toetsenbord, Memoji, Mail en meer. Het buildnummer is gelijk aan de Golden Master (GM).



iPadOS 13.4 beschikbaar

In iPadOS vinden we nagenoeg dezelfde functies die ook in iOS 13.4 toegevoegd zijn. Dat betekent dus de ondersteuning voor het delen van iCloud Drive-mappen, nieuwe Memoji-stickers, verbeteringen voor de TV-app, Shazam in de Opdrachten-app en meer. Een overzicht van alle functies van iOS 13.4 lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Overzicht: deze functies in iOS 13.4 komen er binnenkort aan In iOS 13.4 brengt Apple weer tal van nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen van iOS 13.4 en iPadOS 13.4 voor je op een rij.

Als iPad-gebruikers is het goed om te weten dat er enkele functies zijn die op de tablet goed van pas komen. Apple heeft in deze versie uitgebreide ondersteuning voor muizen en trackpads toegevoegd. Waar dit in iPadOS 13 nog onderdeel was van Toegankelijkheid, vind je dit nu gewoon in de algemene instellingen. Je kan een Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 of een Bluetooth-muis van een ander merk gebruiken. De cursor past zich aan aan de knop waar hij op staat en ondersteunt ook allerlei veegbewegingen.

Bekijk ook Alle recente iPads krijgen uitgebreide muis- en trackpad-ondersteuning in iPadOS 13.4 Apple gaat de ondersteuning voor muizen en trackpads verder uitbreiden op de iPad. Vanaf iPadOS 13.4 kun je eenvoudiger de muiscursor bedienen, want hij past zich automatisch aan aan het type content.

Ook zijn er uitgebreide toetsenbordfuncties waarmee je zelf kan instellen welke knoppencombinaties je wil gebruiken en welke functies daaraan gekoppeld worden. Je bepaalt zelf welke toetscombinatie je gebruikt om bijvoorbeeld terug te keren naar het beginscherm of hoe je Siri activeert. Ook kun je toetsen een andere functie geven, bijvoorbeeld als je een toetsenbord gebruikt waar geen Command-knop op zit.

Daarnaast zijn er in de Foto’s-app nieuwe snelkoppelingen voor een toetsenbord toegevoegd. Zo kun je sneller wisselen tussen tabbladen en albums aanmaken. Ook kun je met de snelkoppelingen een foto makkelijker bewerken, dupliceren of verwijderen.

iPadOS 13.4 releasenotes

Dit zijn de volledige releasenotes van iPadOS 13.4:

iPadOS 13.4 introduceert ondersteuning voor muizen en trackpads met de iPad voor grotere precisie en navigatie met Multi-Touch-gebaren. Daarnaast kun je iCloud Drive-mappen delen via de Bestanden-app en zijn er nieuwe memoji-stickers. Deze update bevat ook probleemoplossingen en verbeteringen. Ondersteuning voor muizen en trackpads Een geheel nieuw cursorontwerp markeert appsymbolen op het beginscherm en in het Dock en knoppen en regelaars in apps

Ondersteuning voor Magic Keyboard op de iPad Pro 12,9-inch (3e generatie of hoger) en de iPad Pro 11-inch (1e generatie of hoger)

Ondersteuning voor Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 en Bluetooth- en USB-muis van derden

Met Multi-Touch-gebaren op Magic Keyboard voor de iPad en Magic Trackpad 2 kun je scrollen, vegen tussen appruimten, naar het beginscherm of de appkiezer gaan, in- of uitzoomen, tikken om te klikken, secundair klikken (rechtsklikken) en vegen tussen pagina’s

Met Multi-Touch-gebaren op de Magic Mouse 2 kun je scrollen, secundair klikken (rechtsklikken) en vegen tussen pagina’s Bestanden iCloud Drive-mappen delen via de Bestanden-app

Regelaars waarmee je de toegang kunt beperken tot alleen personen die je expliciet uitnodigt of waarmee je toegang kunt geven aan iedereen die de link naar de map heeft

Bevoegdheden waarmee je kunt bepalen wie wijzigingen mag aanbrengen en bestanden mag uploaden en wie bestanden alleen mag bekijken en downloaden Memoji Negen nieuwe memoji-stickers, waaronder een lachend gezicht met hartjes, tegen elkaar gedrukte handen en een feestgezicht Mail Altijd zichtbare regelaars waarmee je een bericht in de gespreksweergave kunt verwijderen, verplaatsen, beantwoorden of schrijven

Antwoorden op versleutelde e-mails worden automatisch versleuteld wanneer je S/MIME hebt geconfigureerd App Store met Apple Arcade Ondersteuning voor ‘Universele aankoop’ maakt het gebruik van een enkele aankoop van een deelnemende app mogelijk op de iPhone, iPod touch, iPad, Mac en Apple TV

Recent gespeelde Arcade-games worden weergegeven op het tabblad ‘Arcade’, zodat je verder kunt spelen op een iPhone, iPod touch, iPad, Mac en Apple TV

Lijstweergave voor ‘Bekijk alle games’ Augmented reality Snelle weergave in AR ondersteunt het afspelen van audio in USDZ-bestanden Toetsenbord Met ‘Dynamische conversie’ voor Zhuyin wordt Zhuyin automatisch in de juiste tekens omgezet zonder dat je op de spatiebalk hoeft te drukken om tekst te converteren of kandidaten te selecteren

Met ‘Dynamische conversie’ voor Japans wordt Hiragana automatisch in de juiste tekens omgezet zonder dat je op de spatiebalk hoeft te drukken om tekst te converteren of kandidaten te selecteren

Ondersteuning voor typen met suggesties voor het Arabisch

Ondersteuning voor Zwitsers-Duitse toetsenbordindeling op de iPad Pro (12,9-inch)

Toetsenbordindeling op het scherm voor de iPad Pro (12,9-inch) komt nu overeen met Smart Keyboard Deze update bevat ook probleemoplossingen en andere verbeteringen: Oplossing voor een probleem in Camera waarbij de zoeker na het starten soms als een zwart scherm werd weergegeven

Oplossing voor een probleem waarbij Foto’s mogelijk te veel opslagruimte gebruikte

Oplossing voor een probleem in Foto’s waarbij een afbeelding soms niet met Berichten kon worden gedeeld als iMessage was uitgeschakeld

Oplossing voor een probleem in Mail waarbij berichten soms niet op volgorde werden weergegeven

Oplossing voor een probleem in Mail waarbij er soms lege rijen werden weergegeven in de gesprekkenlijst

Oplossing voor een probleem waarbij Mail kon crashen wanneer er op de deelknop werd getikt in Snelle weergave

Oplossing voor een probleem in Instellingen waarbij mobiele data soms onterecht werden weergegeven als uitgeschakeld

Oplossing voor een probleem in Safari waarbij webpagina’s soms niet werden omgekeerd wanneer zowel ‘Donkere modus’ als ‘Slim omgekeerd’ waren ingeschakeld

Oplossing voor een probleem waarbij uit webmateriaal gekopieerde tekst in een app van derden mogelijk niet zichtbaar was na het plakken in de donkere modus

Oplossing voor een probleem in Safari waarbij een CAPTCHA-tegel mogelijk onjuist werd weergegeven

Oplossing voor een probleem waarbij Herinneringen mogelijk pas nieuwe meldingen verstuurde voor een verlopen herhaalde melding nadat deze was gemarkeerd als voltooid

Oplossing voor een probleem waarbij Herinneringen soms meldingen verstuurde voor voltooide herinneringen

Oplossing voor een probleem waarbij iCloud Drive soms beschikbaar was in Pages, Numbers en Keynote, ook als je niet was ingelogd

Oplossing voor een probleem in Apple Music waarbij muziekvideo’s soms niet in hoge kwaliteit streamden

Oplossing voor een probleem in de Woning-app, waarbij een andere opname werd geopend nadat er vanuit een beveiligingscamera op een activiteitsmelding werd getikt

Oplossing voor een probleem waarbij Opdrachten soms niet werd weergegeven wanneer er vanuit een schermfoto op het deelmenu werd getikt

Verbeterd Birmaans toetsenbord, waardoor leestekensymbolen nu toegankelijk zijn vanuit cijfers en symbolen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 12.4.6 voor oudere iPads

Heb je een iPad die geen iPadOS 13 ondersteunt? Dan kan je alsnog een update uitvoeren. Apple heeft namelijk tegelijkertijd iOS 12.4.6 voor oudere modellen uitgebracht. Deze iPads kun je alsnog updaten:

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

In iOS 12.4.6 zitten vermoedelijk geen nieuwe functies, maar wel verbeteringen op het gebied van beveiliging. Het wordt dus aangeraden om de update te installeren.

iPadOS 13.4 downloaden

Om iPadOS 13.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPad met een kabel aan aan je Mac en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Voor Windows open je iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iPadOS 13.4, dan moet je mogelijk eerst het betaprofiel verwijderen voordat je kan updaten. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Profiel. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.